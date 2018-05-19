紐約地途》結合建築之美與自然景觀的Grace Farms

葛雷斯農莊一年四季都開放，秋冬時來又別有一番景緻。因為只要約八十分鐘的車程，是紐約客週末來個一日遊的好選項，不過要記得每星期一農莊是關門的。

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春天到來氣溫回暖，讓人開始想在週末時離開紐約做個輕便的一日遊。沿著哈德遜河往北的哈德遜河谷地區是個好選擇，不過似乎在初秋時去賞楓採蘋果會更有意思。這時候到紐澤西州或紐約長島的海灘，海水溫度其實還蠻冷的，也不大能下水游泳。而在大紐約地區這裡常常聽到的“tri-State”名詞裡的康乃狄克州（加上紐約和紐澤西）是常常被紐約客忘記的一個週末假日出遊的好地方。 除了有新英格蘭風情的紐海汶（New Haven）和更北邊接近羅德島的沿海小鎮外，離曼哈頓約八十分鐘車程，在紐約州與康州交界處的一處私人開放空間「葛雷斯農莊（Grace Farms）」，就是一個很棒的踏青休憩去處。

位於康乃狄克州New Canaan的葛雷斯農莊2015年完工，是完全以服務社區為宗旨的免費開放空間。（圖：作者提供）

這個位於康乃狄克州New Canaan小鎮的莊園2015年才完成開放，是佔地八十英畝的小山坡地。原本有地產商想開發這塊土地，但一群當地社區人士不忍這一片綠地消失，於是成立一個非營利組織基金會，並集資將這塊地買下來，決定當作一個提供社區使用的多目的開放空間。這裡以前曾經是一座相當大的養馬牧場，因此還可以看到農場裡有幾個圍起來的馬圈，沒有馬匹，而是多了簇簇鮮花。農場裡有一大一小的池塘，與高低起伏的草原間有幾條步道串連起來可以做一個簡單的遊園散步。

不過最吸引來訪者目光，也是Grace Farms主要活動場所，就是莊園上的主體建築River Building。

「葛雷斯農莊基金會」從地產商買下佔地八十英畝的農莊，保留原有的地貌，並且請來普立茲克建築獎得主東京SANAA事務所負責設計農莊主要建築：River Building。（圖：作者提供）

這個建築是由2010年普立茲克建築獎得主東京SANAA建築事務所的日籍建築師妹島和世與合夥人西澤立衛所設計。2007年完工紐約市裡造型獨特的建築New Museum也是出自於他們的巧思。River Building靈感是來自一條蜿蜒的河流，隨著農莊起伏的地勢將整座建築體的高度定在十英呎 ，用原木與金屬結合的單一屋頂將五個獨立，有不同功能的室內空間連接起來成為一體。從高處望下，蜿蜒反光的屋頂真的就像一條河流一樣。而且也因為五個室內建築都採用玻璃圍牆，將空間區隔感降到最低，從遠處望去這個建築是與農場地形景觀合而為一，像是一條長廊。

River Building靈感來自蜿蜒的河流，隨著地形起伏的等高屋頂，讓建築物融入原有的自然景觀中。（圖：作者提供）

River Building的五個室內空間分別是Sanctuary（表演，集會，講座），Library（圖書館，禮品店）， Commons（餐飲，休憩），Pavilion（莊園導覽起點）和Court（籃球場，綜合活動中心）。

不要以為像是學校餐廳（Cafeteria）的Commons提供的食物和其他遊客中心一樣普普通通，這個可以容納300人的餐廳都是採用附近農場食材，他們的廚房設備也不輸任何一家高檔餐廳，原木桌椅與屋頂和無視覺阻隔的玻璃牆造就一個非常舒適的用餐空間。食物也都非常有創意與健康取向，而且價格親民，份量誠意十足。

River Building共有五個獨立室內空間，是個多用途建築。寬廣舒適的農莊餐廳Commons提供遊客們經濟美味的食物。（圖：作者提供）

五個室內空間中，讓筆者印象最深刻的是Court。裡面的籃球場是見過所有室內球場中採光最棒的空間，讓我好想以後再來時也帶球鞋和籃球去那裡打球！一萬七千平方英尺的場地提供了社區學生活動的絕佳場所。

Library則是看書休憩，與展示銷售農場相關物件的地方，同樣因為是整片玻璃牆，柔和的自然光和室內原木鋪設消去了一般圖書館白炙燈光的刺眼，閱讀書籍非常舒適。藏書則以建築設計方面居多，也有一些童書，還有讓小朋友就坐，非常可愛SANAA自己設計的兔耳朵椅子。

River Building的活動中心與圖書館都有明亮的採光，不論是運動或閱讀都是一種享受。（圖：作者提供）

整個River Building都可以接上無線網路，也很貼心的在每個室內空間設置公共廁所。農場有多處放置SANAA設計相當流線的金屬圓形座椅，提醒參訪者這個以融入大自然為取向的場所，「設計」還是一個重要的元素。當然天氣好時，70多英畝的草地是最佳的野餐地點，更是可以讓小朋友開心跑跳的戶外空間。

River Building巧妙地將設計元素與自然環境結合，也象徵著人與自然相互依存的關係。（圖：作者提供）

這樣一個有設計感，空氣清新，綠意盎然的農莊，竟然是完全免費開放。不只是一個暫時逃離紐約，享受自然與片刻寧靜的好地方，對喜歡建築設計的朋友來說，也是一個來感受觀摩妹島和世設計理念的聖地。

這裡一年四季都開放，秋冬時來又別有一番景緻。因為只要約八十分鐘的車程，「葛雷斯農莊」是紐約客週末來個一日遊的好選項，不過要記得每星期一農莊是關門的。