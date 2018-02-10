無以酩狀》Pink Elephant：《大象的眼淚》人生不過一場馬戲

生活像馬戲，我們用勞動換來別人的安逸；在現實中無法滿足的，只好喝杯「粉紅 大象」讓自己活在泡影。

縮梭

同名小說改編的電影《大象的眼淚（Water for Elephants）》，以1930年代美國經濟蕭條為背景，描述一名突遭變故的年輕獸醫準畢業生－雅各，加入一個看似充滿歡笑、外表光鮮，實則隱含許多殘酷不堪、現實人性的馬戲班子。

《大象的眼淚》以1930年代美國經濟蕭條下的馬戲團為背景。（圖：Fox 2000 Pictures）

擔任馬戲團獸醫的雅各想替動物們減輕承受的痛楚，對團長而言，動物不過是該物盡其用的道具；這樣的落差讓雅各感到無能為力。而讓他願意繼續在這樣殘忍環境待下的理由，除了照料那些無辜動物以外，還有動物訓練師兼團長妻子瑪蓮娜。

撇開婚外情議題不提，電影中另一位惹人憐愛的主角－大象蘿西，因為前飼主是波蘭人，所以只能聽懂波蘭語命令，還是頭嗜酒的大象。雖然體型龐大，但是溫和友善的大象經常是被人類欺壓的對象；象皮上被鞭打訓練的傷痕，商人唆使鋸下的象牙。人們把歡樂與滿足感建立在對牠們的凌悔，漠視牠們的悲傷神情。

動物園裡常見的動物也莫過於大象；患有白化症或基因缺乏色素的大象被稱之為粉紅大象，也藉以隱喻因為酒精戒斷或酒醉時看到的幻覺，被比喻為嚴重醉酒狀態。

跟電影背景近似，美國禁酒令甫結束的1934年，由倫敦資深調酒師迪夫羅希（De Fleury）整理美國禁酒令時期（Prohibition，1920﹣1933年）流傳酒譜所編著的《1700 Cocktails From the Man Behind the Bar》提及一款名為「粉紅大象（Pink Elephant）」的調酒。

以琴酒調製的Pink Elephant。（圖：timeout.com）

使用等比例各20毫升琴酒（Gin）、多寶力開胃酒（Dubonnet）、庫拉索柑橘酒（Curaçao） 與總是被誤以為能夠致幻的少量艾碧斯（Absinthe），攪拌冰鎮後倒入雞尾酒杯中。這杯「粉 紅大象」帶著通透琥珀色澤的外表，口感是甘甜夾雜各種草本風味漸次展現；但是要喝到產生幻覺看到粉紅大象，想必是五六杯以後還不見得會發生的事。

另一款紀錄於1937年威廉．塔林（William J Tarling）的《Café Royal Cocktail Book》當中，由伯特．奈得（Bert Nutt）創作的「象踢（Elephant’s Kick）」，則是以20毫升琴酒為基底，加上各10毫升的牙買加蘭姆酒（Jamaican Rum）、庫拉索柑橘酒、柑曼怡干邑香橙酒（ Grand Marnier）、柳橙汁，五樣素材加入冰塊搖盪均勻；雖然口感柔順偏甜，但是畢竟除了柳橙汁以外，其餘材料酒精濃度都在40%ABV以上，後座力道有如被大象狠踢一腳，容易讓人醉到不省人事。

以琴酒與蘭姆酒調製的Elephant’s Kick。（圖：GrandMarnierEurope）

近年來對於大象的保育，在肯亞負責照顧休魯山（Chyulu Hills）的大象生態保育基金會，與南非機構在夸祖魯－納塔爾省（KwaZulu-Natal）的大象保育－瑪薇拉專案（Mavela Project），都是非洲開始重視大象生態保育的組織。

羅賓．格拉克（Robin Gerlach）和泰莎．威納科（Tessa Wienker）這對夫妻，從肯亞、坦尚 尼亞、南非遊歷返回德國後，期許能為大象所處的這片自然生態付出心力。

選擇以琴酒發揮概念，將酒廠設立於漢堡近郊，經過一年半使用反覆35種不同配方比例測試，最後以經典的杜松子、桂皮、甜橙皮，另外加上薑、薰衣草、接骨木花、多香果、新鮮蘋 果、松針，與五款來自非洲特產的南非鈎麻、非洲苦蒿、布枯葉、猴麵包樹果、獅尾花，浸泡 中性烈酒再進行蒸餾，僅取少量酒心稀釋至酒精濃度45%ABV裝瓶，每批次約生產8000瓶，每瓶容量為500毫升；於2013年開始販售這款「大象琴酒（Elephant Gin）」。

會捐贈15%銷售用以保育大象的Elephant Gin。（圖：Craft Gin Club）

每一批次皆以協助配合的基金會所照護的大象為名，並標註於瓶標上。瓶標設計成郵票造型貼於右上角，而地圖上繪製的紅線則是大象們返家的路途。瓶身設計是仿照探險者們身上的隨身酒壺（Flask）概念製作，瓶塞是來自葡萄牙每七年即可採伐生產的軟木塞。這些販售所得皆會分別捐贈15%給上述兩個非洲保育基金會，短短三年內共捐贈出七萬歐元。

《大象的眼淚》舞台上的熱鬧絢爛是用無數勞力與動物的悲涼所換來，卻又有多少人願意感念這些犧牲？生活像馬戲，我們用勞動換來別人的安逸；在現實中無法滿足的，只好喝杯「粉紅 大象」讓自己活在泡影。

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