法操》國民法官？實質審理還是橡皮圖章？

只要年滿廿三歲，人人都有機會當法官？！司法院研擬人民參與審判制度長達三十年，今年（11/30）邁開一大步，司法院秘書長呂太郎在高等法院宣佈，人民參與審判是世界上大多數國家採取的制度，未來台灣國民只要年滿廿三歲，就有機會擔任國民法官，預定明年二月和行政院完成草案會銜送請立法院審議。那什麼是「國民法官」呢？！

◎法操司想傳媒

根據新聞報導，司法院於昨日（11/30）公開了眾所矚目的國民參與刑事審判法草案，並將在北中南各舉行一場公聽會，期待能透過三場公聽會蒐集各界意見，將草案往更良善的方向推進。

什麼是「國民法官」？

相信有在看美國影集的讀者，會對於檢察官及律師向一群陪審員說明案情、提出意見的畫面，多少有些印象吧？這樣子的一個制度，就是我們常常聽到的「陪審團」制度！在美國法下，陪審員的工作是「認定事實」。舉例來說，今天如果有一起瓜瓜涉嫌殺害呆呆的殺人罪案件，那陪審員的工作就是認定「瓜瓜殺呆呆」這個事實是否存在；至於殺了呆呆之後要判多久，則是由法官去做判斷。詳細可參考我們網站上的「參審、陪審、觀審？人民參與司法，其他國怎麼做？」，及電影十二怒漢的介紹文「看盡陪審團的光明面與黑暗面–《12怒漢》」。

然而，我國目前推行的「國民法官」並不是這樣的制度，反而比較接近日本的「裁判員」制度（日本的裁判員制度將於日後另外撰文介紹）。依照目前的草案，只要年滿23歲且非排除適用的對象的話，就有機會參與司法審判。檢辯雙方會從被通知報到的國民之中，挑選出6位國民法官，及數位備位國民法官。這6人將在接下來的程序中，與法官一起對案件進行事實認定及裁罰、量刑，比美國陪審員的職掌範圍更大。

平常都審什麼案件？又是怎麼決定的？

依照目前的草案來看，除了少年案件、毒品案件以外，經檢察官提起公訴且由地方法院進行第一審管轄的案件中，凡是最輕本刑7年以上、或故意行為致人於死的案件，在沒有例外排除的情形下，都應該要行國民參與審判程序。而這些類型的案件中，包括了刑法上的殺人罪、放火罪等罪行，只要沒有不適合審理的情形，都會進入到人們參審法庭。

至於要怎麼下判決呢？依照目前草案，如果要對案件作出有罪的認定，必須要有包含法官在內的6人投下贊成票才能作出有罪判決。同時，在投票表決前，每個人都必須要針對案件的細節發表自己的意見，以期經過互相交換意見、及討論，使判決更加完善。

仍然有些美中不足！可以考慮「法庭直播」！

雖然從這次司法院送出的草案中，我們可以看出司法院極力地想使司法更貼近人民，但草案卻仍存在些許不足。

舉例來說，雖說人民可以參與審判，但案件限制在最輕本刑有期徒刑7年以上的重罪，相較於日本的規定，適用範圍上較為狹隘。縱使符合上面的刑度限制，法官仍得依職權或聲請，就部分如案情太過複雜、專業致所需時程過長的案件，或有事實足認會無法公正審判的案件等，例外不行此一程序，似乎也有點過於寬鬆。同時，為了避免法律專業人士進入參審，進而主導案件審理，因限制部分人士進入人民參審法庭此一立法，並不能說不良善；但為何僅限制律師、司法官考試合格者和法律學科教授等，而不同時限制法律系畢業學生？難道這些人就「不夠專業」嗎？

再者，由於草案第83條規定有罪判決必須要有法官在內的6人同意才能為之，若法官均不認為有罪，則不能為有罪判決。這樣子的立法模式，使得法官實質上具有「否決權」，與一開始立法要求的「平等」相違背。而且，就產生這種情形時應該怎麼處理，立法草案上也沒以說明，是要繼續進行投票？還是要判決無罪或從輕？讓人不知所以然。

除了制度上的問題，實體技術上也存在著許多麻煩。好比法庭建置等等，都會需要一筆龐大的支出及相當的時間耗費；審檢辯間，也必須就此作更進一步的培訓，以因應改變。因此短時間內要立刻施行本身就有困難。在正式開始施行前，同樣能使法庭透明、且所需費用、設備更為低廉的「法庭直播」或許也是一種選擇吧！（關於法庭直播，請參考「法庭直播通過！司改一決議，透明公開大躍進！」一文）說不定也會有一樣的效果呢！

本文經授權轉載自法操：民法官？實質審理還是橡皮圖章？