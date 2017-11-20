藍色電影夢》表演論：許瑋甯+陳竹昇

變老或醜，是明星大忌，卻是演員利多，外型考驗著他們的專業與奉獻，多數人只關心明星的花草韻事，卻不知道該如何理解演員的表演專業。今年金馬獎上，以《紅衣小女孩２》中沈怡君一角入圍最佳女配角獎的許瑋甯，以及在《阿莉芙》飾演變性人Sherry入圍最佳男配角的陳竹昇，都在外型上做出重大改變，演技更讓人驚豔。他們不約而同透露：「嗅覺」就是讓他們得以能「入戲」的關鍵。

今年金馬獎上，以《紅衣小女孩２》中沈怡君一角入圍最佳女配角獎的許瑋甯（左），以及在《阿莉芙》飾演變性人Sherry入圍最佳男配角的陳竹昇（右）。（報社合成照／威視／海鵬）

◎藍祖蔚 （整理：楊媛婷 攝影：王藝菘）

那一天，我先後訪問了許瑋甯和陳竹昇，一方面是他們都入圍了金馬獎，另一方面則是他們的演技都有了大躍進。台灣媒體從來不缺八卦新聞，卻很少討論演員的功課，這篇訪問是我試圖開拓的新方向。

問：影壇前輩胡因夢曾翻譯過烏塔‧哈根（Uta Hagen）所著的《尊重表演藝術》一書，強調演員應對表演藝術有著「宗教」般的奉獻，你們怎麼看這句話？

許：

我非常認同，表演就像是走上一條不斷修行的路，在修行的過程中必須保持生活的規律，以及讓生活回到最簡單的狀態，只有回歸簡單，才能從生活裡擷取更多純粹的元素。另外，在這條修行的路上，也可以找出許多自己潛藏內心的各種面向，不論是黑暗、恐懼、傷痛的往事，赤裸地挖掘後，自我變得更完整，就能更自在地呈現在每個角色上。

陳：

當初就是因為喜歡表演藝術，才會走上這一行。但我的「喜愛」並不像是宗教的奉獻，更像是因為喜愛而去信仰。我會認為，如果被「宗教」套住，就會受到限縮，有了包袱，表演應該是沒有包袱的，最重要的是有「感情」，尤其是第一次讀到劇本時，只要有剎那的感動，我就知道這是有「戲」的，從這種感動與感情做基底，演出就不會很虛無。

問：如果說表演像修行，意謂你平時就得做好許多準備，包含口條、肢體和表演等，你們各自做過哪些修行？

許：

表演功課真的做不完！剛開始演戲時，我以為只要去替角色寫自傳，完成個案剖析，現場再聽導演調度就好；但到後來才發現，很多時候我尚且無法了解自己，甚至與我朝夕相處的家人及朋友，又怎麼可能在短短的一、兩個月內就完全掌握這個角色？所以，後來我更想徹底變成這個角色，從飲食偏好到生活思維，都是我要往下挖掘的素材，甚至我會以「她」的視角度每天撰寫日記，內容則是我想像「她」和其他角色的互動，透過這些方式「催眠」自己，反覆告訴自己：我就是「她」。

陳：

我是先從劇團幕後技術人員入行的，從旁參加許多戲劇課程，也研讀了相關理論，但這些理論對我都像是霧茫茫的，很不實在，直到站上舞台後，我才狠下心將這些方法理論「揉一揉」，照我的「野路子」演出。後來，曾向羅北安與吳念真請教演出方法，他們竟然告訴我，表演之前要做足功課，其實是為了要「忘記」，不再掛念技法，而是忘記這些技法，只要能夠進入角色的「感情」中，演出就會動人。

問：這次你們獲得金馬獎入圍的作品，徹底顛覆了過去的形象，許瑋甯在《紅衣２》中醜到不行，肢體僵硬怪異，卻極有說服力，陳竹昇在《阿莉芙》中呈現了前所未見的女性嬌柔。為了「變形」，你們做了哪些準備？

許：

人與人相處時，即使戴上面具、嘴巴講得天花亂墜，仍有些細微的小動作可以暴露你的本心，所以我都會針對角色設計小動作。看到《紅》的劇本時，我會認為，沈怡君在家破人亡的壓力下，肯定吃不好、睡不好，所以在三十五天拍片期間，我都要求自己陷進一種飢餓又缺眠的狀態，因為唯有飢餓與缺眠，才能彰顯自己的身心壓力。

我設定的沈怡君是全程都被紅衣小女孩拎著走，所以演出時，我的腳跟從沒貼合在地面過，甚至我會透過身體顫抖的頻率等顯示沈怡君是被附身或是精神崩潰，這些小動作就是我揣摩角色的小細節。

泥土上身邪味再也難逃。圖為電影《紅衣小女孩２》劇照。（威視提供）

陳：

以前在屏風表演班跟進跟出，李國修老師曾說，在「本我」陰陽比例各占一半，我的陰柔或許是因為我自小體弱多病，有一大段時間都得住在加護病房。《阿莉芙》的導演王育麟來找我演出Sherry時，我唯一在意的是：我的表演能夠說服人嗎？因為這個角色是否動人，絕對不能只靠裝扮譁眾。最後我想通了，我演的Sherry不是一個變性人，根本就是一個女人，女為悅己者容不是嗎？只要我的裝扮和動作都能讓我的「男伴」吳朋奉開心，覺得真「水」，我們的互動就會更真實，就會說服觀眾。

有一度王導還問我要不要幫Sherry裝上Ｄ罩杯，我立刻說：「拜託耶，Sherry只想要打扮漂亮給自己的男人看，她並不想招蜂引蝶啊！」我詮釋的Sherry，其實只是一位戀愛中的女人，拚盡一切取悅愛人的女人。

有毛沒毛，味道完全不同。圖為電影《阿莉芙》劇照。（海鵬）

選對香氣，角色就有神；毛髮盡剃，男兒變身女嬌娥

問：王家衛導演在拍《花樣年華》時，要求張曼玉必須時時穿著旗袍、梳著鳥窩頭，梁朝偉則要抹上厚厚一頭髮油，因為只要服裝跟化妝對了，就能入戲，你們又是怎麼入戲的？

許：

服裝跟化妝確實能協助演員入戲。《紅２》的沈怡君被惡靈纏附，因此牙齒、指甲縫隙等都要既黑又髒，才像那麼回事。後來，導演要化妝師剃掉我的眉毛時，整個人突然變得非常興奮，當眉毛一刮，「沈怡君」就像是聊齋中的《畫皮》，剝開了許瑋甯的人皮。

另外，我特別注重味道，我接演不同角色時，一定都會為這個角色噴上專屬於「她」的味道，因為味道對了，這個角色就出來了。沈怡君的味道就是泥土味，每到拍戲現場，我就會抓起現場的泥土抹遍全身，讓自己進入那種精神狀態中；《目擊者》中的我是媒體主管，有時要遊走於政商名流間，這時我會選擇稍具風塵味的香水；有時則是和愛慕的男人演對手戲，我就會選擇清雅香水，帶出一種談戀愛的感覺。

其實，除了自己身上的味道外，對手戲演員身上的味道也會有所影響，畢竟難免會有擁抱等肢體碰觸，對手身上的味道一定會影響你的入戲程度。

陳：

當初，為了要進入《阿莉芙》中的這位變性人Sherry的心理狀態，我先要求自己徹底刮毛，鬍子一定要剃，另外還要全面刮除腿毛、腋毛和眉毛，除了喉舌之外，全面消除自己的雄性性徵，甚至將前額頭髮、鬢角統統剃掉，因為這樣戴起假髮才能變得美美的。此外，還要不時修指甲跟敷臉，讓自己的動作越溫柔越好。

我在研究劇本時，最重視劇本設定的時代氛圍跟環境，例如《大佛普拉斯》中的肚財一角，既然平常都在撿破爛，生活一定清苦，每天最多只能吃一餐，所以就要強迫自己的身體與心靈陷進一種飢餓狀態中。至於每天在垃圾堆中撿破爛，身上的氣味肯定難聞，於是我開始催眠自己：死老鼠、死老鼠、死老鼠......。只要想起這種死老鼠的味道，就會怨歎自己真歹命，就更接近肚財這個角色了。

當然場景也非常重要，像《大》中的警衛室真的會漏水，就有那種霉味，會讓你有那種在邊緣打滾的苦命感覺。

服裝造型也是讓演員入戲與否的關鍵，劇場人常會笑稱自己是制服人，穿一行的制服得像一行，所以定裝造型對我來說也同樣重要，像是演肚財前，我讓我的鬍子自然生長，對角色的入戲程度，隨著鬍子生長的速度跑。

陳竹昇。（記者王藝菘攝）

問：你們對進入角色都下了莫大功夫，但戲殺青後，怎麼忘掉，或洗淨這些角色？

陳：

我曾飾演過的角色，一直都存在於陳竹昇裡面，這些角色如Sherry、肚財等，都是在的；溫柔的Sherry來自我和許多女生相處的經驗，肚財則是我自己的折射，我常跟《大》中飾演警衛菜埔的紀錄片導演莊益增說，做劇場、做紀錄片的人，生活也跟肚財一樣常是有一頓沒一頓，甚至窮到快被鬼抓去，連夢也不敢做，這些都是人生經驗的折射。

許：

我認為表演是完整自己，而非成就自己，透過演出，會發現自己一直藏在身體裡、從未發現的面向，《相愛的七種設計》中的Doris、《目》的Maggie等，都是我的一部分。我常認為人是由很多碎片組成，有時你會不知道碎片在哪裡，但扮演角色時會讓人發現很多可能性。我洗掉角色的方法，通常是倚靠家人與朋友，他們會給予愛的力量，讓我擺脫這些角色裡疲倦、充滿負擔的負面狀態；不過，拍《紅衣》跟《紅衣２》時，因兩部戲開拍時間間隔較短，《紅衣２》拍到最後，為了揣摩沈怡君精神崩潰的狀態，我的理智也游移到崩潰邊緣，甚至會對著鏡子不停問自己「我是誰」、「我該怎麼辦」等問題。那時我想，要是再拖延一、兩週殺青，可能下一秒我就會崩潰，最後我花了一年時間，出國兩次，到訪遠離塵囂的山區，在家人跟朋友支持下，「沈怡君」這個角色才慢慢遠離我的生活。

許瑋甯。（記者王藝菘攝）

入戲太深，殺青後不停問「我是誰」，瀕臨崩潰

問：你們和導演保持怎麼樣的關係？

陳：

由於我出道較早，很多導演如吳念真、李永豐等，對我來說就是長輩；但黃信堯、王育麟等就是平輩。和長輩導演相處時，一開始我也不敢和他們討論劇本，甚至問了問題後，也會想自己是否問了笨問題，但後來想想，就是因為不知道才想發問。隨著與長輩導演相處久了，自然是有問題就勇敢去問；至於和平輩導演相處，則是會有共同創作的快樂，我認為一路上自己遇到許多好人，當然路上也曾被人欺負過，但我選擇遺忘。

許：

我很喜歡跟導演處於共同創作的夥伴關係，當導演信任我時，我都會想，我一定不會辜負他的信任。和導演討論角色時，都會將自己置在一個開放的狀態，甚至一個角色，我都會準備三、四種不同的演法，經過討論，這些演法可能會調整斟酌後再加入導演的想法，讓角色立體化，我很喜歡和導演一起創作角色的過程。

當導演和我對角色想法不一致時，我不會跟導演爭執這角色一定就是我原本設想的狀態，畢竟人有百百種，有時拐個彎，就能學到很多東西。

陳竹昇。（記者王藝菘攝）

問：沒拍戲的平常時，你們怎樣生活或充電呢？

陳：

沒戲時就是得練功、練感情，演員就是要「樣樣通、樣樣鬆」，因為你不知道下齣你會接到什麼戲。演員愈做愈久，會發現戲劇的世界如此遼闊，只能先儘量練功，尤其只要當過演員的，一定能體會戲癮，當原本岌岌可危、即將墜落的演出，因為自己的演技而挽救，那瞬間實在是爽，有了這些歡喜，才能一解戲癮。

許：

我是個有點強迫症的人，只要有時間，我就不想浪費，我認為空檔就應該拿來學習與充實自己，並且好好生活、做想做的事。我曾選擇到國外進修表演，甚至為了磨練專注度而學習古箏。

許瑋甯。（記者王藝菘攝）

本文經授轉載自藍色電影夢：表演論：許瑋甯 ┼ 陳竹昇