故事》大政奉還的歷史舞台：二條城

關於二條城，自古有多種說法。現時的二條城是指江戶時代初期德川家康所興建的城池。在關原之戰後，德川家康為了加強在京都的勢力和監視大阪豐臣家的舉動，勒令西日本的大名於京都二條修建二條城。

◎陸奧

在近代日本史，最著名的事件非「大政奉還」莫屬，它是日本由封建走向現代的起點，大政奉還的歷史現場正是發生在今天被譽為世界文化遺產之一的古京都遺址──二條城。

大政奉還

關於二條城，自古有多種說法。現時的二條城是指江戶時代初期德川家康所興建的城池。在關原之戰後，德川家康為了加強在京都的勢力和監視大阪豐臣家的舉動，勒令西日本的大名於京都二條修建二條城。

其後，德川家康就曾在此城會見豐臣秀賴和召開大坂夏之陣、冬之陣的戰前軍議。直至幕末時期，在薩長同盟和坂本龍馬的協助下，江戶幕府最後一位將軍──德川慶喜最終在 1867 年於二條城舉行大政奉還儀式，把幕府政權交給天皇，開展明治時代。總而言之，二條城因曾是多個歷史事件的舞台而聞名於世。

明治天皇

二條城的地理位置很好，就近各種交通工具的車站。搭乘巴士的話，可從京都車站乘坐 9 號、50 號或 101 號巴士，直抵二條城前站下車；若想搭地下鐵，可從京都車站乘烏丸線到烏丸御池，再轉東西線到二條城前站下車；搭乘鐵路的話，可從京都車站乘 JR 山陰本線到二條站下車。

東大手門、番所及唐門

東大手門是今天每位遊客參觀二條城的出入口。門頂簷篷為中國歇山頂樣式（中國建築上的屋頂有等級之分，由高至低的排列為廡殿頂、歇山頂、懸山頂、硬山頂），山牆為木格子樣式，頂部兩端為中國吻獸螭吻。穿過東大手門後，右邊即為番所，是以前巡邏人員的工作地方，類似今天的派出所。

經過番所後轉左沿路走，即可到達門頂簷篷為中國懸山頂樣式的唐門，亦是二條城二の丸的入口。

東大手門

唐門

二の丸御殿

穿過唐門時，正面已見二の丸御殿。二の丸御殿可供遊客脫鞋入內參觀，內裏構造大致分為車寄、遠侍の間、式台の間、勅使の間、大広間、黒書院、白書院。

車寄是二の丸御殿內門口處，是古時車轎上落處；遠侍の間則是二の丸御殿內最近門口的房間，是古時大名到埗後的休息處。

經過車寄及遠侍の間後，就會到達式台の間和勅使の間。式台の間是以前大名謹見將軍前，與老中（將軍的直屬武士）寒暄的地方；勅使の間則是將軍面見天皇使者的地方。

走過式台の間和勅使の間，會經過一間大房間，房間內有德川慶喜和眾大名的模型，這就是二條城內大正奉還的真正歷史舞台——大広間，它平日為古時執行儀式的地方。

走過大広間之後，就是黒書院和白書院，黒書院是將軍處理政務的地方，白書院則是將軍就寢的地方。兩間房間都以江戶時代狩野派的藝術作品為裝飾。走過黒書院和白書院後，沿路可回到車寄處，繼續在二條城參觀。

二の丸庭園

參觀二の丸御殿後沿路走，左側為二の丸庭園，右側為二の丸御殿的外觀。二の丸庭園有着各種假山、假石和池水，設計優美。其中水池有三個人工小島，分別名為蓬莱島、亀島和鶴島，寓意長壽。

本丸櫓門、本丸庭園及本丸御殿

漫步穿過二の丸庭園後，經過一條橫跨城內護城河的木橋，就來到本丸的主要出入口──本丸櫓門。本丸櫓門與東大手門一樣，採用中國歇山頂樣式設計。

本丸櫓門

穿過櫓門，本丸庭園及本丸御殿就在眼前。本丸御殿因本身建築結構脆弱，不像二の丸御殿般，開放給遊客入內參觀，遊客只能夠遠遠眺望其外觀。至於本丸御殿對出的本丸庭園，是現代佈置的西式庭園，比起二の丸庭園的傳統特色上較為遜色。

本丸庭園

天守閣跡



走到本丸庭園的盡頭，沿路有指示牌可登上二條城的天守閣跡。在最初城池落成時，二條城的天守閣的確曾存在於今日天守閣跡的位置。可惜的是，天守閣在江戶時代一次打雷被擊中後焚毀。今天的遊人只能夠登上當年天守閣的門口位置，遠眺城內全景。

天守外望景色

清流園

從天守閣下來走出去本丸範圍，身處應該是二條城的西門附近，沿路向北走，就會經過本丸的北中仕切門，然後就到清流園。清流園是日式庭園，建於昭和年間，園內的茶室「和樂庵」是仿自江戶時代商人角倉了以的屋邸而建成。

走畢清流園後，即可返到東大手門的出入口處，完成二條城之旅。

清流園

本文經授權轉載自故事 大政奉還的歷史舞台：二條城