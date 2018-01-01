法操》等待同性婚姻真正合法的漫漫兩年

釋字748號出爐之後，同性婚的支持者歡聲雷動，反對者相對罵聲四起。然而無論如何，大法官釋字具有憲法位階，台灣既然是法治國家，無論是否支持都應該遵守，這才是法治國家人民應有的素養。

◎法操司想傳媒

依據媒體報導，台北高等行政法院今日（29日）駁回第二起同婚案。審判長林玫君宣判後，罕見地當事人留步，「溫柔地」向她們解釋判決理由，並表示完全能理解同志的處境，且直說「很抱歉」，「辛苦了」，如此親切的法官，讓當事人倍感窩心！審判長表示，因大法官釋字748號已出爐，說明拒同婚已違憲，並給立法機關兩年填補這個法律漏洞，這段期間無法源依據可命戶政機關接受同婚登記，行政法院僅能監督行政機關有無依法行政，無法越殂代庖立法。

同性婚不婚？

同志是否可以擁有合法的婚姻，一直是關乎人權的重要議題。今年關於該議題的討論來到高峰，支持同性婚與反對同性婚的兩派意見吵得沸沸揚揚，終於在民國106年5月24日，大法官公布了第748號解釋，裁定現行法對同性婚姻的限制違憲，是台灣對婚姻自由平等權的保護向前邁進的重要里程碑。

大法官認為現行婚姻章僅規定一男一女的永久結合關係，而未使相同性別二人亦得成立相同的永久結合關係，是以性傾向為分類標準，使同性性傾向者的婚姻自由受有相對不利的差別待遇。進而訂出兩年的立法期限，並明言若逾期未完成法律的修正或制定，相同性別二人得向戶政機關辦理結婚登記，並發生法律上配偶關係的效力。

違憲與合法

釋字748號出爐之後，同性婚的支持者歡聲雷動，反對者相對罵聲四起。然而無論如何，大法官釋字具有憲法位階，台灣既然是法治國家，無論是否支持都應該遵守，這才是法治國家人民應有的素養。

在釋字748宣布之後，部分同性婚支持者認為大法官已經裁定現行法違憲，則應該接受婚姻登記的要求，即有同志前往戶政機關要求進行婚姻登記並受到拒絕。

從法律的角度而言，被拒絕是理所當然的。大法官表示兩年後若無立法，同志就可以直接進行登記並擁有與異性婚相同權利。既然大法官給出兩年的立法期限，在立法前，同性婚仍無法適用異性婚的的相關規定。簡單來說，雖然大法官已經裁定限定異性婚的法律違憲，但因為在立法機關立法前缺乏法源依據，同性婚仍無從合法辦理。

同性婚姻的困境

經過多年的爭取，同性婚姻終於得到國家的認同，非常令人感動。然而同志的權益要得到完整的保障，包括收養、跨國伴侶等議題，仍然有很長的路要走。目前最重要的就是國家對同志婚姻的立法方向，無論是以專法形式或是修民法，都很值得討論。

合法的配偶關係在配偶面臨醫療需求，或是財產上的糾紛等各種問題時，才能以合法身分做決定。兩年的時間對於同性伴侶而言，想必是漫長的等待。在這期間，或許會有更多因為無法具有合法配偶身分流下的眼淚，只能衷心期盼立法機關盡快立法，訂定出令各界滿意的法律。

本文經授權轉載自法操：等待同性婚姻真正合法的漫漫兩年