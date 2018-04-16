魔幻拉美》玻利維亞的水危機

玻利維亞儼然「矛盾」國家，明明蘊藏豐富礦產，卻被戲稱為「坐在金礦上的驢子」；同樣，擁有豐富的水資源，卻未有效開發與利用，而曾爆發水資源戰爭，近來更是頻頻鬧水荒。玻利維亞憲法保障人民用水權，但臨渴才掘井，未來肯定會面臨更嚴峻的缺水危機。

陳小雀

玻利維亞位於亞馬遜河平原、拉布拉他河平原與安地斯山高原，境內主要河川約270條，大小湖泊有184座，另有濕地260處。然而，水的問題卻一直困擾著玻利維亞，其中曾爆發水資源戰爭，也有嚴重水荒，不少水利專家甚至預言，玻利維亞未來肯定會面臨更嚴峻的缺水危機。

玻利維亞儼然「矛盾」國家，明明蘊藏豐富礦產，卻被戲稱為「坐在金礦上的驢子」；同樣，擁有這麼多的水資源，竟然陷入水荒危機。我們就從水資源戰爭切入，窺探玻利維亞的矛盾。

1980年代，玻利維亞經濟崩盤，通貨膨脹率係拉美各國中最高，高達14,000%，玻利維亞政府根據國際貨幣基金組織所擬訂的一系計畫，實施「自由市場」經濟，在不需要與當地公司合資的情況下，陸續將石油、航空、鐵路、電力、電話、自來水等國營企業賣給外商公司。

1997年，世界銀行同意貸款給玻利維亞，並附帶為玻利維亞進行自來水現代化系統，不過紓困的代價是玻利維亞政府必須將自來水公司私有化。於是，玻利維亞政府暗地將科恰班巴（Cochabamba）的自來水公司賣給美國貝泰公司（Bechtel），讓法國蘇伊士（Suez）公司旗下的伊宜馬尼水公司（Aguas del Illimani）接管拉巴斯（La Paz）、埃爾阿爾托（El Alto）兩地的自來水。

跨國企業接管自來水之後，立即調漲水費200%，其他如配管等服務皆訂定高價收費，狠狠地剝削用水居民。無能力配接自來水管的偏遠地區，居民則須以高額向自來水公司的行動水車購買飲用水。

跨國企業接管玻利維亞的自來水之後，立即調漲水費200%，其他如配管等服務皆訂定高價收費，狠狠地剝削用水居民。無能力配接自來水管的偏遠地區，居民則須以高額向自來水公司的行動水車購買飲用水。（http://www.ch2mhillblogs.com）

2000年四月，科恰班巴終於爆發大規模抗爭活動，過程中雖然造成六人死亡，但最後迫使貝泰公司退出玻利維亞，史稱「水資源戰爭」（Guerra del agua）。2005年，科恰班巴的水資源戰爭被複製到拉巴斯，同樣成功地將法國跨國公司趕出玻利維亞。水資源戰爭係小蝦米對抗大鯨魚的最佳典範，爾來還被拍攝成《水資源戰爭》（Water Rising）、《也是雨》（También la lluvia）等電影。

水是生命之泉，也是萬物之源，小老百姓為了用水權而群起對抗跨國公司。為此，玻利維亞總統莫拉雷斯（Evo Morales，1959- ）在2009年修訂的憲法裡，特地在人權部分加入用水這項權利，並成立「飲水及衛生公營企業」（Empresas Públicas de Agua Potable y Saneamiento）。然而，才五年光景，玻利維亞又出現水資源匱乏的窘態，而且是全國性的水荒。

玻利維亞雖然有豐富的水資源，卻未有效開發與利用，城市用水必須倚賴雨水，但是水庫等水利設備不足，一旦久旱不雨，即有水荒的危機。2015年，玻利維亞面臨二十五年來最嚴重的乾旱，六十萬公頃的農地缺水灌溉，一百七十三個鄉鎮鬧水荒，甚至拉巴斯、埃爾阿爾托、科查班巴、蘇克雷（Sucre）、奧魯羅（Oruro）與波托西（Potosí）七座大城市也被迫進行大規模限水。水荒夢魘造成民怨四起，示威抗議已成家常便飯，莫拉雷斯將水荒歸咎於地球暖化，緊急宣布全國進入警戒。

2000年四月，科恰班巴終於爆發大規模抗爭活動，過程中雖然造成六人死亡，但最後迫使貝泰公司退出玻利維亞，史稱「水資源戰爭」。（http://www.fundacionabril.org）

每年十一月至隔年四月是玻利維亞的旱季，氣候變遷的確是事實，近年旱季時間越來越長，冰河也逐年融化。事實上，玻利維亞有兩大無解的困境。冰河融化下的安地斯山麓正是礦區，而採礦一直是附近水域汙染的元兇；再者，城市人口日益膨脹，飲水需求也跟著逐日增多，舊有的自來水設備不足，根本無法再供給更多的用戶。但政府長久以來並未正視問題，也未對乾旱的衝擊規劃出因應措施。

每年十一月至隔年四月是玻利維亞的旱季，氣候變遷的確是事實，近年旱季時間越來越長，冰河也逐年融化。（Reuters）

2018年四月，玻利維亞與西班牙簽訂合作一項高達二千五百歐元的水資源計畫，其中包括自來水管線管配管工程，以及家庭廢水處理。至於因氣候暖化備受衝擊的農牧業，玻利維亞也開始投入大筆經費，興建水利設施及水資源有效管理。

臨渴才掘井，不知，下個旱季來臨時，遠水解不解得了近渴？