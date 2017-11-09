紐約地途》無限可能的都會農場

不論是屋頂農場，休閒農場還是先進的貨櫃農場，都市叢林裡的生命力一直在衍生，除了蔬果外，養蜂，甚至是家禽類的畜養都逐漸在紐約成長起來，這個城市還有什麼不可能的事情呢？

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什麼能反映秋天的到來呢？翻紅的楓葉，盛產的南瓜，還有「日光節約時間（Daylight Saving Time）」的結束！之後約五個月的時間紐約的太陽不到五點就下山，天氣轉涼，日照縮短，這時秋天淡淡的愁緒才會真正湧上心頭。同樣讓人覺得些許失落的是隨著季節的變換，紐約市裡許多都會農場也都將陸續休耕，休養生息等待明年春天的甦醒復耕。紐約給人的印象是鋼筋水泥叢林，但其實許多地方都有社區或是私人企業經營的農場，筆者今年春天參加了一個以「自然農法」耕種方式的農藝班就是在皇后區法拉盛的一座社區農場，體驗了半年的都市農夫生活。會有這樣的安排，其實是近幾年來在紐約看到都會農場越來越興盛，其功能也越來越多樣。就來介紹三個具有代表性的都會農場，看看他們各有何特色！

紐約市裡有許多社區型農場可以讓紐約客在城市裡體驗都市農夫生活，栽種採食鮮美的蔬菜。（圖：作者提供）

Brooklyn Grange

提到紐約的都會農場，特別是屋頂農場，Brooklyn Grange的名字一定會被提到。2010年Brooklyn Grange選擇一棟美國汽車零件製造商Standard Motor Products總部在皇后區長島市佔地廣闊的建築屋頂開始進行他們成立全世界最大屋頂農場的計畫。不只是在農藝方面，Brooklyn Grange也強調近年全世界都會區都在推廣的綠屋頂概念（Green roof），在做好完善的防水建構之下，讓建築屋頂地面因為有植被覆蓋達到吸收雨水，隔熱，和提供大樓用戶一個紓解壓力的開放空間。

為了促進地方農業發展，也強調食材新鮮，紐約高級餐廳都強調「從農場到餐桌（farm to table）」的經營概念，許多食材都來自離紐約市不遠的哈德遜河谷地區的農場。但有什麼比就在城市裡的都會農場運送更直接呢？

Brooklyn Grange在紐約市裡所生產的蔬果就提供了包括Grammercy Tavern和Blanca米其林星級等近五十家餐廳所需食材。這個位於長島市的屋頂農場每年有約六個月的開放期間的週末會有農場導覽活動以及蔬果零售。因為屋頂視野極佳，來這裡買菜又可以觀看曼哈頓天際線，是非常特別的買菜經驗。同時這裡也提供私人舉辦晚宴場地，夏天晚上非常搶手。

因應企業發展需求，Brooklyn Grange後來在紐約新創企業重點發展據點Brooklyn Navy Yard也開設另一個屋頂農場，同樣是在每年五月至十月間有農場導覽活動，常常一位難求。從農藝發展，到綠屋頂建構諮詢，再到類似觀光農場的經營，Brooklyn Grange為都會農場立下一個模範典型。

在皇后區長島市的Brooklyn Grange是紐約市最知名的屋頂農場，除了面積是全世界最大之外，也有曼哈頓天際線美景可以觀賞。其生產蔬果提供許多紐約高級餐廳做為食材。（圖：作者提供）

North Brooklyn Farms

位於布魯克林威廉斯堡大橋底下的North Brooklyn Farms是另一個在紐約相當受到歡迎的都會農場。原本這塊在東河畔的地是屬於已經廢棄多年Domino Sugar糖廠的用地，所屬地產公司計劃未來在這裡開發成奢華的公寓住宅，在許多程序尚未完成之前，Henry Sweets與Ryan Watson兩位對農藝有極高熱忱紐約客於2013年租下這塊地，以有機的方式種植經濟價值比較高的蔬果如瑞士甜菜（Swiss Chard）和獅子唐辛子青椒（shishitos pepper）等。

和Brooklyn Grange不同的地方是North Brooklyn Farms有農場及公園的概念，在每年五月至十月的開放期間中都歡迎名眾自由進出農場參觀休憩。因為就在東河畔，夏季時是紐約客下班後和朋友來此交際，欣賞夕陽的熱門景點，農場也會提供啤酒和輕食讓民眾選購。North Brooklyn Farms也有在現場提供私人預約的外燴服務。所用的食材大部分都是以在農場裡種植的蔬果為主，把farm to table的概念執行得淋漓盡致。

有趣的是在農場旁邊，是一座越野腳踏車的練習場，雖然和農場是獨立經營，沒有關係，但是空間上並沒有區隔。所以來這裡時一邊是田園風光，一邊是極限運動，然後搭上東河美景，看似突兀，卻又和諧的共存，是很有意思的畫面。不過終究地產公司還是會要回這塊地來蓋大樓，不知道這樣特別的景色還能維持多久。

威廉斯堡東河畔的North Brooklyn Farms除了是一個都會農場外，也提供民眾休憩的開放空間。民眾可以來這裡購買蔬菜，也可以預約團體外燴服務。（圖：作者提供）

Square Roots Farm

前面提到的都會農場，基本上還是採取傳統耕種方式，需要土地和相當的空間。但在都市裡要有這種環境畢竟是不容易，而且在紐約又有季節因素無法一年四季都發揮農場最大效益。但如果利用高科技在停車場就可以來種植蔬果呢？同樣在布魯克林的Square Roots就是一個這樣的都會農場，一年四季完全無休。

嚴格來說，Square Roots還算是一個新創企業，其創辦人正是特斯拉自動車創辦人Elon Musk的弟弟Kimbal Musk。十月時紐約的Open House New York，Square Roots參與開放活動讓民眾來參觀認識這個環保節能又高產量的新型都會農場。基本上他們是用水耕的方式來種植蔬菜，在無農藥，非基改的環境下，貨櫃內以植物生長最需要的紅藍光LED燈照射，讓蔬菜的生長能極大化。光想像一個320立方呎的貨櫃所種植蔬菜的產量和一塊兩英畝的農地相當，可以供給150人所需的蔬菜，就非常驚人。而種植蔬菜所需的水量只需一般戶外農場的百分之二十。未來還會研發整合太陽能發電來提供貨櫃用電所需。

目前Square Roots種植蔬菜的銷售是以會員網路直購的方式來進行，也有許多紐約的知名餐廳與他們合作，依照餐廳需求種植不同高品質的蔬菜。這樣結合貨櫃屋和都會農場的概念，從近的角度來看，對於受到嚴重天災侵襲的地區，可以短時間內提供災民穩定的蔬食供給；到長遠的目標，未來在太空甚至是移民外星球時所需的維生食物，都不是那麼遙不可及的想像。

和一般都會農場不同，Square Roots的貨櫃農場佔地面積小，產量高，提供未來都會農場發展的新視野。（圖：作者提供）

不論是屋頂農場，休閒農場還是先進的貨櫃農場，都市叢林裡的生命力一直在衍生，除了蔬果外，養蜂，甚至是家禽類的畜養都逐漸在紐約成長起來，這個城市還有什麼不可能的事情呢？