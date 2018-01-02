藍色電影夢》我的2017：難忘外語片

在過去的2017年裡，你心目中最難忘的外語片又是哪幾部呢？！

2017已成昨日歷史，2017至少看過300部電影，我選出了30部曾讓自己動心的電影，都在自己的廣播節目中介紹過，有些卻忘了留下文字記錄，很可惜，我的2018就要努力寫下好看電影的動人細節。

一旦動心，肯定難忘，我選出的年度電影，都有讓我動心的片段，有些片子則因無緣得見，未能入列，他日重見，我願補列。

01.《母親（Mother!）》神話與驚悚的完美融合

02.《光（Radiance）》開發聲音與視覺的潛藏能量

03.《異星入境（Arrival）》科幻與文明的絕美碰撞

04.《拆彈少年（Under sandet／Land of Mine）》被戰爭踐踏的人性

05.《他們的美好時光（Their Finest）》向電影致敬的傑作

06.《夢鹿謎情（Teströl és lélekröl／On Body And Soul）》詩與夢的唯美疊映

07.《銀翼殺手2049（Blade Runner 2049）》向敬典致敬仍能特立獨行

08.《雙面法蘭茲（Frantz）》檢視戰爭創傷的亂世愛情.

09.《聖鹿之死（The Killing of a Sacred Deer）》用神話檢視罪與罰

10.《玩命再劫（Baby Driver）》聲音藝術的極致狂飆

11.《失速夜狂奔（Good Time）》衰鬼的高密度寫真

12.《第一夫人的秘密（Jackie）》名人傳記的全新書寫

13.《謝謝你，在世界的角落找到我（この世界の片隅に）》女人觀點看戰爭

14.《1987：黎明到來的那一天（1987: When The Day Comes）》史詩的高明書寫

15.《失落之城（The Lost City of Z）》不改其志的文明追尋

16.《真實遊戲（D'après une histoire vraie）》虛實參雜的創作世界

17.《再見小媽（Sage femme／The Midwife）》老有所終的哀樂人生

18.《逃出絕命鎮（Get Out）》黑白矛盾的政治寓言

19.《月光下的藍色男孩（Moonlight）》同志議題的柔情書寫

20.《私人採購（Personal Shopper）》陰陽兩界的迷航人生

21.《我和我的冠軍女兒（Dangal）》既有體型奇觀，還檢視了父權意志

22《攻敵必救（Miss Sloane）》高潮迭起的機關算盡

23.《昨日盛開的花朵（Die Blumen von gestern／The Bloom of Yesterday）》轉型正義下的激進人生

24.《我愛愛愛你（M）》天殘地缺的俗世之愛

25.《敦克爾克大行動（Dunkirk）》用戰敗的背影逆寫英雄

26.《羅根好好運（Logan）》魯蛇可以不是魯蛇的逆轉奇蹟

27.《梵谷：星夜之謎（Loving Vincent）》用推理手法重現畫家傳奇

28.《勝負反手拍（Battle of the Sexes）》我愛同志情，不愛性別觀

29.《叛逆的麥田捕手（Rebel in the Rye）》作者與編輯的世故恩怨

30.《衝突的一天 （Eshtebak／Clash）》 三一律的極致運用



本文經授轉載自藍色電影夢：我的2017：難忘外語片