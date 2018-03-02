一路向南》印度崛起的實與虛

印度的崛起對台灣而言隱含新的機會。台印之間的互動雖然有限，但雙方在經貿及戰略上有明顯的互補利益。在新南向政策的鼓動下，台灣近來正醞釀一波新的「印度熱」。貿協及國營單位更帶頭領軍組起「國家隊」，希望搶佔印度市場。是否能夠掌握機會，搭上順風車跟印度這個小巨人一起崛起，將攸關台灣未來的發展及布局。

方天賜／國立清華大學通識教育中心助理教授、印度中心副主任

過去的傳統印象中，印度不過就是個落後國家，不需要特別關注。筆者當年留學時，系上就未開設印度研究相關課程。但今日再看印度，已不可同日而語。印度的國家實力及影響力崛起，得到廣泛的認可。到網路書店搜尋一下，就會發現大量有關印度崛起書籍，多少反映了這個趨勢。

事實上，印度一直希望成為世界強權。印度首任總理尼赫魯（Jawaharlal Nehru）便曾表示：「印度以它現在所處的地位，是不能在世界上扮演二等角色的，要麼就被當作大國，要不就是被視為無物。」只不過，印度在冷戰時期受制於內部發展及外部環境，冀望成為世界大國的美夢並未成真。國際上談到印度時，常常將其與巴基斯坦並列看待。印度扮演的國家角色頂多只是南亞區域大國。

因此，印度崛起其實是相當近期才出現的現象。一直到印度於1990年代開始進行經濟改革後，龐大潛力才得以開始釋放。世界銀行在1997年公布的《全球經濟展望與開發中國家》（Global Economic Prospects and the Developing Countries）報告中，首度肯定印度的經濟發展潛力，認為它將與中國、俄羅斯、巴西、印尼等開發中大國改寫世界經濟版圖。高盛（Goldman Sachs）集團則在2001年創造出「金磚國家」（BRIC） 詞彙，並將印度列為其中之一。發展迄今，印度雖然還未達到成為世界大國的野望，但正處於「轉骨」階段，昔日的印度阿三轉眼已是國際上的要角。

莫迪總理上台後，積極從事大國外交，提出「向東行動」政策。國際媒體在報導印度時，常常是將其與美日中等國並列。（AP）

印度的轉變也可以從政治、經濟、軍事、文化等面向觀察得知。從國際政治角度的來看，印度正從「南亞國家」的角色轉向「全球強權」。莫迪（Narendra Modi）總理上台後，積極從事大國外交，提出「向東行動」政策。國際媒體在報導印度時，常常是將其與美日中等國並列。2017年中，印度替小老弟不丹出頭，與中國在洞朗地區對峙七十餘天，建立敢於挑戰中國的形象，提升自己在區域中的地位。美國不論是在推動亞洲再平衡或者印度太平洋（Indo-Pacific）戰略時，拉攏印度的企圖都相當明顯。

今年的印度共和國日（Republic Day）慶典，新德里一口氣邀請東協十國領袖前來參加。重點是，東協十國的領導人也都願意配合演出，可見印度具有相當的影響力。印度不再滿足被當成二等國家，積極爭取成為聯合國安理會的常任理事國。除了中國之外，美、英、法、俄等常任理事國都已表示支持。在重要的國際場合中，印度的發言也愈來愈受到重視。

從經貿角度來看，印度仍然是「開發中國家」，但因身為「新興經濟體」而增色不少。印度窮人仍多，貧富差距也大。然印度中產階級人數達3億，並持續成長，代表的是消費能力和新興商機。印度是人口第二大國，年齡中位數僅28歲，享有人口紅利，為經濟發展提供動力。從GDP來看，印度目前是世界第七大經濟體，預估即將超越當年的殖民母國英國。若以平均購買力計算，則已是世界第三。根據國際貨幣基金的統計，印度在2017－8年度的GDP成長率將達到7.4%，超越中國大陸的6.4%。在莫迪經濟學的包裝下，印度也開始展現強大的吸金術，在2015年成為吸引外資最多的國家 （630億美金）。印度薪資成長也居亞太前矛。哈佛大學國際發展中心因此預測，印度將取代中國，在未來十年成為全球經濟的成長引擎。不論這項看法是否過於樂觀，印度的經貿發展確實已經到了難以輕忽的程度。

今年的印度共和國日慶典，新德里一口氣邀請東協十國領袖前來參加，而東協十國的領導人也都願意配合演出，可見印度具有相當的影響力。（india.com）

從軍事角度來看，印度則積極從軍事「大國」轉型成為軍事「強國」。印度人口眾多，擁有世界第3大武裝力量，並不足奇，估計常規部隊總兵力超過130萬人。此外，印度已在1998年進行核試，成為第六個公開承認擁有核武的國家；近年則積極透過軍購和自建方式，提高軍備的水準。印度自製的殲敵者（Arihant）號核子動力潛艇已在2016年正式服役。除了從俄羅斯取得的超日王（INS Vikramaditya）航母之外，印度自製的維克蘭特號（INS Vikrant）航母預計在今年底完工。隨著經濟的成長，印度也有較深的口袋在軍火市場採購，自2011年後便是世界第一的軍購國。印度也希望國防採購能夠配合「來印度製造」（Make in India）政策，要求外國賣家在印度組裝部分軍品，以提高當地就業機會及促進技術轉移。美國大廠洛克希德馬丁（Lockheed Martin）便已宣布願意在印度設廠生產F-16 戰機，以爭取高達100億美元的戰機訂單。

在文化軟實力層面，印度則不再以身為文明古國為滿足，而是積極利用文化資產，成為文創的輸出國。寶萊塢電影逐漸打進東亞市場，便是最明顯的例子。印度總理莫迪則推動瑜珈外交，在第69屆聯合國大會上建議成立國際瑜珈日，也訓令各駐外使館在國際瑜珈日當天舉辦瑜珈活動，一方面讓瑜珈成為印度形象的代言者，另一方面則以瑜珈連結印度與世界。

印度自製的殲敵者號核子動力潛艇已在2016年正式服役。（Indian Defence Update）

當然，印度崛起也有虛的一面。

對內方面，教育普及、性別平權、種姓階級、貧富不均、缺乏效率、政治貪腐等等問題都制約印度的發展。對外方面，印度則需要和平穩定的環境。如何處理與改善與中國、巴基斯坦等鄰國的關係，都是新德里的巨大考驗。換言之，印度最終是否能夠成為世界大國，還有漫長道路，也面臨許多內外的挑戰。但無論外界喜歡與否，印度正處於崛起的過程中，其相對重要性與日俱增，應已無懸念。

就台灣而言，印度崛起隱含新的機會。因為台印之間的互動雖然有限，但雙方在經貿及戰略上有明顯的互補利益。在新南向政策的鼓動下，台灣近來正醞釀一波新的「印度熱」。貿協及國營單位更帶頭領軍組起「國家隊」，希望搶佔印度市場。是否能夠掌握機會，搭上順風車跟印度這個小巨人一起崛起，將攸關台灣未來的發展及布局。