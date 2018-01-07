藍色電影夢》捉狂美術館：捉狂性愛

才剛在床上洗了場熱水澡，何以心情就墜入了冰河？《捉狂美術館》是我在2018年的第三天看到的精彩電影，有太多對當代文明批判的內涵，光是這一場保險套戰爭，就以簡喻繁，非常犀利。

◎藍祖蔚

床戲拍得肉香四溢，豔情又挑情，難度不高，但要拍成緊繃又驚心，那就是功力了，瑞典導演Ruben Östlund執導的《捉狂美術館（The Square）》，就拍出了一場令人難忘的床戲。

關鍵不在床上，而在事後。

男星Claes Bang在《捉狂美術館》中飾演當代藝術館館長Christian，酒會中遇到了白天採訪他的記者Ann（由Elisabeth Moss飾演），一度理性提醒自己別睡了她，結果，欲望贏了理智。

即使如此，他還是很理智地先套上了保險套，再行雲雨之歡。衛教機構曾經苦口婆心鼓吹世界男女要注意安全性行為，既保護彼此，更尊重彼此，只是看見導演Ruben Östlund煞有介事地拍出這段被窩裡套上保險套的戲，你似乎就已聞見了好戲即將登場。

一點沒錯，完事之後，Christian取下了這個保險套，卻是Ann伸出手，向他索取保險套：「來，我幫你丟。」Christian楞住了，Ann的主動讓他很不適應，「我自己來就好。」偏偏Ann不放棄，就是堅持要替他處理保險套，甚至最後捧了個垃圾桶出來，不達目的絕不甘休。

戲劇關鍵在於：為什麼女方要？為什麼男方不要？

男方不要，答案可能有二：第一，自己東西，自己料理；第二，不留證物，乾淨清爽。

女方要，答案亦可能有二：首先，舉手之勞，一點不麻煩；其次，留做紀念。

肉體上明明都有了最親密的接觸，心理上卻因為保險套如何處理起了疙瘩，當然就說了一晌貪歡的脆弱關係。就專業倫理來看：館長睡了記者，社會名流睡了採訪他的記者，似乎利用權勢遂了私心，倫理有虧，一旦女方三番兩次索討保險套時，男方起疑，是否就擔心女方日後以此要脅？一旦女方察覺男方心裡有鬼，對她有疑，是否就更惱怒他的自私與自我保護？

在這場保險套的爭奪戰，表面上只是要或不要，給或不給，男女雙方心裡有過的計算、疑慮或者情緒，都只在大腦與心田口翻攪著，大家都不肯攤開來講清楚（是礙於情面？還是情理有虧？），澎湃激盪的情緒，就在床上演出了大家緊位著保險套不放的尷尬時分。

雲雨方歇，恩情已不再（不在），《捉狂美術館》這場走調床戲，挑動了男女之間不對等關係的矛盾情意結，彼此都不講明，放在心中卻是無比計較的話語，讓演戲的和看戲的都要捉狂了，還真是犀利一擊。

本文經授轉載自藍色電影夢：捉狂美術館：捉狂性愛