紐約地途》速食漢堡大戰：Shake Shack vs In－N－Out

東西兩岸漢堡的連鎖速食餐廳代表，紐約的Shake Shack和加州的In-N-Out是常被美國人拿來鬥嘴的話題。但Shake Shack還是In－N－Out哪個家漢堡好吃？最好的答案就是：精緻美食 vs 吃粗飽。青菜蘿蔔自己選囉！

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美國地大物博，東岸西岸，中西部，南方北方因為不同地理人文都各自發展出有其特色的文化風格。尤其是東西兩岸是美國文化比較強勢的地域，久而久之兩地的民眾也會以自己的風格為傲，因而開始出現比較，互相鄙視的心態。眾所周知的就是東西岸饒舌音樂之爭，這種爭論甚至到後來還衍生成為像是幫派一樣的衝突。另一個東西兩岸民眾喜歡相提並論的話題就是食物了。Tacos（墨西哥捲餅）是一個，西岸的人尤其是南加，十分鄙視東岸紐約的taco，認為紐約的taco創意有餘，味道爾爾。還有三不五時就會聽到拿來比較的傳統美式食物：漢堡。而東西兩岸漢堡的連鎖速食餐廳代表，紐約的Shake Shack和加州的In-N-Out更是常被美國人拿來鬥嘴的話題。

剛好筆者最近去了加州一趟，念茲在茲的一定要去In-N-Out回味一下他們家的漢堡，然後來做一個最後定奪，看到底誰家的漢堡勝出。

自從美國東岸紐約Shake Shack （上） 速食餐廳發跡之後，和西岸In-N-Out （下） 之間的比較聲音就沒間斷過。（圖：作者提供）

其實可以先說答案，紐約客當然是說紐約的Shake Shack漢堡實在比In－N－Out的好吃太多，完全屬於不同等級。但其實這樣對In－N－Out不甚公平，因為要比較這兩家餐廳的食物，就好像要比較高級餐廳牛排和夜市牛排一樣，即使都冠上「速食店」之名，但兩家餐廳屬性是不一樣的。姑且不管餐廳層級，先單從食物內容來做比較，就可以知道Shake Shack的漢堡為什麼贏過In－N－Out。

好吃的食物要色香味俱全，Shake Shack的漢堡光賣相就大勝In－N－Out。（圖：作者提供）

為了顯示公平，就來比較算是兩家速食店menu招牌的品項，In－N－Out的Double Double和Shake Shack的Shake Burger（double）。從麵包來看，In－N－Out的漢堡包和麥當勞或漢堡王是一樣很一般的麵包，唯一不同的是在In－N－Out有把麵包煎過，所以外酥內軟，算是好吃。Shake Shack的麵包則是採用混合馬鈴薯粉的麵包，並且用微量奶油煎過，麵包的香味和柔軟度馬上大勝In－N－Out。

再來是配菜，In－N－Out的Double Double是用捲心生菜（iceberg lettuce），一片番茄，一片洋蔥，兩片起司還有特調沙拉醬；Shake Shack的Shake Burger（Double）則是用綠葉生菜，兩片番茄，起司和特調沙拉醬。有些人喜歡綠葉生菜的顏色和鮮嫩，另一些人則喜歡捲心生菜的爽脆口感，這屬於個人喜好。但是因為In－N－Out的那片洋蔥（漢堡一定要有洋蔥啊！），筆者將優勢給In－N－Out。

最後則是漢堡肉本身了。說實在，當拿到In－N－Out的漢堡時，看到那兩片薄薄煎的有點慘白的漢堡肉時，頓時我的腦海出現麥當勞double cheeseburger的畫面。兩者實在沒有差別。反觀Shake Shack的漢堡肉，除了厚度明顯增加外，每片肉都煎的「赤赤」，並且油光閃閃，讓人一看口水便要留下來！原來In－N－Out多了一片洋蔥是為了要掩蓋他的漢堡肉味道的平淡。這部分，Shake Shack完全大勝In－N－Out！

先不論價位，屬於同等級Shake Shack的Shake Burger （上） 漢堡雖然沒有洋蔥，但整體口味完全不是In－N－Out的Double Double （下） 所及。（圖：作者提供）

漢堡薯條，就像蝙蝠俠需要羅賓一樣，薯條也是決定一家速食店優劣的關鍵因素之一。

In－N－Out的薯條只能說是慘不忍睹，即使切的很細了，吃起來還是完全沒有酥脆感，麥當勞薯條都勝過In－N－Out。Shake Shack的厚切波浪薯條（crinkle fries）口感厚實酥脆，即使不沾番茄醬還是會讓人一口接一口。這一點Shake Shack又是勝出。 因此很明顯的Shake Shack的漢堡比In－N－Out好吃太多了！In－N－Out的死忠粉絲可能會拿出他們的秘密菜單才有的Monkey Style漢堡，就是原本的漢堡再加淋上起司與千島醬的薯條，聽起來雖然可口，但別忘了前面提到In－N－Out的薯條完全不行，並無法為平庸的漢堡加分啊！就算可以，Shake Shack的頂級漢堡Shake Stack是漢堡肉外再疊上一個炸得酥脆，咬下去會爆漿（起司）的貝羅蘑菇（Portobello），一口咬下去絕對有上天堂的滿足，實在不知道爲什麼會有比較這兩家食物誰的比較好吃的問題存在。

Shake Shack的頂級漢堡Shake Stack有厚厚的安格斯牛肉和咬下去會爆漿的貝羅蘑菇實為人間美味！（圖：作者提供）

不過In－N－Out也不是一無是處，因為他的價錢是會讓紐約客汗顏的便宜，讓紐約客開始質疑Shake Shack雖然好吃，但真的要這麼貴嗎？

同樣以In－N－Out的Double Double和Shake Shack的Shake Burger（Double）做比較，Double Double一個美金3.5元，Shake Burger（Double）則是8.39元，也就是說吃一個Shake Shack的漢堡可以吃兩個In－N－Out的同級漢堡還有找！In－N－Out的薯條雖然難吃，但一份只要1.5元，Shake Shack薯條一份則要3元，也是兩倍價錢。然後In－N－Out的汽水飲料是可以自行續杯，無限暢飲。可以想像如果是在加州生活，當飢腸轆轆，食慾又帶往速食的方向走時，In－N－Out是一個多麽讓人滿足的地方！

In－N－Out的漢堡雖然沒有Shake Shack好吃，但他十分親民的價格讓西岸民眾可以用來嘲諷紐約客要花大錢才能吃好吃漢堡的窘況。（圖：作者提供）

Shake Shack在紐約的崛起和當年紐約掀起一股「工藝漢堡（artisan burger）」的飲食風有關。紐約市出現了許多有創意的漢堡餐廳，強調使用上等安格斯牛肉，使用特別醬料，佐以高檔生菜沙拉或洋蔥圈等。一份漢堡14、15美金稀鬆平常。Shake Shack老闆，紐約餐飲界名人Danny Meyer 2004年在曼哈頓的麥迪遜廣場公園成立的第一家餐廳，就是標榜用高級食材，以速食店的形式來賣漢堡。價格也比其他餐廳稍微低一點。因此第一家店便一砲而紅，任何時間都可以看到公園裡長長的人龍來排隊買餐。因為太受歡迎，讓原本沒有計劃開連鎖店的Danny Meyer改變主意開始增設分店。從紐約市拓展到美國其他城市，到後來成為國際連鎖餐廳，至今共有162家分店，還有股票上市。是Danny Meyer旗下眾多餐廳中最成功的品牌。

除了好吃的漢堡之外，筆者最喜歡Shake Shack的一點是他們家有提供啤酒，而且是紐約Brooklyn Brewery專為他們客製的精釀啤酒ShackMeister Ale。大杯（24 oz）的啤酒不到8元算是相當佛心的價格。也因此夏天時是下班後一個另類happy hours的好地方。

雖然是速食餐廳，Shake Shack有提供酒精飲料，紐約知名精釀啤酒廠Brooklyn Brewery為他們客製ShackMeister Ale，是紐約客下班後Happy Hours一個好選擇。（圖：作者提供）

所以，如果有再聽到Shake Shack還是In－N－Out哪個家漢堡好吃的問題，最好的答案就是：精緻美食 vs 吃粗飽。青菜蘿蔔自己選囉！