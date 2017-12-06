法操》94狂的新竹市警局–新竹Homebox罷工事件

「罷工」這個活動，是以集體拒絕工作等方式，達到迫使資方與之進行勞動契約等問題協商的目的。因此只要符合法定的要件，勞工就可以進行合法的罷工；且在合法罷工活動中也可以依法規拉上罷工糾察線，作為達成罷工目的的必要手段。

日前（11/26）好博家普萊利工會不滿資遣，展開罷工行動，連續兩天前往新竹市經國店展開罷工行動，也把經國店的大門都拉起罷工糾察線。（資料照，記者洪美秀攝）

◎法操司想傳媒

昨日，新竹律師公會發表聲明，針對普來利工會成員於上月25日在好博家（Homebox）新竹店發動的罷工行動所衍生的法律爭議中，新竹市警察局的不當、違法處置，嚴厲要求警方改進疏失。

你不可不知的「罷工權」！

所謂的勞動三權，是指勞工的「團結權」、「團體交涉權」、「團體爭議權」，分別對應到「組工會」、「勞資協商」、「罷工」等等的權利。而勞動三權也是現代國家立法的基礎原則，這樣的規範幾乎都有在各現代國家的法規中明訂。而我國針對勞工三權，也分別在工會法、團體協約法以及勞資爭議處理法中加以規定。

而和本次事件相關的「罷工」問題，在勞資爭議處理法中設有相關規範。「罷工」這個活動，是以集體拒絕工作等方式，達到迫使資方與之進行勞動契約等問題協商的目的。因此只要符合法定的要件，勞工就可以進行合法的罷工；且在合法罷工活動中也可以依法規拉上罷工糾察線，作為達成罷工目的的必要手段。

新竹市警局根本沒有勞動法概念！

然而，雖然我國有以法律規範勞工的罷工權，及罷工的合法要件；但從這次的事件中便可發現，值勤員警甚至是勞動局人員，根本不懂罷工的真義。罷工活動本身就是希望透過使資方營業受影響的手段，迫使資方與其談判。但警方在這次事件中，卻認為罷工行動造成民眾及資方困擾，不僅無端對在場人員進行盤查，甚至強行破壞合法設立的罷工糾察線造成肢體衝突，並以此為由將在場人員逮補，根本作賊喊抓賊，也顯示了警員對勞動法規的無知。

連律師要接見都不給，根本侵害人權！

我們之前有說過，對於被拘提逮捕的當事人，刑事訴訟法第34條第2項規定享有受律師協助的權利，只要經合法委任的律師，就能在不受限制的情形下接見當事人。

然而，本次事件中當律師前往警局要求接見受逮捕的5人時，警方卻一再拖延，消極不讓律師接見。這不僅違反刑事訴訟法，同時也是對人權的漠視，這樣如何自稱是保障人權的國家！

第一線員警不懂法律，怎麼保障人民？

本次事件，不僅顯現了員警對於勞動法規連基本常識都不具備以外，同時連合法行使職權的意識都沒有！新竹律師公會也對此提出嚴正抗議、並要求積極進行改善。

我們不能否認第一線員警執勤的辛勞，但也同時無法忍受以此為由忽視人民人權！若容許警察透過違法手段達成合法目的，或縱容警方實施違法行為，無疑是人權的倒退，怎麼還有資格自稱保障人權的國家呢？





本文經授權轉載自法操：94狂的新竹市警局–新竹Homebox罷工事件