一路向南》年輕就要去遠方（中）：當「不年輕」的他去了遠方...

一開始都太害怕了，害怕做錯、害怕選錯，但真正放手去做之後才發現其實並不難並不可怕。我想說的是，既然決定了，就不要回頭懷疑自己的選擇，很多簡單的道理大家都知道，只是自己面臨到的時候，就沒那麼簡單了。

陳尚懋／佛光大學公共事務學系教授兼南向辦公室主任

續上篇

日期：2018年6月22日

時間：下午兩點

地點：泰國曼谷Central World星巴克。

會約在這裡因為這是最近的熱門打卡地點，號稱是世界第二大的星巴克（世界最大的座落在上海），開在華人最喜歡的曼谷包店Naraya隔壁，所以整間店充滿著熟悉的華語，座位也被當作是Naraya的顧客休息區，進來休息與拍照的比喝咖啡的還多。

好不容易找到座位，下午一點四十九分我傳了Line給這位勇敢的簡先生：「我在裡面了，穿黑色polo衫」。幾秒鐘之後他回傳：「塞在車陣中，可能晚5分鐘」（後來知道因為在外生活凡事精打細算，所以他是捨BTS而搭公車前來）。

曼谷時間兩點五分，兩人各點了一杯紅茶拿鐵，就開始了我們的對話。簡先生娓娓道來他來到泰國曼谷的故事…

「119緊急專線您好，請問需要消防車還是救護車？」這是我之前工作時接起電話馬上要講的開場白。 上一份工作是在消防局指揮中心擔任派遣員，一天下來平均可以接民眾打來的三、四百通電話，大至天然人為災害發生，例如火警，或是車禍等需要救護車送醫院急診室，小至捕蜂抓蛇，甚至家裡有蜘蛛也有人打來尋求協助等等的疑難雜症，大家都會想到打電話到119。而至今印象最深刻的是2015年2月4日復興航空班機於南港墜落基隆河空難，以及同年6月27日八仙樂園發生粉塵爆炸事件，當時整個指揮中心電話沒有停過，現在想起來那個電話鈴聲還猶響在耳，讓人心驚膽跳。

眼前這位溫文有禮的台灣人，大學念德文系，畢業之後憑著自學考上了消防警察人員特考，看似有著一般人認為不錯且穩定的工作，但仍抑制不了內心那顆想要流浪的心。

記得在消防局送離職申請時，同事、上級們用著「你怎麼這麼想不開啊？」的眼神看著我離去。離職證明清楚寫著：服務自民國99年12月25日至107年6月29日，將近七年的時光，就在電話鈴聲起落之間渡過，最開心的時候莫過於薪水入帳的時候，大抵是爆肝的工作薪水都比較優渥吧，所以物質生活還算不錯，俗話說「飽暖思淫慾。」但我是飽暖思東思西，開始覺得如果我的人生到了四、五十歲，還一直窩在電話機前面對著話筒說著：「好的，我這邊已經幫你派遣最近的救護車過去了，救護車馬上就會到，請您幫我持續觀察患者狀況。」那我應該會覺得枉過一生。因此有個聲音一直在心裡迴盪著，告訴我或許該趁還行有餘力的時候，做點不一樣的事情了。

做為公共事務學系的老師，我們一直希望同學們經過學校的課程訓練，可以順利考上公務人員。但是我們也清楚知道要考上公務人員不是這麼容易，曾經擔任過考選部長的現任佛光大學校長楊朝祥就曾表示，每位考生平均要考四次以上才能順利通過公務人員考試。所以坦白說我真的很佩服簡先生的勇氣，而他的勇氣之一竟然是來自於我。

當年的書信往返竟促成簡先生這一趟泰國築夢之旅，一個背包、一張單程廉航機票，就像當年許多前往泰國打拼的台商一樣就出發了…

2018年1月15日早上，我獨自一個人背著30公升的後背包，重量剛好在登機限制重量10公斤以內，沒有託運行李。櫃檯排隊等著辦理Check-in的人潮，大多都是要前往泰國旅遊的三五好友或是一家子，有說有笑地慢慢前進，我則是低頭一邊刷著手機裡面的訊息，一邊打發等待時間。約三個半小時之後，XW181酷鳥航班順利降落在曼谷廊曼機場，領行李、出關、買電話卡、搭Ａ1公車進市區，整個過程就像回鄉下嘉義般流暢、輕鬆與自然。 找便宜的月租套房、找適合的語言學校，開始重拾學生的生活。回顧這半年，一開始在匯狂公寓的床上醒來時，看著窗外，還會想說我怎麼出現在這裡，到後來一醒來趕緊隨便吃點麥片就直奔地鐵，幾乎要等上四、五班地鐵才有機會貼在車廂門上前往位在ASOK的泰語學校。上課到中午，去Food court解決午餐，下午到圖書館寫作業、複習，吃完晚餐搭公車回家，星期三電影日看半價電影，週末逛逛市集、或是到外府走走，這已經是我在曼谷生活的日常了。

匯狂的出租公寓。（圖：簡先生提供）

位於ASOK的語言學校。（圖：簡先生提供）

對很多愛泰人士來說，返鄉（泰國）的次數遠比去台灣其他城市還多很多，但當真要在當地長期生活與工作時又該如何面對家人與自己呢？曼谷生活日常背後的辛酸又有人能夠瞭解呢？

台灣的朋友之前傳Line說道：「好羨慕你可以過得這麼輕鬆喔，說辭職就辭職，說去曼谷就去曼谷」。我只是回他一個熊大笑著拍打地板的貼圖給他，貼圖的背後是我沒有對他解釋的無奈。無奈的是我想他無法體會我鼓起多大勇氣遞出辭職申請，並面對家人，更重要的是：面對自己。 你若問我來泰國會不會後悔，其實我也有時懷疑著自己，幹嘛放著原本安逸的生活不過，毅然決然跑到曼谷吃老本、省吃儉用生活？其實只是單純想證明自己可以走不同的路，結果證明，當然可以啊，但走得怎樣又是另一回事了。當初坐在電腦螢幕前面，等著電話來時三秒內要接起電話的那個我是為了新台幣而活，但現在在曼谷的我是為了自己而存在，我選擇自己喜歡的東西、我住在我想生活的地方，我寫著我想寫的故事。

搭雙條車去地鐵站。（圖：簡先生提供）

搭公車的曼谷日常。（圖：簡先生提供）

想起之前教朋友學騎檔車，他在我教他之前可能由於太過緊張或是有被害妄想症，常自己胡思亂想，覺得騎打檔車很可怕，怕打錯檔機車會突然暴衝或是急煞人會往前飛出去倒在地上，被後面來車輾爆頭之類。但某天下午我帶他去河濱公園練習，從最基本的按離合器、踩Ｎ檔、換檔前進，當天就可以自己從板橋一路騎回林口家裡。後來他傳訊息跟我說，原來沒有想像中難，而且他還可以在車陣中自由穿梭。 其實我跟他一樣，一開始都太害怕了，害怕做錯、害怕選錯，但真正放手去做之後才發現其實並不難並不可怕。我想說的是，既然決定了，就不要回頭懷疑自己的選擇，很多簡單的道理大家都知道，只是自己面臨到的時候，就沒那麼簡單了。

TK Park的閱讀環境。（圖：簡先生提供）

TK Park。（圖：簡先生提供）

一個小時愉快的聊天過得很快。結束後簡先生去Central World六樓的TK Park看書寫作業，而我則搭BTS前往泰國外國記者協會（Foreign Correspondents' Club of Thailand, FCCT） 參觀緬甸克欽族KACHIN: THE FORGOTTEN WAR攝影展。但在聽完簡先生的故事後，我的心情卻比看克欽族攝影展更加沈重與五味雜陳，一方面佩服簡先生追求夢想的勇氣，但另一方面也為他往後在泰國的發展擔憂。（未完待續）