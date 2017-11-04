無以酩狀》Harvard Cocktail：《人生剩利組》男人的中年危機

因為與人比較產生的優劣心態、因為現實生活逼迫而放棄或扭曲的理想。不管再如何飛黄騰達，依舊會有許多考驗出現；人生勝利與失敗無法只從單一面向評斷，社會階級高低或是收入存款多寡，只要能肯定自己的作為就不枉此生。 再不然就喝杯「哈佛」慢慢想就算想不出來也沒有關係，生活一樣照常過。

縮梭

當談論理想與發夢的年紀過去，社會打滾愈久愈容易在別人作為上尋找評量自己的標準；《人 生剩利組（Brad’s Status）》便是這樣的電影。

成立非營利機構媒合的布萊德，自大學畢業後便與同學漸行漸遠；看著昔時廝混同窗們如今優渥生活與備受肯定的成就，更覺自己平淡的日子乏善可陳。淑世理想終究不敵金錢物欲，即使決定咬牙揮霍，特價經濟艙等也無法升等商務；現實社會的規矩經常讓無奈的人更無力。

《人生剩利組》處處充滿中年人遭遇的現實無奈。（圖：Montreal Casting）

布萊德陪孩子到波士頓參訪大學，得知兒子特洛伊極有可能申請到名校哈佛，頓時覺得對於自己人生的挫敗感稍減；期待孩子將來擁有輝煌成就讓自己感覺驕傲。哈佛創建於1636年，迄今擁有十所學院，是為全美歷史最悠久的高等學府之一，亦為常春藤盟校成員；接連孕育出許多重要人物。

紐約曼哈頓荷蘭屋酒店（Holland House）調酒師喬治．卡普勒（George J. Kappeler）於 1895年出版的《Modern American Drinks》中紀錄一款以「哈佛（Harvard）」為名調酒。使用等量白蘭地（Brandy）與義式苦艾酒（Italian Vermouth或稱Sweet Vermouth）、少量安格仕苦精（Angostura Bitter）與糖水，冰鎮攪拌後倒入雞尾酒杯內再加進些許氣泡水。

雪梨Ramblin’ Rascal Tavern酒館調製的Harvard Cocktail 。（圖：australianbartender.com）

「哈佛」被視為是威士忌經典調酒「曼哈頓（Manhattan）」變化版本，唯在基酒選擇不同以及最後添加少量的氣泡水；據說是為了紀念哈佛建校250年而想發出來，因此推論1895年前就存在這款調酒。等量白蘭地與義式苦艾酒對於現代人飲酒習慣來說稍微過甜，大部份人會加重白蘭地的用量，將比例改為二比一或三比一。其中加入的氣泡水則是為了氣泡竄昇時的刺激感以及稀釋酒精濃度；如果改用長飲型杯具裝盛，提高氣泡水使用量，則稱之為「哈佛費士（ Harvard Fizz）」。

Harvard Cocktail（左）與Harvard Fizz（右）。（圖：Cold Glass & Liquor.com）

一直以來關於「哈佛」的酒譜幾乎都相同，唯在1917年紐約工作的德籍調酒師雨果．安司林 （Hugo Ensslin）出版《Recipes for Mixed Drinks》，將「哈佛」酒譜簡化為僅有白蘭地與少量布克苦精（Boker Bitter），並沒有加入甜苦艾酒和氣泡水。1931年，華爾道夫酒店調酒師艾伯特．史蒂文克羅克（Albert Stevens Crockett）整理的《Old Waldorf Astoria Bar Book》 ，將白蘭地與甜苦艾酒調整比例為略甜的二比三，且註明這款調酒是以波士頓近郊查爾斯河畔學院群聚成的哈佛大學為名；有些校友們會喝它喝到忘掉自己的哈佛腔。

華爾道夫版本率先指定柑橘苦精（Orange Bitter）調製這杯「哈佛」，調酒愛好者大衛．恩伯里（David Embury）於1948年編撰出版的《The Fine Art of Mixing Drinks》更強調「哈佛」 必須使用柑橘苦精調製。

布萊德假想著自己的同學搭私人飛機，左擁右抱身旁女孩問著還要不要來杯「黛克利（ Daiquiri）」（電影中文字幕僅翻譯成雞尾酒）。以蘭姆酒（Rum）、糖、萊姆汁搖製而成的 「黛克利」不只是醉漢文豪海明威最愛，也常出現在許多電影中插花（如《早安越南》、《教父2》、《婚禮終結者》》等）。材料容易準備，還能加進新鮮水果有多樣變化的「黛克利」 十分適合派對或居家調飲；但是想要喝上一杯經典紮實的「黛克利」，還是得到酒吧找到一位 好的調酒師。

《教父2》場景中出現的Banana Daiquiri（下方裝飾有紅櫻桃那杯）。（圖：Paramount Pictures）

《人生剩利組》在琢磨中年男子反覆質疑自己的部份細膩。因為與人比較產生的優劣心態，因為現實生活逼迫而放棄或扭曲的理想。不管再如何飛黄騰達，依舊會有許多考驗出現；人生勝利與失敗無法只從單一面向評斷，社會階級高低或是收入存款多寡，只要能肯定自己的作為就不枉此生。 再不然就喝杯「哈佛」慢慢想就算想不出來也沒有關係，生活一樣照常過。

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