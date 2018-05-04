法律白話文小學堂》性交易面面觀：性專區制無法解決的剝削問題

說白了，專區制的本質就是為了將性產業特殊化，而大部分支持專區制的理由，都不出「維護社會安寧」的出發點。若是如此，那麼「性專區」制度仍建立在「性產業就是個骯髒的產業」這個價值觀上。

◎高睿甫

性義工團體「手天使」將在5月5日舉辦「障礙者需要性」遊行爭取性權保障，其中控訴現有的性專區制度不切實際。因此本文想從性工作者的觀點出發，先來檢視不同性交易管理制度的利弊。

（照片來源：手天使官方臉書）

2011年11月6日《社會秩序維護法》（社維法）修正後，性專區制上路，將「罰娼不罰嫖」制度改為「娼嫖皆罰，但專區例外」，但迄今已六年半，仍沒有地方政府設立專區。從制度本身來說，專區制不僅可能惡化性工作者的弱勢處境，也欠缺防制剝削的效果，讓人不期不待。

性專區制度的沿革與規定

前情提要一下。事實上，早在《違警罰法》時代，軍妓跟公娼就都是政府特許的行業，各地方政府的「娼妓管理辦法／自治條例」即早有規定，「妓女戶」必須在縣市議會制定的「妓女區」才能登記。從這角度來看，修正後的社維法，只是把這些規定明文化，再加上若干限制（社維法第91-1條第2項第1款至3款）。

1.在都市計畫地區內的話，限於在商業區範圍。

2.在非都市區的話，限於遊憩用地的範圍內（但不包括兒童或青少年的遊憩場）。

3.而無論哪種情況，都應該跟學校、幼兒園、寺廟、教堂等建築物保持適當距離。

多數人對性專區的想像是「只要設置在專區範圍內就可以了」，但事實上並非如此。相關限制還包括（社維法第91-1條第2項第4及第7款）：

性交易「場所」應辦理登記及申請執照，未領有執照，不得經營性交易。而性交易「服務者」，應辦理登記及申請證照。

換句話說，性工作者（提供性交易服務的人）必須隸屬於某個「性交易場所」才能進行性交易，而這個場所歸某個「負責人」管理。這同樣是承襲了舊制的規定，杜絕了「外出服務」的可能。也就是說，性工作者不能到旅館（甚或客人家中）進行服務，即使旅館也在專區內。

2011年11月6日《社會秩序維護法》（社維法）修正後，性專區制上路，將「罰娼不罰嫖」制度改為「娼嫖皆罰，但專區例外」，但迄今已六年半，仍沒有地方政府設立專區。（情境照／資料照）

性工作者的觀點

在「專區制」與「登記制」並行的情況下，性工作者須隸屬某個性交易場所，才能在該場所進行性交易。既然性交易場所是一種營業場所，那麼它就勢必得符合各種營業法規的登記要求，包含消防、建築等規定。簡單來說，必須要有足夠資本，才可能支配並經營一個「性交易場所」。

專區是資本主義的產物

於是，合法的性交易場所仍然被資本主義操縱，因為沒錢的人開不了店。再者，性工作者們勢必無法擺脫被抽成的命運，而不能夠自己接客。然而，你一定會問：不是所有商業活動都是如此嗎？或，一般勞工的處境不也得委屈求全？

然而，社維法並沒有明確界定性工作者跟場所管理人之間的法律關係，也就是並沒有說明場所管理人是「仲介」還是「雇主」。換句話說，新法根本沒有處理到性工作者的勞權問題，甚至很可能並不承認性工作者是「勞工」。

這種「法無明文」的狀態，在未來，當性工作者要主張勞工基本權益時，勢必會造成解釋或訴訟實務上的許多困難。

2011年修法三讀通過後，時任立委黃淑英雖不認同性交易，但在現場時仍表示：

對於經濟弱勢婦女的生存保障，應該是好的勞工政策、好的社福政策，而不是劃個紅燈區，任由她們在那裡自求多福，所以這是政府的無能！——立法院公報100卷70期3922號44頁

不符合性產業實際需求

簡單搜尋一下買春的術語，就可以知道有「魚」（自己跟客人聯絡的工作者）和「茶」（經店家聯絡而接客的工作者）的差別，其中後者又有「外送茶」這種交易模式，也就是在客人指定的地點（自家或是旅館）提供服務。

然而，現有法規是採店家與工作者「均須登記」的制度。也就是說，就算是在專區內，除非「魚」有自己的工作室，並且自己就是「性交易場所負責人」，否則就不能執業；而「外送茶」由於通常也不會在「已辦理登記的性交易場所內」進行服務，自然也不可能合法。

光這兩種模式，就可以知道目前的「登記制」根本和實際上的性產業經營模式格格不入。

或許有人認為對性工作者採取登記制度也有好處，例如可以讓消費者確認工作者是否有不良紀錄，或是可以讓性工作者在實際從業之前能有一些職前訓練，除了專業技能之外也可學習一些自我保護的注意事項（比如防範暴力、安全性行為）。

但以性交易的隱密性來說，要「借牌」實在太容易而且難以辨認真偽（多數人證照上的照片跟日常生活中不同，更遑論性工作者常需要另外打扮），因此這個制度對消費者的保護程度不高。

對工作者來說更密切的問題是「從業人員也必須登記」，這不但涉及隱私問題，對偶爾想兼差（或急需用錢但未曾登記）的工作者來說，反倒成為法律對付（而非保護）的對象。這裡反映了一個矛盾：

主流意見中「不罰娼」的共識是考量性工作者的弱勢處境，認為處罰只會讓他們更慘。既是如此，若處罰未經登記而從事性交易的人，不就違反初衷了嗎？

這些不符合性服務實際需求的部分，就是修法迄今，當下性產業從業人員們並沒有很期待各地方真正成立專區的原因。因為就算有了專區，許多性工作者還是可能礙於現實考量，而難以「登記」合法執業。

因為就算有了專區，許多性工作者還是可能礙於現實考量，而難以「登記」合法執業。（資料照）

無法處理非典型性交易

現行「性交易」的定義是「有對價之性交或猥褻行為」，沿用了《兒童及少年性剝削防制條例》的規定。在這個定義下，只要是有對價關係的「猥褻行為」就算成立了性交易，因此實際上也包含了不屬於傳統娼嫖關係的情形。

最容易理解而極端的例子，即是收費制色情直播。直播主藉由進行猥褻行為，換取觀看者給予的虛擬代幣，虛擬代幣則可以跟直播平台換取金錢。這個模式跟傳統模式的不同之處在於：

1.消費者雖付了錢，但並沒有跟直播主身體互動。然而，直播主的確因為消費者給予的對價而進行猥褻行為，因此雙方仍然成立了性交易。

2.如果是直播主是找人來進行性交行為進行直播，那麼即是「性工作者有性交行為，但卻不是跟給錢的人做。」

3.消費者並非直接付錢給直播主，而跟傳統的「遊客付費，應逕交妓女，不得由妓女戶代收」制度不合。

這種「直播」形式的交易，明顯與專區制不合——請問此時「性交易場所」是直播主所在地、消費者所在地，還是直播平台的機房？儘管這種類型的性交易應採取不同的管制措施，但這並不能否認它做為「性交易」跟「性工作」的本質。

「收費制色情直播」網站示意圖。（資料照）

筆者曾在美國某直播平台進行收費色情直播。平台會要求直播主「拿著護照自拍」以驗明正身，但只須直播平台留存備查就好，沒事不會上繳政府。也就是說，儘管商家需要營業登記，但性工作者並不需要登記，即便我是外國人（也就是大家常在片頭看到的18 U.S. Code § 2257 。

管理制度的討論

說白了，專區制的本質就是為了將性產業特殊化，而大部分支持專區制的理由，都不出「維護社會安寧」的出發點。若是如此，那麼「性專區」制度仍建立在「性產業就是個骯髒的產業」這個價值觀上。

另外，還有一種說法是認為性專區會導致房價下跌，但荷蘭的經驗是房價其實會上漲。阿姆斯特丹的紅燈區，一個普通的獨棟建築的一樓，每年就可有60萬歐元的租金收入，還因此導致房東們根本懶得出租二樓以上的空間（參閱鄭采和《Red Light City》或其演講）。

值得注意的是，荷蘭的情形是全盤都市計畫並與當地居民協商的結果，而非單純地劃定區域。不過，若只為了考慮房價的話，那又落入了資本主義的問題了，而討論下去，恐怕對改善性工作者的處境和一般居民的權益沒有幫助。

只允許一樓一鳳呢？

香港的一樓一鳳制度是只允許一個住宅單位內只有一名性工作者，此制度是為了避免媒介者的剝削問題。然而，這也造成了「落單」的問題，在遇到惡質嫖客對性工作者暴力對待時，性工作者將無力抵抗。

這其實也是某些性工作者（包含筆者自己從事色情按摩的經驗）願意被抽成的原因：不用跟奧客聯絡、不用自己上網或上街攬客（因為可能涉及其他法律風險，比如上網攬客會有《兒童及少年性剝削防制條例》的問題，街頭攬客則有社維法第80條的問題）。

最重要的是：在店家服務，若遇到白嫖或是暴力的情況時，能及時向同事或店家求助。當然也有其他方式可以降低這些風險，例如性工作者們組團上街一起攬客，或只選擇認識的旅館做為服務地點（需要法規搭配）。但簡單說，「靠行」（工作者依靠固定店家從業）提供了某種便利與安全感——如果遇到好老闆的話。

專區好，還是「一樓一鳳」好？

先整理一下目前提到的各種缺點：

●只允許專區內：無助於工作者和障礙者

●只允許工作者必須隸屬於某營業場所：會有資本家壟斷的剝削問題

●只允許個體戶（一樓一鳳）：有工作者落單、遇到事情難以求助的問題

●只允許在性交易營業場所內：跟性產業實際情形不合，且無法處理網路交易的型態

●工作者必須登記：未登記或不符登記標準的弱勢者將更加困窘

如何平衡優缺點：那就併行吧！

●個體戶工作者：允許未經登記的接客行為，而且不限制區域，也不須在登記的場所。

●性交易營業場所：要登記並符合建築法規與無障礙設計；提供場地的大型店家才須限制於商業區內。

●允許外出服務，即使外出地點（客人自家或旅館）不在專區內。

●適度允許媒合行為，因為這其實是工作者們彼此之間就會發生的事情。

最關鍵的要點是：讓不同需求的性工作者可以選擇自己想要的模式（關於其他制度討論，也可以參考 TED〈性工作者真正想要的法律〉）。

結論

專區制其實是個古老的存在，完全是當權者為了方便管理所創出來的制度，對性工作者沒有什麼實際上的幫助，而且通常會搭配有利於資本家的制度（如店面登記制）。本文細數了專區制的諸多問題，並試著提出筆者認為可行的做法。雖然未能著墨在實際性產業權力結構與性別差異的問題，但仍期待能激發更多實質討論。