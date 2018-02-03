無以酩狀》Florida：《歡迎光臨奇幻城堡》當陽光灑落

相互調侃的對話帶著體恤；再怎麼不切實際，我們總想為心底在意的那個人堆砌一座跨有彩虹與陽光燦爛的城堡。

縮梭

電影《歡迎光臨奇幻城堡（The Florida Project）》描述在佛羅里達州迪士尼樂園鄰近旅館裡，一對積欠租金的年輕母女面對生活逆境時仍然嘗試樂觀看待一切。海莉雖然不務正業，但是對女兒夢妮的疼愛無庸置疑；六歲的夢妮童語無忌，卻懂得察言觀色；生活儘管無法稱心如意，只要能擁有彼此就足以度過困境。

電影《歡迎光臨奇幻城堡》描述小人物們在現實生活如何用笑來包裝苦痛。（圖：Cre Film）

佛羅里達州除了擁有全世界最大的迪士尼樂園，還是最大葡萄柚產區，一百多年栽植歷史相當 悠久；加上高濕炎熱環境與天候，所產葡萄柚品質優異味道鮮美。從九月到翌年六月，盛產期在二月，可全年供應市場需求；主要品種有白葡萄柚、黃葡萄柚以及粉紅葡萄柚。

葡萄柚於是順理成章被加進與佛羅里達命名相關的調酒配方。 近代英國調酒師暨作家－西蒙．迪佛德（Simon Difford）為不喝酒的人提供一款取名「佛羅里達」無酒精調飲。以30毫升粉紅葡萄柚汁、60毫升柳橙汁、15毫升檸檬汁與些許糖水，混合均勻後倒入長飲杯內，再加進少量蘇打水；透過這些柑橘類水果展現佛羅里達的陽光。

早在1936年，從紐約到巴黎麗茲酒店任職的調酒師－法蘭克．米爾（Frank Meier）編寫《 The Artistry of Mixing Drinks》，當中有款「佛羅里達遊艇俱樂部特調（Florida Yacht Club Special）」。使用30毫升蘭姆酒做為基底，添加各少量不甜苦艾酒（Dry Vermouth）與甜苦艾酒（Sweet Vermouth），以及10毫升左右葡萄柚汁，冰鎮搖盪後倒入雞尾酒杯中。像是蘭姆酒版本的「布朗克斯（Bronx）」，再將柳橙汁替換成葡萄柚；紮實又充滿活力的酒體，奔放不失雅緻。

Florida Yacht Club Special。（圖：Truluck\'s）

提基系（Tiki Style）熱帶調酒名家－維克商人（Trader Victor）於1946年《Trader Vic's Book of Food and Drink》提到的「佛羅里達特調（Florida Special）」，則是調整自「佛羅里達遊 艇俱樂部特調」，增加葡萄柚汁用量。

位在古巴哈瓦那，海明威愛店之一的「El Floridita」酒吧，調酒師康斯坦丁諾．里巴萊瓦．范 （Constantino Ribalaigua Vert）調整原有「黛克利（Daiquiri）」酒譜為店內「黛克利四號（ Daiquiri #4）」，除了稍微提高蘭姆酒使用，另外還添加黑櫻桃蒸餾酒（Maraschino）。使用60毫升蘭姆酒、15毫升檸檬汁、少量砂糖和黑櫻桃蒸餾酒，搖盪後倒入馬丁尼杯中；這款 「黛克利四號」同時也叫做「佛羅里達黛克利（Florida Daiquiri）」。

Florida Daiquiri （Daiquiri #4） 。（圖：The Humble Garnish）

康斯坦丁諾的「黛克利三號（Daiquiri #3）」則使用60毫升蘭姆酒、30毫升檸檬汁、22.5毫升糖水、少量黑櫻桃蒸餾酒及葡萄柚汁，搖盪後倒入馬丁尼杯中；這款「黛克利三號」在拿掉糖水並調整比例，便是知名的「海明威黛克利（Hemingway Daiquiri）」。

Hemingway Daiquiri。（圖：Havana Club）

另一款也是康斯坦丁諾的創作－「佛羅里達（La Florida）」卻是與「佛羅里達黛克利」完全不同的調酒。

以各30毫升蘭姆酒與萊姆汁、15毫升甜苦艾酒、7.5毫升白可可香甜酒（Crème de Cacao）、少量紅石榴糖漿（Grenadine）和庫拉索柑橘酒（Curaçao），搖製冰鎮。 2011年出版的《The PDT Cocktail Book》也收錄由現今紐約「Dead Rabbit」酒吧當家調酒師傑克．麥加里（Jack McGarry）調整後的「佛羅里達」。提高蘭姆酒的使用到60毫升、22.5毫升萊姆汁、15毫升白可可香甜酒、7.5毫升甜苦艾酒，最後再加入少量木槿花紅石榴糖漿；酸甜的口感之中是各種不同的香甜滋味錯綜。

「夢妮，我當媽媽好失敗喔！」 「對阿，媽妳超丟臉的。」

這樣相互調侃的對話帶著體恤；再怎麼不切實際，我們總想為心底在意的那個人堆砌一座跨有彩虹與陽光燦爛的城堡。

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