紐約地途》自由輕鬆的華盛頓廣場

在華盛頓廣場這個面積不到十英畝的都會廣場公園，其實最吸引人的是人自己。大家來這裡，即使知道人多，在板凳上坐著發呆吃東西，還是觀看廣場上架設的議題論壇，欣賞街頭藝人表演，或只是坐在噴泉旁納涼，心情都是放鬆的。當人們心情放鬆的時候看到的人與事物也都美好，自己也成為其他人欣賞觀看的對象。

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從三月中美東調成日光節約時間後，每天日照時間就越來越長。五六月的天氣已鮮少乍暖還寒，也尚未有炎炎夏日的炙熱。天氣好的話，下班時間的五六點紐約天空仍是一片光亮，戶外舒適的氛圍若是太早回家，有時候會讓人有一種浪費大自然賞賜美好時光的罪惡感。每當這種沒有特別要去哪裡，但就是不想早回家的心境一來，就會到華盛頓廣場公園（Washington Square Park），因為這裡是紐約漫無目的時的最佳目的地。

華盛頓廣場是許多紐約客喜愛的休憩空間。（圖：作者提供）

記得九零年代初期剛到紐約求學時，認識了幾個就讀紐約大學（NYU）的朋友，最常和他們約見面的地方就是NYU圖書館前。如果約晚上，朋友會特別提醒，別進去圖書館對面的華盛頓廣場公園，有不少奇奇怪怪的人在裡面，有點可怕！但對那時候生活，唸書都在布魯克林真正黑人區的我來說，這樣的叮嚀，反而更撩起我的好奇心，所以反而會進到公園走走看看。幾乎沒有例外的，每次晚上走進華盛頓公園廣場，都會遇到有人往自己走過來，就在擦身而過的那一剎那，那個人會說“smoke, smoke”。一開始我有點搞不清楚是什麼狀況，以為那個人是想跟我要根菸抽，於是就客氣地回“sorry, I don’t smoke”，然後就這樣分道揚鑣。

現在在格林威治村的華盛頓廣場公園內，人與人之間的互動都是輕鬆自然的。（圖：作者提供）

有一次晚上同樣在往NYU圖書館赴約前，先穿越華盛頓公園廣場，一個人走過來時不只嘴吧說著“smoke, smoke”，半遮掩的手上來拿出一個看起來像是泡麵裡面調味包的小小的塑膠包裝，我仔細一看，啊！原來是想賣我大麻！問了價錢說是一包十元，也許心裡還是有點畏懼之心，不抽煙的我竟然就買了。放入口袋後，心裡才開始忐忑不安，要是待會被警察攔下來發現怎麼辦？結果從公園的一端進來，還沒走出另一端時，看到另一位有點嬉皮打扮的男生，就跟他說: Hey, good stuff！All yours。就順利轉手出去。

後來才知道，從七八零年代開始，Washington Square Park可以說就是紐約大麻最大交易地點，甚至到後來還有NYPD會假裝顧客到處詢問有沒有人要賣大麻來抓那些所謂「賣禁藥」的人。慶幸生平唯一的一次「交易」沒碰上警察設局。而時代轉變，美國大麻合法化已經快要變成全國共識，現在的華盛頓廣場公園，週末的時候，大概每走個十公尺，就可以聞到飄來淡淡的大麻味。紐約市長日前更是公開呼籲NYPD不要逮捕在戶外抽大麻的人，給他們罰單就好，讓那些人不會有被逮捕的案底。

90年代的華盛頓廣場，對我來說，就是一個探險的地方！

在華盛頓廣場就連街頭表演者也都相當有創意，將自己化成雕像融入建築中。（圖：作者提供）

以改善紐約治安而留名的前紐約市長朱利安尼在他任內，把掃蕩華盛頓公園廣場毒品氾濫的情況，當作他施政重點之一，也因此後來華盛頓廣場公園很少再看到兜售大麻的人，但是公園裡並沒有因為這樣變得無趣。圍著廣場公園中間噴泉有四座大理石座椅區，週末假日常有帶著嬉皮靈魂的老紐約客，拿把吉他在那即興彈唱70年代反戰歌曲，如果你知道那些歌，完全可以融入他們一起哼唱。公園裡來往的人多，學生，居民，觀光客都有，長久以來都是許多個人或是團體在那裡舉布條，大字報宣達觀念意見的場所，也是抗議遊行的集散地點。

週末假日的華盛頓廣場公園常見老紐約聚集，彈唱70年代反戰歌曲會友（上）；也常見社運人士在這裡向民眾宣達他們的訴求。紐約支持台灣同志平權人士也曾在此舉辦活動，引起紐約客注意。（圖：作者提供）

這樣的開放空間，街頭藝人的表演自然也少不了。有自己搬鋼琴來廣場，除了自己演奏外，休息時也大方的讓其他路人彈奏。也有爵士樂團不是為了聽眾打賞，而是在公園一隅反覆練習，同樣是吸引來公園民眾駐足聆聽。瑜伽演出，拉泡泡，真人雕像等各式各樣的表演都能在華盛頓廣場公園看到。公園西南角則有一區設有專門下西洋棋的石桌，許多老棋士整天在那等著會下棋的民眾來挑戰。

華盛頓廣場公園的街頭表演非常多元精彩，更增添在這裡休憩民眾的樂趣。（圖：作者提供）

來到華盛頓廣場公園，不可能錯過的是以巴黎凱旋門為藍圖在1892年建造紐約自己的凱旋門。這個二十三公尺高的拱門就在第五大道南端的盡頭，也是許多男女約會見面的地標。記得九一一事件前，從第五大道往南看到在拱門底下的是曼哈頓南端舊紐約世貿的雙子星大廈。那是無數攝影師都會冒著被車子撞到的危險也要站在馬路正中央拍攝的美景。如果沒有特別放置裝置藝術，冬天的凱旋門下是華盛頓廣場公園擺設聖誕樹的點。如遇下雪，更是美麗浪漫賞雪的地方。

已經一百二十六年的華盛頓廣場凱旋門是紐約的著名地標之一。（圖：作者提供）

在這個面積不到十英畝的都會廣場公園，其實最吸引人的是人自己。大家來這裡，即使知道人多，在板凳上坐著發呆吃東西，還是觀看廣場上架設的議題論壇，欣賞街頭藝人表演，或只是坐在噴泉旁納涼，心情都是放鬆的。當人們心情放鬆的時候看到的人與事物也都美好，自己也成為其他人欣賞觀看的對象。

不論什麼季節，都可以感受到在華盛頓廣場的民眾是輕鬆歡樂的。（圖：作者提供）

現在的華盛頓廣場公園少了以前常見的牛鬼蛇神，不過那個年代紐約客的自由精神依然充斥在這裡的每一個角落。當你漫無目的的晃蕩於曼哈頓時，記得到華盛頓廣場公園走走，看看別人，也讓人看你。

離開時，你的嘴角會微微上揚的。相信我！