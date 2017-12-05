法操》「起來！不願做奴隸的人們！」──北京大火燒出低端人口！

在11月的北京，氣溫僅有0度的情況下，不管人民搬離後是否有地方可以安身，會不會挨餓受凍；不管人民是否準備好要搬遷，搬不走的，就視為人民放棄的，一律拆毀。

擷取自網路

◎法操司想傳媒

在各大都市裡，總是有許多外來人口，為了生活、為了夢想到大都市裡工作。這些人，通常生活在社會的底層，因為經濟上的限制，只能住在生活條件較差的地方，通常這種地方都是違建。

2017年11月22日新北市中和區發生大火，燒出了違建的消安問題，燒出了列管違建沒有拆除的急迫問題 。同月的18日清晨，在北京也發生了一場大火，這場大火，同樣也是因為違建才導致人員無法逃生，奪走了19人性命。但北京大火發生後，燒出的不是違建問題，而是讓北京對低端人口的驅逐浮上檯面。

就算氣溫0度，要你搬你就得搬！

根據媒體報導，北京政府為了打造「新北京」，早在大火發生的三個月前，就開始強拆多個市場和臨時房屋，逼迫大量外地人離開北京。在大火發生後，更以清除違建避免再次大火為由，僅給當地居民一天至一周不等的時間，命當地居民搬遷。

在11月的北京，氣溫僅有0度的情況下，不管人民搬離後是否有地方可以安身，會不會挨餓受凍；不管人民是否準備好要搬遷，搬不走的，就視為人民放棄的，一律拆毀。

台北鍾小平：公園遮蔽物全拆了

看到中國這樣大刀闊斧地對待他們自己的人民，不經讓我們聯想到，台北市議員鍾小平，對於遊民的議題，也提出過非常多驚人的建議，譬如說把遊民載到陽明山（是準備放生嗎？），現在又再提出把公園遮蔽物全拆了的建議，認為這樣就沒有地方給遊民休息，遊民自然就不會聚集。市長柯文哲則表示，還是要讓遊民有個地方休息。

除了鍾小平議員的建議外，在2011年台北市政府還曾經發生過潑水趕遊民的事件，此事件一出立刻引發人民團體、學者們的批評，監察院也針對此事提出糾正案，糾正台北市政府未落實查核，引發對遊民潑水事件及遊民人權保障爭議，嚴重影響當地居民生活及遊民困擾，顯未善盡輔導職責。

城市亂源？為什麼政府不能使用強制手段？

這次中國政府為了讓調整北京的經濟、人口結構，所以採取驅離低端人口的手段。而台北市的議員們，為了讓萬華的房價好看，也提供了一堆鬼點子。這些手段，都是為了驅逐他們認為的「城市亂源」。但這些人真的是亂源嗎？政府真的可以打著改善經濟、改善環境的名義，採取強硬的手段去驅趕這些人民嗎？

首先，必須有的共識是，我們對待的，是與我們相同，有血有淚、會生病、有意由思想的「人」。只是這些人可能是因為社會結構、個人特質、先天環境的弱勢等等，才讓他們過著不同於大眾的生活。而人之所以為人，就是因為人有自由思想、自我決定的權利，這也是為什麼我們有基本人權。

我國憲法明文保障了平等權、自由權、受益權、參政權、生存權。其中居住遷徙自由、生存權、工作權憲法第10條明文保障人有居住、遷徙的自由，可以隨處移動、想住哪就住哪，這是人身自由的基本。在未妨礙他人的狀況下，國家是不可以強制驅離、強制安排人到特定住所。

生存權則是要求國家，必須保障國人在社會生活中，維持最低限度之生活水準。而中國政府這樣蠻橫的做法，不僅侵害的人民的財產權、自由權、平等權，更侵害到人民生存權。在只有0度的氣溫下，被趕到大街上的人民，是有可能會凍死在街頭的。但中國政府不在乎這些，只是一昧地貫徹他們的政策。讓人不經感嘆，中國政府打出消滅貧窮的口號，實際的做法難道就是消滅窮人嗎？

從這件事，也讓我們反思，每每有重大案件發生，就有不少人歌頌中國作風強勢，有魄力。但這樣強勢的政府，真的是我們想要，我們要追求的嗎？違建的確是該解決、該拆除的。但像中國這樣的作法，不顧人民的財產、生命，這樣真的是合理的嗎？如果真的想活在這樣，沒有人權保障的強國，那真的呼籲大家，趕快移民到中國去吧！





本文經授權轉載自法操：「起來！不願做奴隸的人們！」──北京大火燒出低端人口！