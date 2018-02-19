故事》狗年好狗運！「狗」字是怎麼來的？

其實，「狗」在西周就已經出現了，不過西周的「狗」是作為人名使用的喔！

野蠻小邦周

時間飛逝，一年又過去了，不知道各位讀者還記不記得小邦周曾經跟大家聊過古文字裡的「雞」。如今雞年就要飛走，緊接著的狗年馬上就要來了，不免俗地，小邦周這次要來和讀者們聊聊古文字中的「狗」——然而，甲骨文裡其實沒有「狗」這個字，只有「犬」，因此我們就直接從「犬」字切入。

甲骨文的「犬」寫作 或 ，其實不管有沒有畫出身體，這個字的重點都是小狗翹著尾巴的模樣，是不是很萌呢！

「犬」的寫法從此到西周都沒有太大改變，一直要到戰國的楚文字「 」和秦文字「 」才開始有些變形，不過這時我們還是能在文字中勉強看出犬隻的形體。「犬」字發展至小篆時，為了書寫的流暢度，演變成了「 」形，至此文字逐漸脫離了狗的外貌形體，後來才逐漸演變成我們今天寫的「犬」。

那麼，「狗」字是什麼時候出現的呢？

其實，「狗」在西周就已經出現了，不過西周的「狗」是作為人名使用的，寫作「 」。戰國時期出土的「狗」字大多也都作為人名使用，或是通假成「苟」，目前還很少看到意思為犬隻的「狗」字。

那麼，「犬」和「狗」又有什麼差別呢？

文字學大家段玉裁在注《說文解字》中認為「狗」專指幼犬，清代學者郝懿行也認為「狗、犬通名。若對文則大者名犬，小者名狗。」這些古人的看法或許可以讓我們參考。

最後再談一點「犬」在上古時代的故事。

從殷墟卜辭中我們可以發現，商代人祭祀時很常使用「犬」當牲禮，像是「今日尞（燎）三羊、二豖、三犬」就是表示要在卜問時用三隻羊、兩隻豖、三隻犬進行燎祭。有時候「犬」也可以指商王朝附近的方國－犬方，或者是人名。

最有趣的是，「犬」也可以表示負責商王畋獵相關事務的官職。例如在青銅器《員方鼎》的銘文中有記載「王令員執犬」——銘文中的員就是作器者，他被王命令負責管理犬隻，很有可能就是所謂的犬官。無獨有偶，《周禮．犬人》中也有記載「犬人掌犬牲。凡祭祀共犬牲，用牷物伏瘞亦如之。」描述的就是古代負責管理犬隻的犬官。凡是祭祀用的犬牲，或是埋祭時的犬隻都歸犬官管理。

在上述介紹中我們可以看到，狗和人類從遠古時代就關係密切。雖然對古代的人來說，狗狗並不只是人類的好朋友，也是祭祀時的好祭品（！），不過隨著時代的演進，人狗關係可以說是越來越好～

以上就是小邦周的解說，希望大家會喜歡，最後不忘祝福各位故事讀者，狗年行大運，新春好狗運！

狗年好狗運！（資料照）





本文經授權轉載自故事推動江戶文藝復興的德川將軍，與他一手打造傳承和歌的「六義園」