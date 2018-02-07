法律白話文小學堂》「我的老婆生的孩子就一定是我的孩子嗎？」—法律上的親子關係與否認子女

如果今天你和你老婆在婚姻關係存續中，生出來的小孩，不論是不是你生的，在「法律上」都是你的！小王的居然不歸小王？！究竟法律上親子關係怎麼來，又該怎麼散呢？

◎陳孟緯

綠光罩頂？這句話通常是在揶揄男生被女生戴綠帽，再白話一點就是老婆外遇了。但你知道嗎？如果今天你和你老婆在婚姻關係存續中，生出來的小孩，不論是不是你生的，在「法律上」都是你的！當上帝歸上帝、凱撒歸凱撒、忍者龜忍者時，小王的居然不歸小王？！究竟法律上親子關係怎麼來，又該怎麼散呢？一起來看一下吧！

綠光罩頂？這句話通常是在揶揄男生被女生戴綠帽，再白話一點就是老婆外遇了。（圖片來源：https://goo.gl/te5JKT）

法律上親子關係怎麼來？

說到親子關係怎麼來的？我們可能會很直覺的說：「我身上流著誰的血，誰就與我有親子關係（父母子女）。」沒有錯！換句科學一點的話來說，與我有著染色體上DNA的遺傳關係的，就存在著親子關係，對於這樣真實的親子關係我們姑且可以稱作「事實上的親子關係」。

但是，親子關係就是親子關係，為什麼還要強調是「事實」呢？原來在法律規定下，會發生事實上的親子之間卻沒有法律上的身分關係的情況；或是，明明是兩個不具有實際血緣關係的人，反而被認定具有法律上的親子關係。

那麼法律上親子關係到底怎麼來的、又是怎麼判斷呢？這一切的一切，就要從以下規定來看起啦。

第1061條

稱婚生子女者，謂由婚姻關係受胎而生之子女。

第1063條第1項

妻之受胎，係在婚姻關係存續中者，推定其所生子女為（夫的）婚生子女。

第1065條第2項

非婚生子女與其生母之關係，視為婚生子女，無須認領。

從上述規定我們雖然找不到法律上親子關係的定義，但可以發現這裡有個用語叫作「婚生子女」換句話說，就是指婚姻關係存續中所生的子女。各位看倌，其實到這邊答案已經很明顯了，簡單來說，唯有成為婚生子女，才算是具備「法律上親子關係」。

也就是，民法所認定的法律上親子關係，要評價的不是父母與子女有沒有真實血緣連結的事實，而是要看子女是否具備「婚生性（由婚姻關係受胎而生）」。

我的孩子是我的孩子，別人的孩子也是我的孩子？

為什麼民法要這麼規定呢？一方面可能因為在過去，未婚生子不但被認為是禁忌，也不是常態；而且在早期科學鑑定不發達的時代，婚姻與子女之間也有著某種擔保關係（法律原則不質疑妻子的不貞），正統婚姻所生的小孩在漢人的傳統上也攸關繼承權的有無，因此這個小孩是不是婚後所生的，的確就是認定親子關係的重大依據。

另一方面，由於當代的法律逐漸強調保護未成年人利益的重要性，為了避免小孩一出生就遭遇認定父母的爭議而無人養育，有必要在技術上透過簡單、寬鬆的方式認定親子關係，實踐法律上對小孩的保護。

特別是小孩的爸爸到底是誰？比起生理女性有懷孕和分娩的外觀，即使沒有婚姻也可以直接認定母子關係外，確實是很難在第一時間揭曉的（畢竟子宮不會說話），所以關於法律上親子關係的處理，最主要還是圍繞在「父子關係」怎麼評價的問題上。

那麼，到底什麼情況下具備婚生性呢？我們可以來看這條文。

第1061條

稱婚生子女者，謂由婚姻關係受胎而生之子女。 第1062條第1項

從子女出生日回溯第一百八十一日起至第三百零二日止，為受胎期間。

既然法律規定婚生性就是指在婚姻關係期間的情況下受胎，這個期間當然也不是隨便唬爛的，畢竟就像九品芝麻官中常威有云：「一定不是我的，那天晚上＿＿她之后，第二天就說有了，那有那麼快的？」因此考慮科學與人情，這個181日及302日的期間就是參考受精卵著床時間和平均懷胎週期後的結果啦！

舉例來說，假如今天小孩在106年12月31日出生，只要媽媽在106年3月4日至106年7月5日之間只要和任何男性曾經存在合法有效的婚姻，不管出生時婚姻仍在繼續或是已經離婚，也不管小孩是不是與這名男性有事實上血統的連結，一概先由法律推定為這名男子的婚生子女。

更特別的是，假如媽媽在106年3月4日與前夫離婚後，又在106年7月5日與現任丈夫結婚，那麼同年12月31日出生的小孩，就會被推定「既是前夫也是現任丈夫的小孩」。過去法律上曾有女子待婚期間的規定，也就是限制女子在婚姻關係結束後，需等待6個月以上的時間才能再婚，其中的原因之一為了就是避免這情況。不過現已因DNA鑑定技術的發達以及抵觸性別平等而刪除。可見法律對未成年人的保護可以說是無微不至，即使一般人邏輯上根本不會承認一個小孩有兩個爸爸（包括血緣上的父親），但是這個詭異的法律狀態，卻仍可以被法律秩序所容許。

斷絕父子關係的訴訟！

但是，為了未成年人利益的保護而犧牲真實的追求，多少有些強人所難、不盡人情，再加上大法官也承認，子女知悉血統來源，並確認生父身分，與子女的人格發展有重大關聯，是人民重要的基本權利。

因此，本來法律並不允許所謂「斷絕親子關係」的道德上宣示，因為身分跟人格一樣，原則上不可以任意處分（比如拋棄人權），何況血親之間還存在很多人倫的考量（如扶養）和法律的分際（像近親結婚），不是個人可以決定的事情。

不過婚生推定畢竟是個技術性、妥協性的規定，在遇到例外的時候，就有必要提供人民救濟。

第1063條第2項、第3項

前項推定，夫妻之一方或子女能證明子女非為婚生子女者，得提起否認之訴。

前項否認之訴，夫妻之一方自知悉該子女非為婚生子女，或子女自知悉其非為婚生子女之時起二年內為之。但子女於未成年時知悉者，仍得於成年後二年內為之。

所以，當父、母、子女知道「這個孩子」並不是「這個父親」所親生的小孩後，便可以在2年之內向法院提起「否認婚生子女之訴」，請求法院除去父子關係。

斷絕父子關係的訴訟！（圖片來源：https://goo.gl/kAzFXr）

另外，因為小孩在未成年時沒有獨立自主的能力，對於年幼時知悉的小孩來說，要求他在2年之內提起訴訟實在違背常情，因此新修正的民法特別允許，當小孩未成年時知悉自己不是爸爸所生的，或有兩個爸爸的驚人事實後，仍可以在成年之後2年的緩衝期間內想清楚、說明白，到底要不要和爸爸或爸爸們斷絕父子關係！

家人、情慾、穩定？

一種身分關係，兩種解讀，看似脫離現實，但法律條文的精神實際上不僅是考量了更多、也有意的退了許多。婚生推定在這個DNA鑑定相對穩定、商品化的時代，是不是有檢討的空間、這樣的規定有沒有達到公平？想必大家各有不同想法，但比起這個，或許更值得大家思考的是，我們到底要如何定義一個家庭關係，特別是在這個情慾流動頻繁的社會，當遇到此類問題時，在法律之外應該用怎樣的智慧、態度重新檢視家人間的關係，毋寧才是人性最掙扎也是最能感到光輝的所在。