自由開講》用民調吹口哨壯膽 果然是朱市長的拿手好戲

◎林武部

猶記得四年前的那場新北市長選舉，朱立倫市長挾連任的優勢，不停對外宣稱，他的民調贏當時的民進黨候選人，游錫堃前院長近百分之三十，而最後結果居然只小贏了兩萬票，當時的我們，雖然認為新北應該要有點改變，卻也因為媒體上，不停的宣傳著游錫堃民調落後太多，讓我們覺得應該改變無望，所以投票日那天，我們選擇了不去投票，當然最後看到結果，心裡還是十分惋惜，如果自己出去投下那一票，是不是一切會不同呢？

用民調吹口哨壯膽，果然是朱市長的拿手好戲？！。（資料照）

時間回到現在，國民黨的新北市長候選人侯友宜先生，其實明眼人一看就知道，他是朱立倫市長培養起來做為接班人的，至於國民黨內是不是真的認同他，我們也不知道，只知道他的民調看起來一直都很高，甚至都還能到其他縣市幫國民黨候選人們助選。但有趣的事情發生了，自從民進黨正式宣布，徵召我們的老縣長蘇貞昌先生，代表參選新北市長的那一天，接連出現了幾份民調，有一份是某網路新聞報做的，他們聲稱透過網路與電腦輔助的電話調查，侯友宜以46.4%的支持度，大贏蘇貞昌的22.7%，而另一份是一個長期以網路趨勢觀察聞名的公關公司所統計，他們利用大數據以及觀察關鍵字搜尋的方式，做出了「蘇貞昌高齡 71 歲，臉書粉絲結構也呈老化， 67% 集中在 45 歲以上，粉專經營績效也不如侯友宜。至於網路好感度，侯友宜同樣勝過蘇貞昌。」的結論。

對我們市民而言，民調數字對於我們的生活，其實相當的無感，但我們只知道一件事，如果你的政績好，並不需要這些民調數字，我們小市民也會毫無保留的對你投下支持那一票，但從這兩份民調的公佈時間與結論，我們不懂政治的人也看得出來，朱立倫市長，或應該說是侯友宜副市長，確實是害怕蘇貞昌老縣長出馬的。這也真的奇怪了，也像極了四年前的那一場選戰，更別提做民調的這兩個單位，一個是傳統上偏藍的媒體，另一個我們隨便在搜尋網站上面打入關鍵字，看到的就是這間公司的高層與朱立倫市長原來就是親戚，所以一切都很明顯，朱立倫市長又再重施故技了。

而有了上一次的經驗，我們對於這樣的資訊，大概都已經免疫了，新北市給朱立倫市長執政八年，我們市民一直都清楚，他真正想的是總統的那個位子，新北市只不過是他的跳板，而侯友宜做為副市長，應該就是朱立倫市長的代言人，這樣也就算了，如果生活過的有比以前進步，我們也不太在意是誰主政，只不過不要比台北市，來跟隔壁比較晚升格的桃園市比一下好了，鄭文燦市長將過往一提到桃園只想到機場的印象徹底扭轉，成為了一個年輕宜居的城市，已經連續幾年是台灣人口移入第一名的縣市，反關我們的新北市，各項活動是不缺，但是未來的願景是什麼，我們市民一直都看不到，更重要的是，新北市已經變成一個沒有驚喜的城市了。

最後，身為一個新北市民，我還是覺得，想要我們的票，就請用政績與理念說服我們，講句坦白的，我們市民生活的感受，遠比那些不知道從何而來的民調數字與網路觀察還要真實，畢竟，他們的取樣對象，從來也沒有說是不是新北市民，不是嗎？

（新北市民）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com