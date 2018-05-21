Mygopen》LINE收到「中華電信發送免費499電話折抵金...」？！

你永遠領不到 499 電話折抵金的，詐騙目的還是要騙你加入詐騙帳號為好友，小心以後這個帳號會送出惡意的連結，讓你點到釣魚網站騙個資，或者衝粉絲數轉賣帳號獲利。

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你 LINE 收到「歡慶中華電信突破500萬用戶!!發送免費499元電話折抵金」這樣的詐騙訊息嗎？連結似乎看起來好像連到了中華電信的官方網站，但這完全是假的！同樣是惡意使用 LINE＠ 官方帳號的詐騙手法，主要透過免費架站服務 weebly 或 wix 所建構的假頁面，所以在裡面不管怎麼點選領取電話折抵金，一樣會導向詐騙帳號連結，真的要小心了！

趁中華電信 499 正夯，藉由目前最夯的假網站詐騙手法，藉由連結再導向假的 LINE 官方帳號！如果大家發現不明連結，千萬別點進去加入，要小心未來連到釣魚網站或被盜用個資的可能。

中華電信免費499元電話折抵金的詐騙

原始謠傳版本：

最近的詐騙都採用這種手法，透過免費的架站平台如：Wix.com，創建一個假官方活動網站來騙人，中華電信就是這次的受害者。



只要利用中華電信的相關官方圖片和形象識別元素，就能超簡單設計一個假的官方頁面，沒有仔細看網址還真的很容易上當。相信未來這個手法還會陸續出現，不要被這些「假的官方」網站騙了唷！看網址就知道囉！

像這個詐騙就是如果你點選「點此領取電話折抵金」或「贈送好友折抵金」，連結就會帶你到詐騙的 LINE＠ 假官方帳號。進去就會發現，還是以前那些假的詐騙帳號，只是換個方式騙人而已。

詐騙破解說明：

你永遠領不到 499 電話折抵金的，詐騙目的還是要騙你加入詐騙帳號為好友，小心以後這個帳號會送出惡意的連結，讓你點到釣魚網站騙個資，或者衝粉絲數轉賣帳號獲利。事實上中華電信有自己的 LINE 官方帳號，所有行銷活動請大家還是以正式官方公告為依據。不小心加入了也沒關係，直接封鎖刪除就好了。

正確處理觀念：

再次提醒大家，發現不明連結時，有時你真的寧可錯過這些好康，也不要隨便點進去，完全就是利用送禮券的手段吸引大量用戶加入，未來將有可能被這些詐騙者發送不當連結，或累積大量好友後轉賣帳號套利，別被騙囉！

最重要的辨識方法，就是不要加入這類沒有官方認證的綠色盾牌或藍色盾牌的認證圖示，就不怕受騙上當了，學起來囉！

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

本文經授權轉載自Mygopen 【假LINE】中華電信發送免費499電話折抵金？假官方網站詐騙