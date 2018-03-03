無以酩狀》Mermaids Milk Tiki：《水底情深》愛的形狀

關於人魚的各種傳說繁雜，導演選擇用丹麥作家安徒生的童話版本做為元素來詮釋各種議題。電影沒有帥哥美女，沒有王子公主，配角們的諸多無奈辛酸掩蓋於主角光環後被冷落；只有似水不拘形狀的愛，才能包容一切萬物。

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以冷戰時期的美國為背景，當時種族歧視與男女不平等待遇盡顯於這部跨越物種愛戀的電影《水底情深（The Shape of Water）》 。政府實驗室工作的清潔女工艾莉莎生來便無法言語 ，逐日過著規律生活；直到機構內送來一隻在南美洲被補獲的神奇兩棲生物，一連串的遭遇讓他們彼此萌生情感。

《水底情深》用跨越物種的愛戀說明愛本無形無定。（圖：Bull Productions）

艾莉莎被塑造地像是用聲音換取雙腿的美人魚，不同的是，劇情波折到最後，王子帶著美人魚回到大海裡幸福美滿。艾莉莎的同志畫家好友則是百般不順對照組；被傾慕的對象嫌惡，唯一能餬口的手繪稿件也被攝影技術取代，飼養的貓咪被誤食，僅存的鄰居朋友艾莉莎後來嫁進大海。

關於人魚（Mermaid）的各種傳說繁雜，導演選擇用丹麥作家安徒生的童話版本做為元素來詮釋各種議題。電影沒有帥哥美女，沒有王子公主，配角們的諸多無奈辛酸掩蓋於主角光環後被冷落；只有似水不拘形狀的愛，才能包容一切萬物。

位於南卡羅來納州查爾斯頓的提基（Tiki）風格酒吧「南方大海（South Seas Tiki Lounge ）」，由調酒師強納森．伯克利（Jonathan Buckley）發想的「人魚的提基奶（Mermaids Milk Tiki）」，使用45毫升金色蘭姆酒（Gold Rum）、15毫升酒精濃度57%ABV蘭姆酒（ Overproof Rum）、各7.5毫升新鮮檸檬與萊姆汁、少量香草糖漿與60毫升椰漿，最後再加入少許安格仕苦精（ Angostura Bitters），冰鎮搖盪後倒入裝滿冰塊的短杯中，飾以檸檬切片。

近似鳳梨可拉達（ Piña Colada）添加香草風味的變化版本而不添加鳯梨汁，雖然整體酒精濃度提高，口感卻更顯得明確紮實。

使用兩款蘭姆酒與椰漿調製的Mermaids Milk Tiki。（圖：Sidebar Taipei）

巴黎一間名為「銅灣（Copper Bay）」的酒吧，調酒師亨利．德土魯斯.羅特列克（Henri de Toulouse-Lautrec）以浸泡帶有鹹度的鹽角草（Salicornia，又稱為海蘆筍）琴酒（Gin）加上 萊姆汁與糖漿調製琴蕾（Gimlet），並將之取名為「人魚琴蕾（Mermaid Gimlet）」。利用鹽角草一點鹹度讓酸甜的平衡變得更協調，柑橘調性也鮮明柔順許多。

使用浸泡鹽角草琴酒調製的Mermaid Gimlet。（圖：Sidebar Taipei）

鹽角草呈色翠綠而形狀是珊瑚，不僅外觀特殊，其獨特的海鮮風味，和富含多種微量礦物質的特性，經常用以藥理與保健價值，是美國與歐洲許多人桌上的菜餚。西班牙一款以阿爾巴利諾葡萄為基底的諾提斯琴酒（Nordes Gin），12款植物原料中便包含生長於當地的鹽角草；諾提斯琴酒散發著飽滿的茉莉花香相當討人喜愛。

鹽角草做為元素的Nordes Gin。（圖：Nordes Gin）

《水底情深》雖然主線是艾莉莎跨越種族的奇幻愛情，發生在配角身上的小事也十分值得反思。電影裡蘇聯特務長官先喝完伏特加（Vodka），再討論應對美軍的策略；我們也可以先喝杯「人魚的提基奶」或是「人魚琴蕾」，再來細想這部電影裡的旁枝末節以及意念。

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