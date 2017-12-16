All The Way Home》迪士尼兩兆入主福斯將如何改變你的影視習慣

迪士尼大動作的收購入主福斯集團，對於所有人的影視娛樂生活產生重大影響，尤其電視方面，在台灣與亞洲地區，福斯電視網、國家地理頻道與星空傳媒已經深耕這市場相當久，而且已經製作相當多在地內容，如今被併購後，大部分也都將屬於迪士尼，讓迪士尼製作內容在亞洲的曝光率與市場佔有率大增，這部分才是真正讓迪士尼如虎添翼的收益。

馬斌

從週四晚上起，全球最重大的影視新聞，就是影視巨擎迪士尼，以將近六百億美元（將近兩兆台幣）的代價，入主另一個媒體界大亨梅鐸的福斯集團，以入股方式併購其大部分影視資產，這對於美國的影視界生態，自然有著極重大的影響，但對於遠在台灣的我們就沒影響嗎？不用說美國影視產業的全球影響力了，加上現在影視業透過網路ＯＴＴ，早已跨越國界直接進駐吸收各國影迷，迪士尼這麼大動作的收購入主，自然也影響了所有人的影視娛樂生活。

先說迪士尼這六百億是怎麼花的

這筆交易總值661億美金，約等於2兆新台幣，其中137億是承接福斯原有的債務，實際交易金額是524億美金，迪士尼以換股方式併購，福斯的股東們將可換得總值約迪士尼集團四分之一的股票額，那迪士尼將得到什麼呢？將得到梅鐸剛剛轉手給兒子接管的21世紀福斯公司，其中最主要的電影公司與電視頻道，電影公司就是大家熟悉的20世紀福斯公司與相關子公司，頻道則是ＦＸ電視台與國家地理頻道，梅鐸將保留現有的福斯新聞台、體育台與聯播電視網的各地方電視台，另組新公司管理。

影視巨擎迪士尼，以將近六百億美元（將近兩兆台幣）的代價，入主另一個媒體界大亨梅鐸的福斯集團。（圖：網路）

這筆交易對於一般視聽大眾最大的影響，當然就是電影部分：近年來已經收購漫威電影公司，與擁有星際大戰版權的盧卡斯影業，迪士尼這次併購了福斯電影公司，將取得《Ｘ戰警》與變種人系列，幾乎完成所有漫威漫畫人物的電影版權收購，以及星際大戰系列中，僅存不屬於盧卡斯影業的《星際大戰四部曲：曙光乍現》，當然還有大家已經很熟悉的《猩球》系列與《金牌特務》系列，以及即將製作推出的《阿凡達》系列等等，也就是說，以後很可能在漫威電影宇宙中，看到Ｘ戰警相關人物，例如死侍或金鋼狼，出來對打蜘蛛人或鋼鐵人。不過，迪士尼在電影界的資產與影響力，本來就大於福斯相當多，因此在這方面只能算是錦上添花。

但是在電視方面就不同了，尤其是在台灣與亞洲地區，福斯電視網、國家地理頻道與星空傳媒已經深耕這市場相當久，而且已經製作相當多在地內容，如今被併購後，大部分也都將屬於迪士尼，讓迪士尼製作內容在亞洲的曝光率與市場佔有率大增，這部分才是真正讓迪士尼如虎添翼的收益。

雖然已經傳聞一、兩個月了，但是當正式併購消息傳出，迪士尼方面與梅鐸本人都發表聲明證實這項併購，並且都表示樂觀其成後，才真的讓許多人恍然大悟：原來迪士尼近年來一些令人玩味的決定，就是在等這筆交易確定。

迪士尼這次併購了福斯電影公司，將取得《Ｘ戰警》與變種人系列，幾乎完成所有漫威漫畫人物的電影版權收購。（Comic Book）

首先，不久前迪士尼宣布將不再與網路OTT龍頭Netflix續約，收回在Netflix上架的迪士尼電影，表示希望以後自己成立OTT網站進軍全球市場，就引起業界一陣譁然，但之後卻未見迪士尼有任何動作，如今狀況明朗了，因為這次併購包括目前美國第三大，並且在今年美國電視艾美獎大有斬獲的Hulu網站股份，原本與福斯、Comcast兩家媒體集團分別擁有30%股分的迪士尼（另外10%屬於華納，又是家電影公司），現在成了Hulu的大股東，迪士尼是打算收購Comcast與華納剩下的小股份，還是索性退出後自己成立OTT呢？都是可能的選項。

迪士尼不久前拒絕了縮短首輪電影上映保護期的談判，很多業界分析家與戲院業者很意外，因為美國電影票房明顯在滑落中，其中很大的原因就是，因為OTT提供越來越多原創內容，導致越來越多觀眾喜歡在家看電影，如果首輪映期不縮短，就可能流失更多進戲院的觀眾，如今併購了福斯，迪士尼掌握了將近四成美國電影的製作與上映，手中擁有如此龐大的談判籌碼，未來迪士尼不論計畫如何發行或是何時發行什麼版權，都將更有話語權，甚至可能領導未來電影發行方式的潮流。

更重要的是，如今迪士尼的電視網也將因為這次併購遍佈全球，隨著福斯電視在亞洲已經開始積極推出網路收看服務，對於迪士尼想要跳過發行商與戲院，透過網路將內容直接銷售給消費者的計畫，這次併購只會讓這計畫更加速進行實現，實在不用急著現在就做決定。

不過這個併購案並非就此一帆風順，塵埃落定。據傳美國與英國政府都已經開始研究，迪士尼掌握這兩個國家超過四成的電影製作與發行權，是否有違反商業托拉斯法的可能，另外，由於迪士尼因為企業形象與訴求，一向較針對小朋友與家庭觀眾，也有製片人與導演擔心，若是迪士尼仍繼續其趨於保守的製作態度，很多原本由福斯製作發行，內容較屬於成熟觀眾，屬於限制級的作品，可能變得更少被製作與發行的機會。