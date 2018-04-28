自由開講》上任後停發生煤許可 侯友宜先生是認真的嗎？

奇怪了，你們一個市長說今年一月停止核發生煤使用許可，一個副市長（侯友宜）要出來選市長的說早在2016年就宣布了，到底是誰說的正確呢？（資料照）

◎吳國明

選舉到了，什麼話都有人講，日前國民黨的新北市長候選人侯友宜先生，公開宣布，他當選之後，保證一定禁止核發生煤許可。而面對對手，民進黨的蘇貞昌前院長，指其發言為「選舉語言，不能太當真」，並質疑如果要停發，為何之前七年都不停發？侯友宜則反酸老縣長沒搞清楚狀況，我們新北市早在2016年就宣布停發生煤許可了。

不管怎麼說，空汙的確是我們無法迴避的問題，但這種「我當選後就怎樣」的語言，我們聽多了也是會膩。關於生煤使用，台灣很多個縣市都在檢討，台中雲林用限制使用總量的策略，而新北市號稱要停發，這種非零即一的政策，在我們產業界來看，是可怕的。

生煤並不是只有發電廠在用，它還是全台各大小工廠中，鍋爐的重要燃料來源，沒有辦法，生煤跟天然氣相比，成本差距不小，而今天你新北市政府說停發許可就停發，就等著看多少中小企業來跟你抗議了，何況歷史上從來沒有一個政府是要人民立刻不能做什麼的，侯友宜先生可能警察當久了，把當警察那一套雷厲風行的做法拿來用在公共政策上，這是十分危險的。

至於侯友宜先生反駁蘇貞昌前院長的「早在2016年就宣布停發生煤許可了」，這句話還真的是個選舉語言，為什麼呢？因為我們還記憶猶新，新北市的朱立倫市長，今年一月才在回答記者有關深澳電廠議題時，說出「停發生煤的許可並不是針對深澳電廠，新北市早在今年1月就已宣布停止核發生煤的使用許可」。這下奇怪了，你們一個市長說今年一月停止核發生煤使用許可，一個副市長要出來選市長的說早在2016年就宣布了，到底是誰說的正確呢？新北市政府的兩個首長，面對如此重大的能源經濟政策，口徑完全不一致，真叫我們無所適從。

而其實這個政策更可怕的是，未來如果真的給侯友宜先生選上新北市長了，停止核發生煤許可，首當其衝的就是林口電廠，這個佔全台灣發電量近百分之五的電廠，而在目前台灣能源供應比例南北不均的狀況下，林口電廠幾乎沒有任何降載的本錢，而加上新北市政府又極力反對深澳電廠的興建，核一二廠又即將停用了，我們的用電安全真的是受到威脅。重點是，這並不是只有新北市的事情，同時還關係到全台灣人的生活，但現在新北市政府與侯友宜先生的選舉策略，講坦白的，就是綁架全台灣人的用電安全來贏得選舉，這真的還挺不道德的。

要解決空氣汙染的方式很多，每天街上跑的車子燒汽油都有空氣汙染，但我們會去禁止汽車使用汽油，甚至下令全部改用電動車嗎？一定不會吧？否則我們怎麼會強制汽機車要排氣檢驗，要裝觸媒轉化器等空氣汙染抑制裝置呢？同樣道理，燒生煤也是一樣，一天到晚要禁止使用生煤，簡直是搞錯重點，該關心的應該是燒了之後排出來的廢氣，有沒有合乎空氣污染的管制標準，講句實在的，就是要叫廠商，你敢用生煤就要想辦法讓排出的廢氣是合乎標準的，如果做不到或是成本太高，你要求廠商用生煤還不一定敢用，這才是治本之道。

最後還是請要選舉的諸位候選人們，不要一到選舉就開始覺得人民好騙了，作為一個政治人物，講話要有所本，同時政策也要真正能解決問題，才能得到選民的認同。

（中小企業主）

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