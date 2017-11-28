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故事》【故事臺中】從桃園到鹿港都是他的！臺灣的中部傳奇「大肚王」

根據荷蘭人與漢人的說法，大肚王鼎盛時期曾統治 27 個村社，在 1645 年《熱蘭遮城日誌》的記載中，明確受統轄村社總共有 18 個。幾乎可以說，臺灣整個中部地區都是他的管區。只是，如此大的區域、如此多的村落，為什麼要聽從「大肚王」的命令？
2017-11-28 12:03

◎張哲翰

從前，臺中有個「大肚番仔王」，有著大耳朵、粗眉毛，因此綽號叫「大眉」。傳說，只要他射箭射到的田地就會大豐收。

事實上，臺中確實存在過「大肚社」，大肚社頭目也能夠指揮二十幾個村落，但在這個「臺灣」的舞臺上，荷蘭人與鄭成功激烈交戰的劇本中，臺中大肚王的出場少之又少。

在與荷蘭人長期對抗後，1645 年，大肚王選擇加入荷蘭人的陣營，但他並未就此過著幸福快樂的日子。

這是因為 1661 年，鄭成功到了臺南，和荷蘭人打得如火如荼，而戰火也延燒到千里之外的大肚社。

江日昇描寫 1661年7月鄭氏軍與大肚社原住民的戰爭。（圖片來源：江日昇，《臺灣外記》，燕京圖書館藏清道光13年（1833）求無不獲齋刊本，卷11，頁21。）

事後，清人江日昇在《臺灣外記》大致這樣寫：

（1661 年）七月，鄭氏集團人楊高霸凌大肚社人，阿德狗讓將其殺害，並領導社眾反（判或抗），攻勢凌厲，將援助被困的荷蘭人。鄭成功結合黃安、陳瑞兩鎮軍力斬殺阿德狗讓，並安撫綏靖其餘黨眾，班師回營。

主角鄭成功，最終率隊平定「反賊」大肚社人，然而歷史的真相就是如此嗎？如果以「大肚王」的角度來看，事情是否就會有所不同？

根據荷蘭人的記載，從大甲溪南下七小時的路程，就會到達稱為「Tallita」的大肚社，即為今天的大肚鄉。當時，大肚社分成北、中、南三個村落，大肚王就住在大肚中社（King of Meddag，位於今大肚鄉一帶）。

從1921地形圖來看，大肚社曾經座落於依山傍水的大肚鄉，具有優良的地理位置。
【圖片來源】中央研究院地理資訊科學研究專題中心，《臺中市百年歷史地圖》，
http://gissrv4.sinica.edu.tw/gis/tainan.aspx（2017/09/18瀏覽）。

「大肚王」被稱為「王」並不代表他建立了一個王國（Kingdom），而是對一個具有權力、地位的「跨族群頭目」的稱呼。根據荷蘭人與漢人的說法，大肚王鼎盛時期曾統治 27 個村社，在 1645 年《熱蘭遮城日誌》的記載中，明確受統轄村社總共有 18 個。幾乎可以說，臺灣整個中部地區都是他的管區。

從《番社采風圖》中，可以找到大肚王統治範圍介於大甲溪與大肚溪之間。
【圖片來源】杜正勝題解，《景印解說番社采風圖》（臺北：中央研究院歷史語言研究所，1998），首圖。

只是，如此大的區域、如此多的村落，為什麼要聽從「大肚王」的命令？

其實，大肚社一帶曾經被譽為「臺灣最富庶的地方」，有豐富的穀物與物產，在大肚山西側山下的平原，臨近水量平穩的大肚溪，斷層線又有充沛的泉水，生活環境較其他的村社好得多。也因此造就了此一傳說：只要大肚王「射箭，農地就會豐收」。

當地的村社臣服於大肚王，而大肚王則須以自己的能力回報，當外族入侵時，大肚王必須率領眾人站出來反抗，保護村社的領地。

與荷蘭人的衝突不曾停歇時，大肚王可能考量到徒然消耗自己實力，不如選擇以和平換取實力的保存。因此，在 1645 年南下臺南普羅民遮城，參加荷蘭人舉辦的南路地方會議。

在這個南路地方會議上，荷蘭人會舉行公開懲罰，威嚇參與的頭目，不敢不服從命令；並且頒發藤杖給頭目，代表荷蘭人給予治理村社的權力。這一年的重頭戲就是大肚王表示願意服從荷蘭人，與荷蘭人簽約的戲碼。

大肚王願意服從荷蘭人，對他們無疑是個大好消息，這代表臺灣南北的交通不再因為大肚王的盤據而受阻。

1652 年繪製地方會議情況，原住民頭目列坐參與會議。（（Source: Caspar Schmalkalden, via Tonio Andrade / Wikipedia））

但是對於荷蘭人來說，大肚王依然令他們頭痛。

因為大肚王雖然向荷蘭人表示臣服，卻不完全聽命於荷蘭人。大肚王同意讓荷蘭人通過他們的村社，卻不讓傳教士進駐傳教，也因此荷蘭的記錄裡臺中一帶未有教堂、學校出現。

大肚王轄地以物產豐沛聞名，但荷蘭人從大肚王轄地所收到的交易稅金，卻始終比不上其他村社，甚至還低很多。

種種情況都讓荷蘭人覺得大肚王的臣服，只是做做表面功夫，實際上大肚王依舊過著自己的生活。為此，荷蘭人決定開始派軍進駐虎尾壠（Favorlang，今虎尾一帶），並且介入大肚王轄下北投、岸裡等社對外的衝突，打算逐步削弱大肚王的勢力。

【圖片來源】杜正勝題解，《景印解說番社采風圖》（臺北：中央研究院歷史語言研究所，1998），第二圖。

1661 年4 月初的黎明，飢餓的鄭成功軍隊總算到達臺灣。前幾天，他們才因為海上的狂風暴雨，轉往澎湖避難，原本以為臺灣遍地食物，糧食準備不多，如今一延宕，澎湖又寸草不生，漂泊在海上的鄭氏軍隊面臨嚴重缺糧。

鄭家船隊靠著最後的意志力，趁著大浪進入鹿耳門水道，嚇得普羅民遮城（赤崁城）駐軍開城投降。鄭家軍隨即包圍熱蘭遮城（安平古堡），並且四處搜索糧食。眼看熱蘭遮城長官揆一仍未有投降的打算，這場缺糧的長期抗戰，該如何解決？

1661年9月荷鄭兩方在熱蘭遮城外海戰。
【圖片來源】轉引自江樹生，《鄭成功和荷蘭人在臺灣的最後一戰及換文締和》（臺北：漢聲出版社，1992），頁23。

為了解決糧食問題，5 月下旬，鄭成功安排各軍至各地屯墾，北到新竹、苗栗一帶，南到鳳山、觀音山一帶。然而，屯墾無法快速解決缺糧，屋漏偏逢連夜雨，來自金門的運糧船一直沒來，向民間索取的蕃薯頂多支撐一時。

就在這種情況下，鄭成功指派在臺中屯田的軍隊，為了「屯墾」入侵大肚社的領土，與大肚社人開戰。

鄭家軍的楊英在《從征實錄》這樣記：「援剿後鎮、後衝鎮官兵激變大肚土番叛，衝殺左先鋒陣營。」但從大肚王的角度來看，這些不請自來的鄭家軍才是問題的根源吧！

無論如何，大肚軍取得最終的勝利，鄭成功從各地掉來的軍隊皆被大肚社軍打敗，鄭家軍最後如何撤退不得而知，楊英只留下當地軍隊調往「南社」（虎尾壠社）的訊息。

在結束與鄭家軍的戰爭後，大肚王依然保持著臺中的勢力範圍，但也因此阻礙鄭家軍向北發展的路線，招致之後鄭軍多次入侵，其中鄭家將領劉國軒在 1670 年入侵大肚番王轄下沙轆社，並且放火燒了村社，只剩少數社民逃到埔里。大肚番王的傳奇也就到此告一段落，走下屬於他的歷史舞臺。

在過去漢人中心的劇本中，我們很少站到其他族群的立場思考，如今換個角度再來看看，他們難道不是保衛家鄉的英雄嗎？

本文經授權轉載自故事 【故事臺中】從桃園到鹿港都是他的！臺灣的中部傳奇「大肚王」

故事：寫給所有人的歷史

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