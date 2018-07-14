法律白話文小學堂》Power錕的粉專到底是誰的？談公眾人物的粉專歸屬

粉絲專頁是不是財產？誰又有粉專及內容的使用權？

林紘宇

台大政治系網紅教授李錫錕日前宣布投入台北市長選戰，過去讓他一炮而紅的臉書粉絲專頁「Power錕的紙牌屋」產生問題，據媒體報導，經營臉書專頁的人都曾是李錫錕學生，雙方長期配合、粉絲團越做越大，卻在近日傳出，學生向李錫錕提出「臉書粉絲團是他們所有，希望李給一筆高額金費才願繼續經營」，最後雙方因談不攏破局分手，甚至還傳出欠薪消息。「Power錕的紙牌屋」已經停止運作，李改創新的粉絲團「李錫錕 POWER 台北」，粉絲人數從過去的70萬人剩下2000人。

這篇文將分析新聞背後幾個問題：究竟這個粉絲專頁是不是財產？誰又有粉專及內容的使用權？

粉專=無形財產權？

如果你是物的所有人，法律保障你對於物體有管理使用、以及處分權利，我們稱之為物權，因此物權的客體（物），應具備有四個特性：

1. 存在於人的身體之外（人的四肢不能是法律上的“物”） 2. 能滿足人的精神利益與物質利益需要 3. 能夠為人力所支配和控制 4. 具有使用價值和交換價值。

粉絲專頁雖然不是一個有形的物品，不過一個我們常在使用、觀看並會咯咯笑的粉絲專頁來說，當然具備有前3個要素。而根據未經證實的報導，這個70萬人的「Power錕的紙牌屋」團隊有向李錫錕開價900萬，不論實際價碼為何，可證明粉絲專頁當然具有使用及交換價值。因此，粉絲專頁作為一個無形財產，當然是一個物權的客體，有它自己的所有權人。

台大政治系網紅教授李錫錕日前宣布投入台北市長選戰，過去讓他一炮而紅的臉書粉絲專頁「Power錕的紙牌屋」產生問題。（網路）

粉專是誰的？

這邊有問題的是公眾人物的粉絲專頁，一開始若是受公司資助、贊助，或是像這次狀況是由老師的學生自行發起的，則該粉絲專頁所有權究竟屬於公司（學生）或該公眾人物呢？

網路上有人認為，就算是由非公眾人物本人創立，粉專所有權或使用權仍屬於公眾人物的看法，理由主要為根據臉書的政策，FB受理粉專申請的對象，從名稱認定上FB會認是該公眾人物所申請，而非其他人。此外，FB要求公眾人物的粉絲專頁應由自己或由授權代表來管理。

本文則有不同看法：臉書的粉專政策只是規範了使用臉書人與臉書間的使用約定，不一定會影響到該公眾人物及FB之間，也與所有權的認定無關。講得太複雜了，簡單說：用「誰」的帳號開設的粉專，就是歸那個人所有的。

粉絲專頁的名稱是否為公眾人物不影響粉專所有權，舉例來說，如果今天我開設了一個新的粉專名叫：「柯P的逆襲」，放上柯文哲在一日幕僚中影片中的身影大頭貼，貼文都在講述柯P的台北施政，那麼這個臉書粉專就是我的，柯文哲幕僚不能跑來跟我要粉專的帳號密碼。但是「柯P的逆襲」」粉專可能會有潛在侵權問題。

當然這邊可能存在一個例外：如果開設時，就是基於協議，或其他意思為他人管理則另當別論。

根據有限的報導內容指出：「Power錕的紙牌屋」最初是由李錫錕一位已畢業的學生經營，後來推薦了另兩人加入，沒想到一炮而紅，之後李錫錕也投入了自己的積蓄，支持粉絲團運作。 因此當初粉絲專頁的創設，有點像是學生自發性的設立，剪接轉發上課影片爆紅後，才與李錫錕老師接洽合作，因此這個粉專，一開始設立時，其所有人並非李錫錕先生本人，則李錫錕投入金錢支持運作，就會是下一個問題。

臉書的粉專政策只是規範了使用臉書人與臉書間的使用約定，不一定會影響到該公眾人物及FB之間，也與所有權的認定無關。簡單說：用「誰」的帳號開設的粉專，就是歸那個人所有的。（網路）

後續當事人的安排

目前粉專所有人與李錫錕間，有不少選項可以安排，一勞永逸的方式就是協議移轉所有權，一手交錢一手把帳號密碼交出，然後一腳踢開這個團隊。此外，該團隊也可以授權粉專的使用權（例如發文、轉帖、回覆粉絲等功能）給李先生這位公眾人物。

根據團隊成員出來爆料指出：2017年九月前後，Power錕決定要投入台北市長選舉 ，我們團隊也從善如流，開始全力協助競選，也將粉絲頁改名成「李錫錕 Power錕」借給老師選舉使用。

我們非當事人，所以判斷上可能與實情有落差，不過基於有限的資料，看起來雙方是基於一個合作關係，一方授權粉專使用於選舉造勢。然而因理念及其他原因的落差，像現在這樣，助選團隊已於2018年5月31日解散，雙方當然也不會續談授權或轉讓，那麼「power錕紙牌屋粉專」不會因此變成李錫錕的，更可能無粉專的使用權限。

讀者可能會有疑問，影片明明是李錫錕上課的談話、直播；照片也都是李錫錕個人比讚照，為什麼粉專會是別人的？

這個問題其實經常容易混淆，因為這個問題牽涉了兩個層次，一是粉絲專頁所有權歸屬及使用權安排，二才是貼文的著作權問題，而今天，我們討論的是前者的部分。

短評

走到今日，李錫錕失去了70萬Power粉絲的廣大受眾推播工具，而團隊縱使抱著這個70萬人的粉專，未來也難以想見能繼續使用，因為李可能也不願意繼續授權該粉專重製、轉發其個人的影片了。

一方失去了選戰工具，另一方失去了內容，如此一來是個雙輸的結局，未來公眾人物如何好好安排粉絲專頁權利的歸屬，此次選舉的社群行銷上也為大家上了一課：小心，整個選戰不要因為一個粉絲專頁亂了佈局、失了方向。

參考資料：

https://www.facebook.com/TiLa.talk/posts/757624577728716

https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1531043390.A.AED.html