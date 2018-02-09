All The Way Home》中國票房復甦 美觀影人次新低 好萊塢真要沒落了嗎？看2017年中美票房紀錄消長

「生命是會自己找到出路。」藉著票房數字的變化，我們看到的是，美國影視產業的各個層面，無論是製作、發行、或是放映，為了因應市場的需求與變化，都將持續朝全新的方向演進變化，而中國票房的成長與結構，也讓人看到中國影視產業未來對於亞洲甚至全世界，可能帶來的影響。

馬斌

好萊塢電影大片強佔世界各地戲院，但也必須靠這些海外市場來填補越來越大的製作預算，這當中最重要的地區市場，當然是中國大陸；2017年全球最賣座的電影是《STAR WARS：最後的絕地武士》，這並不稀奇，但扣除美國本地票房的海外國際市場，去年的賣座票房冠軍影片卻不是《最》，那是哪一部呢？第二名又是誰？其實冠亞軍兩部片都是因為在中國大賣，才能登上寶座，冠軍並不太令人意外，就是在中國最火，在台灣與世界各地也都是名列前茅的美國片，而且還是中美合拍的《玩命關頭8》，但國際票房亞軍可能就會讓一些人掉眼鏡了，那就是去年在大陸打破所有票房紀錄的愛國動作大片，單靠著中國一地的票房就登上亞軍的《戰狼2》。

扣除掉美國當地票房，國際票房冠軍竟然是《玩命關頭8》，亞軍更是讓人意外的《戰狼2》，全是因為大陸票房的影響力（註：片名前的排名是加上美國票房的全球總票房排名名次）

託中國戲院票房的持續增長，2017年全球票房總數持續上漲，中國票房雖然前一年（2016）成長趨緩，不過2017年的成長率恢復到兩位數的14%，但同一期間，美國本地的票房收入，卻是三年來的首次下跌，更令人憂心的是，其實前三年的票房上揚，是因為票價持續上漲，才會讓總票房看似成長，事實上，電影票的賣出數量卻是持續下跌，到2017年的銷售票數更是24年來的新低，難道全球電影市場的重心將開始傾向中國而不再是美國了嗎？好萊塢將逐漸沒落？以後暑假大檔期片子，都要變成中國片或是中美合拍片？還是美國的電影院將開始倒閉關門，成為黃昏事業？

其實別擔心，因為美國依然是全球電影產製中心，Content is King，《侏儸紀公園》裡說得好：「生命是會自己找到出路。」藉著這些數字的變化，我們反而看到的是，美國影視產業的各個層面，無論是製作、發行、或是放映，為了因應市場的需求與變化，都將持續朝全新的方向演進變化，而中國票房的成長與結構，也讓人看到中國影視產業未來對於亞洲甚至全世界，可能帶來的影響。

2017年美國票房不但大跌，觀影人次更是跌到24年來新低。

《星戰》中國票房不佳 醍醐灌頂好萊塢

先來說說中國票房的現況，2017年其實是相當有趣的一年，對於美國片商而言，雖然中國市場潛力仍在，但持續了五年的大爆發成長，到2016年已明顯趨緩，加上美國方面主動查帳，確認中國票房造假比例高達9%，加上《建軍大業》、《戰狼２》等片票房造假或炒作疑雲，2017年中國市場本應該成長更少，甚至可能負成長，讓美國片商又愛又怕。

過去因為開放外片進口數量有限，加上中國真正引進外片的歷史才15年，觀眾對外片的好奇與需求都相對的高，因此幾乎每部外片都能創下高票房成績，甚至有些片在中國的票房收入比美國還高，但現在能引進的外片數量越來越多，且素質參差不齊，分散也降低了觀眾的好奇心，加上今年與WTO的談判將會有明確結果，開放外片上映數量與分紅比例，都預期將會被迫大幅提高，好萊塢還想稱霸中國市場，可說是越來越難了，上個月就發生了讓好萊塢憂心的狀況：全世界大賣的《STAR WARS：最後的絕地武士》，居然在中國慘敗，收入只有美國的5%，若是跟中國去年上映的電影比較，連年度排行前五十名都排不上。

《STAR WARS：最後的絕地武士》在中國的表現之差，可說是出乎所有（美國）人的意料之外，《最》在美國與全世界都已經成為2017年上映電影的票房冠軍，更是史上排名第九，若是將美國除外，國際票房也排名2017年第五，其實也不算太差，但若是比較同系列影片在中國的表現，前一集《原力覺醒》創下8.25億人民幣票房，迪士尼雖不滿意但尚能接受，外傳片《俠盜一號》票房接近《原》六成，與美國相仿，也不令人失望，因此當《最後的絕地武士》延續《原》的上片模式，不與美國或世界其他地方同步，在12月聖誕檔期前上映，而是改在新年檔期元旦上映時，沒有人會預期到首周票房竟然連《原》的一半都不到，上映三周後已經被撤下絕大多數首輪戲院，總票房也只有《原》三分之一，不到3億人民幣。

（設計對白）芮：你說啥？《最後的絕地武士》的票房在中國只有《原力覺醒》的三分之一？

相對比較台灣，雖然這類太空歷險電影不是最賣座的類型，但《原》在台北也有九千多萬（台幣）的票房，年度前十名不是問題，《最》也有四千多萬將近五千萬，而且已經兩個月了還持續上映中，票房比例上也與美國相仿，年度排名也至少有26名，外傳《俠盜一號》票房則只有《原》的三分之一，但也有三千多萬，比例上與其他非美國國家也差不多，顯示台灣觀眾與世界其他地區對此系列的興趣程度是相近的。

中國觀影外片歷史年輕與文化差異，好萊塢需重新思考戰略

《STAR WARS：最後的絕地武士》整體成績其實是讓片商滿意的，但在中國的慘敗卻透露出一些訊息：星戰系列之所有能走紅全世界，是因為從1977年四部曲上映後，近40年來培養了一群忠實影迷，但40年前中國卻剛剛結束文化大革命，根本還沒有開放進口外片，沒有人看過原始三部曲，甚至之後的數位版與前傳三部曲也沒上映過，《原力覺醒》因為話題性高，又是系列隔了20年後的新篇，在媒體炒作與好奇心驅使下，吸引了大批觀眾，而《俠盜一號》至少還有姜文與甄子丹參與演出，增加了本地觀眾的興趣，但《最》吸引大陸觀眾買票的刺激因素不足，在觀影歷史與影視文化上的差異，是好萊塢必須對這個年輕市場更深入了解與研究的，並不能與其他已經長年習慣熟知美國電影文化的國家地區，同等對待之。

另外，《最》的上片時間也是導致票房低落的原因之一，中國觀眾對國產片支持度相當高，根據2017年整體票房分析，國產片支持度是超過外語片的52%，而且十年來如一日，從未大幅改變過；比較之前《原》與《俠》上片時，不論是中國或好萊塢片，都沒有同等級的大片上映，但這次《最》上映前的周末，卻碰上也是系列電影的國產片《前任3：再見前任》，新年檔觀眾在選擇上，顯然大多選擇了前一周超級大賣的本土片，《前任3》的累積票房已經高達近20億人民幣，而且現在還在戲院上映中。

中國17年票房能復甦全靠兩大救星

前面提到，中國2017年票房其實是碰到很多挫折與阻礙的，但卻還能從前一年僅單位數的成長率，復甦達到近兩位數，其實是因為及時出現了兩個救星：國家機器與觀眾。

救星一：觀眾對大片的熱情

《玩命關頭8》之所以能登上美國以外地區的國際票房冠軍，靠的是中國貢獻近四成（近四億美金）的收入，《戰狼2》則是僅靠著中國本地票房的50億人民幣（八億美金，佔全球票房的99.7%，是的，《戰狼2》也有在中國以外國家上映，包括美國），就站上了亞軍位置，這兩部片當然也是中國本地票房的前兩名，若是再加上中國票房季軍《羞羞的鐵拳》，這三部片在中國的票房收入，就佔了中國總票房的兩成，560億人民幣的新高，其中100億都是這三部片的貢獻，這三部與其他總共破紀錄的15部超過10億收入的影片，讓中國2017年度票房與觀影人數都恢復到兩位數的成長。但中國電影市場能這麼快復甦成長，是不可能只靠觀眾與電影人士的支持與努力。

《戰狼2》證明中國觀眾對於本地片的支持，是中國票房能持續成長的主因。

救星二：電影產業促進法

若是仔細看中國票房的變化，你會發現，除了2016年整體的成長減緩到只有5%－7%，2017年前三個月與前一年同時期比較，甚至是持續滑落的，但就在三月，中國廣電總局宣佈施行「電影產業促進法」，這個法規雖然對於內容上的管制是更明確與嚴厲，但也確實更加強了保護中國電影產業的各個層面，特別是其中條文針對不論任何形式放映或傳播「未取得公映許可證」的影片，所做的管制與處罰，確實讓更多利用網路傳播盜版影片的個人與企業，被強制刪除影片，盜版網站也遭到更嚴峻的取締，促進法還保障中國本土片的排片上映率，這些措施都大大幫助了去年票房與觀影人數的增長。另外，促進法也嚴格規定外國人與外國機構不得獨立在中國拍攝電影，等於是逼迫外國製片單位必須與中國公司合作，才能在中國拍片，扼殺任何非本國人的獨立拍片製片行為，這種同時給紅蘿蔔與鞭子的管理方式，在中國這種一黨專制的國家裡，確實是保障了中國本地影片攝製產業的發展。

不過美國片依然會是中國與世界各地的主要影視進口品，因為儘管美國去年票房收入比前一年跌3%，觀影人數甚至減少7%，但電影與電視劇製作數量卻不減反增，也就是說，雖然進戲院看電影的人次變少了，但影視作品沒有減少，也就表示觀眾也並沒有減少，只是更多作品不再是由大片廠製作發行，而上映呈現給觀眾的方式也不再只是透過戲院而已。

網路兩巨擎進軍奧斯卡分食大餅，形成新勢力反有助好萊塢

網路巨擎Netflix與亞馬遜今年繼續在奧斯卡有所斬獲，兩家公司藉著《泥沼》與《愛情昏迷中》以及其他影片，共獲得九項提名，實力已經不輸其他大片廠。

繼前一屆奧斯卡，首次有影視串流公司作品獲得提名，亞馬遜投資的《海邊的曼徹斯特》獲得提名6項，並且拿下最佳男主角與最佳原著劇本獎之後，今年亞馬遜的最大勁敵網飛Netflix，也大張旗鼓進軍奧斯卡，除了去年也有獲得提名的紀錄片獎項，今年獲得3項提名之外，靠著《泥沼》（Mudbound）一片，與匈牙利電影《夢鹿迷情》（On Body and Soul），破紀錄的總共獲得8項提名，而且亞馬遜今年也沒缺席，以《愛情昏迷中》（The Big Sick）獲得一項最佳編劇提名。

網路串流服務分食傳統影視市場大餅，是這幾年早已成形的必然趨勢，但上個禮拜卻發展出最新狀況，大片商其實與串流服務是可以攜手合作，分享全球利潤的；即將上映，由娜塔莉波曼主演的科幻冒險影片《滅絕》（Annihilation），製作發行商就將美國與中國大陸以外的全球發行權，賣給了Netflix，根據了解，片商是經過仔細計算後發現，與其自己到各個國家市場花更多錢進行宣傳行銷，卻無法保證票房能回收多少，還不如直接賣給全球已經有超過一億會員的Netflix，確定拿到一筆發行費來得安全可靠，甚至業界已經有人預言，如果中國政府對於外片進口抽成不能減少降低的話，未來預算較少的外片，都可能走網路串流發行方式，甚至直接與中國三大影音串流服務BAT（百度、阿里巴巴、騰訊）合作。

因應世界影視市場新潮流，美國製片人與戲院都有因應之道

《羅根好好運》企圖改變美國大片的製作與發行方式，不再倚賴大片廠。

另外，去年八月上映的電影《羅根好好運》，導演索德柏格則是決定不透過大片廠發行影片，完全透過自己的製作公司，藉著自己的名氣與技術，與精心挑選的大牌卡司們合作吸引資金，結果成功賺得了預算1.5倍以上的收入，加上宣傳開銷費用確定沒有賠錢，索德柏格表示希望藉此片證明，現在製作發行影片真的不再需要靠大片廠撐腰了。

至於進戲院看電影的人變少了，戲院業者不緊張嗎？別擔心，戲院業者也早就有因應之道；在美國，戲院方已經與大發行商們進行談判，希望縮短新片上檔時間，合作開發新片上網串流服務網站，與發行片商分利潤。另外，戲院不一定都必須放電影來賺錢，不用說美國，在台灣的威秀連鎖影城，就已經在提供不同的放映服務，包括英國舞台劇、演唱會等各式內容都有，去年美國戲院還嘗試放映現場直播的拳擊冠軍賽，以及電視影集的首播集等，畢竟與一大群人聚集在戲院裡看片，還是不同於自己在家看。

三銀幕戲院。（照片來源：www.barco.com）

除此之外，戲院還有一項吸引觀眾的武器，那就是放映技術，這是家庭劇院永遠無法趕上的，除了傳統電影的影音品質不斷提升（例如：李安的《比利林恩的中場戰事》、3D、4D等），美國與中國的大型連鎖戲院也都已經開始建構三銀幕與360度環繞的戲院，試圖提供觀眾更多觀影新感受。

所以說，真的不用擔心，只要觀眾願意繼續花錢花時間觀賞影視作品，就會有人願意製作好的內容作品，至於是用什麼形式播放，或是在哪裡播放，這些都不是重點，因為好作品一定會有人去找來看，生命是會自己找到出路的。