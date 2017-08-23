魔幻拉美》杜瓦利埃的特務系統：吃小孩的「背包叔叔」

杜瓦利埃不信任軍隊，為了嚴防軍事政變，於是親自設立特務系統。這支特務系統橫行霸道，胡作非為，海地民間因而稱之為「背包叔叔」（Tontons Macoutes），源於民間一則驚悚的鬼怪奇譚，指一個扛著大背包的妖怪，到處擄掠小孩，並將小孩吃掉……

陳小雀

在美洲國家中，海地的命運最為乖舛，於1804年獨立，並同時解放奴隸，卻不斷陷入混亂與暴力之中，導致國家殘破不堪，百廢待舉。除了獨裁統治外，其中癥結在於族群鬥爭。黑人占總人口的百分之九十五，姆拉多（mulato）黑白混血人種僅約百分之五，兩者之間不斷爭權奪利。然而，長久以來，姆拉多人總是略勝一籌，當黑人有機會執政時，總會以更激烈手段回報。

海地作家兼外交官讓．普里斯-馬斯（Jean-Price Mars，1876-1969），將黑人運動（Négritude）思想訴諸於文字，於1928年出版《叔父語錄》（Ainsi para l’oncle），揭櫫海地的黑人主義（Noirisme），喚醒黑人應找出自我定義，尋求一個融合巫毒教的新文化認同，同時導正巫毒教絕非邪教的世俗觀念。杜瓦利埃（François Duvalier，1907-1971）將《叔父語錄》奉為圭臬，崛起於政壇。

杜瓦利埃將《叔父語錄》奉為圭臬，崛起於政壇。（維基共享）

杜瓦利埃出身於一個黑人中產階級，曾在海地、美國就讀醫學院。學成歸國後，仿傚史懷哲精神，投入醫治瘧疾、雅司（Yaws，又稱印度痘的接觸性皮膚傳染病）等惡疾，深得民心，因而贏得「醫父」（Papa Doc）之美名。1956年，海地舉行總統大選。杜瓦利埃頂著救世濟人的醫生光環，從三名候選人中勝出。但是，杜瓦利埃的黑人主義與神秘主義色彩過於鮮明，引起工商界的姆拉多人不滿，而以杜瓦利埃在大選中舞弊為由，於太子港發動大規模的罷工活動。

杜瓦利埃上台後，隨即露出獨裁者猙獰的面目。他採取鐵腕政策，強迫人民回到工作崗位，脅迫商家重新開業。他大肆逮捕反對人士，利用特務搶劫不願配合營業的商家。杜瓦利埃不信任軍隊，為了嚴防軍事政變，他親自設立特務系統。他收買選舉時的忠實追隨者，也吸收貧民窟的地痞流氓、巫毒教徒，共同組成特務，直屬總統負責，取名為「蒙面人」（cagoulards），因成員穿上蒙面兜帽而得名。1958年，「蒙面人」擴大為民兵組織，其勢力已超越軍隊，四處殺害反政府人士，甚至公開懸掛被害人的屍體，達到殺雞儆猴的效果。

杜瓦利埃（左）出身於一個黑人中產階級，曾在海地、美國就讀醫學院。學成歸國後，仿傚史懷哲精神，投入醫治瘧疾、雅司等惡疾，深得民心，因而贏得「醫父」之美名。（www.historyanswers.co.uk/）

這支民兵組織後來再擴大編制，正式名為「國家安全志願軍」（Volontaires de la Sécurité Nationale）。成員穿戴藍制服、牛仔帽、黑墨鏡、紅領巾，配帶步槍、或左輪手槍，大搖大擺穿梭各地。1961至1962年間，杜瓦利埃更委請美國海軍陸戰隊代為加強軍事培訓。彼時，「國家安全志願軍」成員有八千人，而海地國家軍隊僅五千人，可見杜瓦利埃十分倚賴這支民兵組織，藉此削減軍方勢力。

「國家安全志願軍」成員穿戴藍制服、牛仔帽、黑墨鏡、紅領巾，配帶步槍、或左輪手槍，大搖大擺穿梭各地。1961至1962年間，杜瓦利埃更委請美國海軍陸戰隊代為加強軍事培訓。（Ma page d\'accueil）

這支民兵組織橫行霸道，胡作非為，海地民間因而稱之為「背包叔叔」（Tontons Macoutes）。

「Tontons Macoutes」係海地的克雷奧語（creol，簡化法文文法及拼音，並融合少數西班牙語、英語及非洲方言而成），「Tontons」乃叔叔之意，「Macoutes」則為農村使用的草籃。該詞源於民間一則驚悚的鬼怪奇譚，指一個扛著大背包的妖怪，到處擄掠小孩，並將小孩吃掉。據統計，在杜瓦利埃父子任內，這所謂的「背包叔叔」，至少殺害四萬人。

杜瓦利埃以「背包叔叔」為後盾，實施恐怖統治，迫害異己。杜瓦利埃多次逼迫國會修改憲法，使他合法連任，成為海地的終身總統。後來杜瓦利埃健康惡化，他再次修改憲法，意圖讓他年僅十九歲的兒子小杜瓦利埃（Jean Claude Duvalier，1951-2014）繼任為終身總統。1971年二月，小杜瓦利埃如願當上總統，而老杜瓦利埃於同年四月去逝。

在杜瓦利埃父子任內，所謂的「背包叔叔」，至少殺害四萬人。（www.historyanswers.co.uk/）

小杜瓦利埃爾後與掌握工商資源的姆拉多家族聯婚，象徵傳統勢力與工商財團之結合，再加上美國的支持，國家政治、經濟資源皆任由杜瓦利埃家族揮霍且中飽私囊。在小杜瓦利埃的統治下，貪瀆風氣更盛於其父統治時代，血腥手段比其父是有過之而無不及。

礙於國際壓力，小杜瓦利埃減縮「背包叔叔」的人數，卻又另外建立一支效忠自己的軍事組織，成員有七百人，個個穿上豹紋制服，而名為「金錢豹」（Léopards），以平衡「背包叔叔」與海地國家軍隊。1980年以降，海地被美國列入愛滋病高危險區，觀光客卻步，經濟萎靡不振，各地抗議、罷工、暴動連連，這些不滿形同火山，終有爆發的一天。

果真，「背包叔叔」再也壓抑不住人民的怒火，美國於是促使小杜瓦利埃下台。1986年二月，在美國的安排下，小杜瓦利埃和其家眷、親信逃亡國外，結束了杜瓦利埃父子長達二十八年的統治。「背包叔叔」隨著杜瓦利埃父子垮台而解散，一度成為地下組織，流竄海地社會。