無以酩狀》Pink Elephant：《大象的眼淚》人生不過一場馬戲

同名小說改編的電影《大象的眼淚(Water for Elephants)》,以1930年代美國經濟蕭條為背景,描述一名突遭變故的年輕獸醫準畢業生-雅各,加入一個看似充滿歡笑、外表光鮮,實則隱含許多殘酷不堪、現實人性的馬戲班子。

《大象的眼淚》以1930年代美國經濟蕭條下的馬戲團為背景。(圖:Fox 2000 Pictures)

擔任馬戲團獸醫的雅各想替動物們減輕承受的痛楚,對團長而言,動物不過是該物盡其用的道具;這樣的落差讓雅各感到無能為力。而讓他願意繼續在這樣殘忍環境待下的理由,除了照料那些無辜動物以外,還有動物訓練師兼團長妻子瑪蓮娜。

撇開婚外情議題不提,電影中另一位惹人憐愛的主角-大象蘿西,因為前飼主是波蘭人,所以只能聽懂波蘭語命令,還是頭嗜酒的大象。雖然體型龐大,但是溫和友善的大象經常是被人類欺壓的對象;象皮上被鞭打訓練的傷痕,商人唆使鋸下的象牙。人們把歡樂與滿足感建立在對牠們的凌悔,漠視牠們的悲傷神情。

動物園裡常見的動物也莫過於大象;患有白化症或基因缺乏色素的大象被稱之為粉紅大象,也藉以隱喻因為酒精戒斷或酒醉時看到的幻覺,被比喻為嚴重醉酒狀態。

跟電影背景近似,美國禁酒令甫結束的1934年,由倫敦資深調酒師迪夫羅希(De Fleury)整理美國禁酒令時期(Prohibition,1920﹣1933年)流傳酒譜所編著的《1700 Cocktails From the Man Behind the Bar》提及一款名為「粉紅大象(Pink Elephant)」的調酒。

以琴酒調製的Pink Elephant。(圖:timeout.com)

使用等比例各20毫升琴酒(Gin)、多寶力開胃酒(Dubonnet)、庫拉索柑橘酒(Curaçao) 與總是被誤以為能夠致幻的少量艾碧斯(Absinthe),攪拌冰鎮後倒入雞尾酒杯中。這杯「粉 紅大象」帶著通透琥珀色澤的外表,口感是甘甜夾雜各種草本風味漸次展現;但是要喝到產生幻覺看到粉紅大象,想必是五六杯以後還不見得會發生的事。

另一款紀錄於1937年威廉.塔林(William J Tarling)的《Café Royal Cocktail Book》當中,由伯特.奈得(Bert Nutt)創作的「象踢(Elephant’s Kick)」,則是以20毫升琴酒為基底,加上各10毫升的牙買加蘭姆酒(Jamaican Rum)、庫拉索柑橘酒、柑曼怡干邑香橙酒( Grand Marnier)、柳橙汁,五樣素材加入冰塊搖盪均勻;雖然口感柔順偏甜,但是畢竟除了柳橙汁以外,其餘材料酒精濃度都在40%ABV以上,後座力道有如被大象狠踢一腳,容易讓人醉到不省人事。

以琴酒與蘭姆酒調製的Elephant’s Kick。(圖:GrandMarnierEurope)

近年來對於大象的保育,在肯亞負責照顧休魯山(Chyulu Hills)的大象生態保育基金會,與南非機構在夸祖魯-納塔爾省(KwaZulu-Natal)的大象保育-瑪薇拉專案(Mavela Project),都是非洲開始重視大象生態保育的組織。

羅賓.格拉克(Robin Gerlach)和泰莎.威納科(Tessa Wienker)這對夫妻,從肯亞、坦尚 尼亞、南非遊歷返回德國後,期許能為大象所處的這片自然生態付出心力。

選擇以琴酒發揮概念,將酒廠設立於漢堡近郊,經過一年半使用反覆35種不同配方比例測試,最後以經典的杜松子、桂皮、甜橙皮,另外加上薑、薰衣草、接骨木花、多香果、新鮮蘋 果、松針,與五款來自非洲特產的南非鈎麻、非洲苦蒿、布枯葉、猴麵包樹果、獅尾花,浸泡 中性烈酒再進行蒸餾,僅取少量酒心稀釋至酒精濃度45%ABV裝瓶,每批次約生產8000瓶,每瓶容量為500毫升;於2013年開始販售這款「大象琴酒(Elephant Gin)」。

會捐贈15%銷售用以保育大象的Elephant Gin。(圖:Craft Gin Club)

每一批次皆以協助配合的基金會所照護的大象為名,並標註於瓶標上。瓶標設計成郵票造型貼於右上角,而地圖上繪製的紅線則是大象們返家的路途。瓶身設計是仿照探險者們身上的隨身酒壺(Flask)概念製作,瓶塞是來自葡萄牙每七年即可採伐生產的軟木塞。這些販售所得皆會分別捐贈15%給上述兩個非洲保育基金會,短短三年內共捐贈出七萬歐元。

《大象的眼淚》舞台上的熱鬧絢爛是用無數勞力與動物的悲涼所換來,卻又有多少人願意感念這些犧牲?生活像馬戲,我們用勞動換來別人的安逸;在現實中無法滿足的,只好喝杯「粉紅 大象」讓自己活在泡影。

