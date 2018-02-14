法律白話文小學堂》花甲男孩 分財產

一般死掉後就是照法律規定的 方式來分配遺產，如果想要照自己的意思來分配自己的遺產的話，就必須透過寫遺囑的方式介入，隨著現代人對死亡禁忌的擺脫，越來越多人對於寫遺囑這件事不在排斥，不過既然決定寫遺囑，就得寫一份法律上有效力的遺囑，免得到頭來讓當初生前的安排，變成後代爭執的開端。

◎江鎬佑

今年過年的強檔賀歲片應該就是從電視劇紅到拍電影的「花甲」惹，進電影院前除了複習電視劇以外，也要好好思考在這場邁向死亡的人生旅程上，我們在法律面向可以有什麼安排，讓你生前賺到的錢，不會成為你死後孩兒們的怨念。

阿嬤要怎樣才可以按照他的意志分財產？

一般死掉後就是照法律規定的 方式來分配遺產，如果想要照自己的意思來分配自己的遺產的話，就必須透過寫遺囑的方式介入，隨著現代人對死亡禁忌的擺脫，越來越多人對於寫遺囑這件事不在排斥，不過既然決定寫遺囑，就得寫一份法律上有效力的遺囑，免得到頭來讓當初生前的安排，變成後代爭執的開端。

誰寫的遺囑才有用？

要寫遺囑的人必須是智識能力足以撰寫遺囑，進行身後事分配能力的人，像是未滿16歲的青少年、有精神上障礙、心智上缺陷的人，或是經過家屬或社福機構申請而被法院宣告沒有處理財產能力的人，他們寫的遺囑都是無效的。

遺囑有五種，你要哪一種

再來，所謂的寫遺囑也不是拿起筆來寫寫就好，是有一定固定的形式的，法律規定的遺囑形式就有五種，即自書遺囑、公證遺囑、密封遺囑、代筆遺囑、口授遺囑，只有這五種遺囑才會被法律所承認而具有效力，而每一種都有要特別注意的撰寫方式，如果遺囑沒有照規定的格式來，這件事會hen 嚴重，因為遺囑會無效

「自書遺囑」，寫好寫滿 自書遺囑，自書的意思就是自行書寫，當事人除了把遺囑內容的寫好以外，一定要在上面簽名並且標註是何年何月何日所撰寫，因為自書遺囑必須靠筆跡來證明那份遺囑是真是假，所以自己寫好寫滿很重要，不可以電腦打字。 「公證遺囑」，專業的找公證，業餘的來見證 公證遺囑，要寫遺囑的人指定二個以上的見證人，在公證人前口述遺囑意旨，由公證人筆記、宣讀、講解，經過寫遺囑的人認可以後，寫好寫的年、月、日以後，公證人、見證人還有遺囑人再一起簽名。因為證明的方式主要是透過見證人跟公證人，所以公證人筆記的方式可以用電腦打字，再經過大家簽名就可以，不過重點就是要在公證人跟見證人說出你的願望，如果事先讓公證人打好，大家在簽名敷衍敷衍是不可以的。 阿嬤要怎樣才可以按照他的意志分財產？（翻攝花甲男孩轉大人臉書） 「密封遺囑」，最有戲劇效果XD 再來是在各種戲劇裡面常出現的密封遺囑，寫遺囑的人在遺囑上簽名後，將其密封並在封縫處簽名，然後指定二個以上的見證人，再給公證人並表示裡面是他寫的遺囑。如果要寫遺囑的人不會寫字或沒辦法自己寫，因此遺囑不是本人自己寫的話，給公證人的時候要說是誰寫的、幫忙寫的人住在哪，再由公證人在封面上記明遺囑提出的年、月、日及遺囑人所為的陳述，與遺囑人及見證人同行簽名。如果沒有密封或沒有在封縫處簽名等形式上有欠缺的情況，就不算是密封遺囑，只能算是自書遺囑，是不是合格遺囑就依照自書遺囑規定。 「代筆遺囑」，寫的人只是代筆還是要照立遺囑人的意思 有時候要立遺囑的人無法書寫，就需要找人代筆，這就是所謂的代筆遺囑。要立遺囑的人可以指定三個以上的見證人，由遺囑人說出他遺囑要寫些什麼，然後其中一個見證人筆記、宣讀、講解，經遺囑人認可後，記明代筆的年、月、日及代筆人之姓名，由見證人全體及遺囑人同行簽名，遺囑人不能簽名時可以蓋印章。 錄音當作遺囑可以嗎？ 在生命危急的時候，比如說發生車禍命懸一夕，或久病在病榻前等情況時，來不及像代筆遺囑那樣找三個以上的見證人，可以由遺囑人指定二個以上之見證人，並口授遺囑意旨，由見證人中的其中一個人，將該遺囑意旨，據實作成筆記，並記明年、月、日，再與其他見證 人同行簽名；如果來不及寫，也可以用錄音的，不過還是需要兩個以上的見證人，立遺囑的人透過口述遺囑意旨、遺囑人姓名及年 、月、日；見證人也用口述錄音表示剛剛立遺囑的人說的是真的及並說出自己的姓名，錄音完後還要將錄音帶當場密封，並記明年、月、日，由見證人全體在封縫處同行簽名。

從公證遺囑、密封遺囑、代筆遺囑、口授遺囑這四種形式遺囑的規定中可以發現見證人的腳色非常重要，所以法律也規定不是所有人都可以當見證人，像是未成年人、被法院宣告不具備處理財產智識的人、跟繼承有關係的人（像是他的配偶或小孩、接受遺贈的人的配偶或小孩）、公證人的同居人助理人或受僱人，這些人當見證人都可能讓遺囑看起來假假的，所以都不能當見證人。

在阿嬤惜別的日子之後，誰可以分財產？

可以繼承遺產的人有配偶跟小孩或父母、兄弟姊妹、祖父母。配偶是一定可以分的，但是依照法律規定，小孩、父母、兄弟姊妹及祖父母，只能依序取得！也就是當所有的小孩都過世了，才輪到父母；父母、小孩都掛了才輪到兄弟姊妹。

以花甲一劇中的阿嬤來說，阿嬤過世之後應該是由「輝煌人生好」這五個兄弟姊妹先繼承，如果不幸地這五個人在阿罵過世之前，就全部都死了，則是由孫子輩也就是花甲、花卉、花亮、花明、花星一起繼承！

阿嬤過世之後應該是由「輝煌人生好」這五個兄弟姊妹先繼承。（翻攝花甲男孩轉大人臉書）

假設今天四叔光昇在阿嬤彌留之際，依循習俗開著校車車幫阿嬤預先報喪的時候，出車禍過世了，因為四叔兒子花詢早就過世了，四叔遺產就是光昇的老婆跟還沒斷氣的阿嬤分。另外，胎兒也可以繼承遺產唷!像是劇中花亮卡在平交道被火車撞死，那就是花亮的老婆姿萱跟姿萱肚子裡的小孩繼承花亮的財產。

被阿嬤過世的風吹到東倒西歪的大家究竟可以分多少錢？

除了分以外，分多少也是重點，如果今天是配偶跟直系血親卑親屬分的話就是有幾個人拆成幾分；如果配偶是跟父母、兄弟姊妹分，則由父母、兄弟姊妹一起分全部的二分之一。如果配偶是跟祖父母一起分的話，祖父母是拿全部遺產的三分之一。所以像是阿公過世的時候，分遺產的方式就是阿嬤跟輝、煌、仁、昇、好一起把阿公的遺產拆成六份下去分。如果花甲跟阿瑋結婚後在騎車的時候發生意外，花甲過世了，那麼遺產是由阿瑋跟花甲的父母，也就是光輝及彩雲去分阿甲一半的財產。

那阿嬤可以把他的財產全部分給看護阿春仔嗎？

如果被照顧的阿嬤覺得所有子孫都不成材，使人心碎想把全部遺產都給外籍看護阿春是可以的嗎？答案是無法將「全部遺產」都留給阿春。因為民法中有「特留分」的規定，聽起來很複雜，但概念就是「特」別「留」給繼承人分的那份財產，所以阿嬤不可以把全部的財產都給阿春唷！

阿嬤的看護阿春仔。（翻攝花甲男孩轉大人臉書）

結論

其實我們可以從劇情得知戲裡面不管是阿公過世或是阿嬤過世的時候遺產並沒有照上面的方式分，這也是台灣分遺產的常態現象，畢竟如果子孫對於父母的決定沒有意見紛爭，沒有照法律規定的方式分是不會有處罰的，大家開心就好，法律所提供的只是一個計算上分的公平的方式，至於情感上的公平跟願意吃點財產上的虧，就不是法律管的了的！