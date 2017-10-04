故事》你知道嗎？1945 年以前，臺灣與越南之間曾經發生過這些事（上）

聽過有關台灣與越南的故事嗎？你知道嗎？十三世紀越南史上唯一的女皇帝居然與台灣有關？十四世紀越南陳朝古碗為何會出現在澎湖與台灣？1642 年荷蘭治台期間，九名越南人被荷蘭人抓到紅毛城充當守軍，荷越混血兒 Samuel Baron 在台灣蹲苦牢？台灣與越南的關係，遠比我們想像中更悠長。

洪德青

1905 年，西貢港邊。（photo from: wikipedia）

我們對越南的認識，多來自越戰與早期華僑的口述。因此，很多人都知道當年南越政要吳廷琰、楊文明、阮高祺、陳善謙等曾來過台灣，甚至阮文紹還在台北天母住過好一段時間。而我們的陳誠副總統，也曾在 1963 年訪越。

但在那之前呢？台灣與越南有過什麼故事？

十三世紀越南史上唯一的女皇帝居然與台灣有關？十四世紀越南陳朝古碗為何會出現在澎湖與台灣？1642 年荷蘭治台期間，九名越南人被荷蘭人抓到紅毛城充當守軍，荷越混血兒 Samuel Baron 在台灣蹲苦牢？1835 年澎湖人蔡廷蘭因船難漂流到越南，大難不死的他寫下《海南雜著》，成為台灣首位國際級作家？日治時期「仏印」指的是佛領印度支那的簡稱？

台灣與越南的關係，遠比我們想像中更悠長，悠長到得從血液 DNA 破題。本文分成上、下兩篇。上篇從台越血緣說到丘逢甲、孫文，下篇則從雞籠生、板橋林家，講到見過胡志明的陳篡地為止。我並非歷史專家，只是把這兩年來蒐羅到的零散故事拼串起來，以滿足因住過越南而不斷反芻的好奇心。

台灣與越南的血液基因

台灣原住民屬南島民族，而越南中南部的少數民族占族（Cham）也屬於南島民族地區。另一研究則說台灣的閩南、客家族群基因，與佔越南人口 86% 的京族（Kinh）有部分相似性。因此，台灣無論是原住民或閩、客後代，其血液成分都與越南人有些關聯。

十三世紀越南史上唯一的女皇帝居然與台灣有關

根據維基百科資料，1224年李昭皇（Lý Chiêu Hoàng，1218-78）成為越南歷史上唯一的女皇帝，登基時僅六歲，由於她父皇患有精神與癲癇疾病，認為李昭皇能「以一陰而御羣陽」所以傳位給她。

隔年，她在輔佐大臣陳守度的安排下，先與同齡七歲、入宮伺候她的陳守度姪子陳煚（Trần Cảnh）結婚，然後再被安排讓位給丈夫，從此越南李朝滅亡，陳朝興起。改朝換代免不了滿門抄斬，除了嫁到陳家的李昭皇與其姊之外，李朝皇室男丁多遭殺害。

1226年，李昭皇的叔伯公李龍祥（Lý Long Tường，1174-？）為躲避陳朝追殺，率領族人攜帶皇冠、龍袍、尚方寶劍等搭船逃離，在南海漂泊數月，最後登陸台灣。此時李龍祥的兒子李龍憲（Ly Long Hien）染上重病，不得已只好留下兩百人在台灣照料他，其餘人繼續跟著李龍祥北上，最後到達高麗，成為韓國花山李氏始祖。

至於滯台的李龍憲，算來是李昭皇的堂叔伯，最後情況怎樣不得而知。其餘滯台的越南李氏皇族，是否生根台灣與原住民通婚？或者再前往第三地也不得而知，無論如何1226年可能是台越接觸的開始。

回頭說說李昭皇後來的故事。陳朝建立後，李昭皇成為越南史上最年輕的皇后，但因生育問題，19歲時被廢降格成公主，陳煚陳太宗在陳守度安排下，不得不與自己的嫂嫂、也就是李昭皇的親姐姐傳宗接代，此舉差點造成皇室兄弟反目所幸驚險收場。李昭皇一直到40歲，陳太宗才把這位前妻許配給抵抗蒙古入侵有功的將軍黎輔陳，高齡的她還與黎輔陳生下一子一女（當初是誰說她不孕）。她60歲過世時，相傳髮色仍烏黑，嘴唇如丹蔻，臉頰似櫻桃。而陳太宗在位33年，期間成功抵抗蒙古入侵並推廣佛教，一般越南史家給予他正面評價。

十四世紀的越南碗居然在澎湖出現

根據盧泰康的論文指出，近年澎湖發現越南古碗遺跡。據推測，這些出土的釉下褐彩花草紋碗，來自十四世紀北越河內、海防等地窯場，當時越南正值陳朝時期，而中國正值明初。由於明初頒布了海禁政策，來自中國的陶瓷商品驟減，因此越南陶瓷趁勢向北傾銷。澎湖出土的北越粗瓷顯示，台灣海峽從古至今，在東亞貿易始終扮演重要角色。

十七世紀荷人抓越人守紅毛城， Samuel Baron 在台灣坐牢

荷蘭治台從 1624 － 1662 年，與荷蘭東印度公司（VOC）積極拓展東亞海商貿易息息相關。 1632 年， Nicolaes Couckebacker 代理福爾摩莎行政長官，之後前往河內，可見彼時荷蘭人舟行於台灣、越南、日本之間，連結亞洲各站據點。

當時的越南正值鄭阮紛爭，北方鄭氏與荷蘭結盟，南方阮氏則與葡萄牙結盟，南北進行大對抗。根據邵宥綦的文章說，南方阮氏水軍炮手素質佳，讓屢次嘗試靠港的荷人吃大虧，當年的世子勇禮侯阮福瀕（Nguyen Phuc Tan）就曾擊敗荷蘭人。這段歷史，連郁永河都大讚交趾舟好戰力，紅毛船膽落而去。或許荷人心有不甘， 1642 年抓了九名中越人來台為奴。戍守淡水紅毛城的七十一名守軍中，就有這九個越南兵。

1645 年生於越南河內的 Samuel Baron（原名 Salomon Baron），爸爸是荷蘭東印度公司員工，母親是越南姑娘。之後，荷、越混血的他被送到英國接受教育。在鄭阮紛爭進入尾聲的 1670 年左右，他再度回到出生地，替英國東印度公司工作。他在河內生意做很大，專營絲綢與銀貨。

據說， Samuel Baron 少時曾到台灣探險，對台灣相當熟悉。 1672 年， 27 歲的他來台可能見過鄭經，隔年卻被關進台灣大牢。有一說是因為他參與反清運動被逮，另一說則是他捲入英、荷兩國的衝突。後來台灣正式納入大清國，他也曾訪台。Samuel Baron 就這樣周旋在越南與台灣之間，遊走於鄭氏家族與施琅之間。關於他的更多故事，可參見這裡。

被英國皇家學會收藏的越南畫主人 Samuel Baron，也許畫過台灣熱蘭遮城哩。

1835 年漂流越南的蔡廷蘭，是台灣首位國際級作家

台灣進入清朝後，由於走過荷蘭海船、明鄭海商，再加上清初實施海禁等階段，因此跟越南的關係更加緊密。這個時期最為傳奇的代表，就是澎湖進士蔡廷蘭（1801-1859），堪稱台版魯賓遜漂流記。蔡廷蘭少時考取秀才，31 歲那年澎湖發生饑荒，他曾上奏朝廷，成功幫鄉人爭取加賑紓困，其後便到台南任教。

1835 年秋，34 歲的蔡廷蘭去福建參加鄉試結束後，準備跟弟弟從金門搭船返回澎湖，途中卻遭遇颱風，漂流到今日越南中部廣義省海邊。當時是越南明命帝在位期間，他獲救的那天是農曆 10 月 15 日。關於這場船難，他這樣寫道：

余淹仆，自分必死，家弟手一繩，泣令束腰間，強扶掖出船上，俯伏告天乞命。舟人悉嗷啕大慟。……舟始穩，隨波泛泛若輕鳧。因視水櫃，水將盡；封閉禁勿汲，旦晚兩餐取鹹水蒸芋為食。余焦燥，思水不可得，日啖芋孫半枚，然亦竟忘饑渴。

越宿破曉，見一漁艇過呼問，語不可解，指書「安南」二字……

安南官吏找來會說閩語的翻譯，大家都訝異他竟能平安無事，因為當地海域佈滿暗礁，連安南漁人也未必有這種福氣。他上岸後，對越南的第一印象是：

遠望平疇千頃，禾稻油油。人家四圍修竹，多甘蕉、檳榔，風景絕類臺灣。

越南官員得知蔡廷蘭有讀書人身分，以禮待之，贈與旅費，派人招待並護送，且不用依規定等待來年的船，當年冬天就准許他陸路北行。這段期間，蔡廷蘭步行四個月，深入越南民間，沿途與地方官員或懂閩語的華僑結交，幾經波折，最後終於平安抵達澎湖家鄉。1837 年，36 歲的他為這段漂流越南 138 天的奇遇，寫下了著名的《海南雜著》。所謂「大難不死，必有後福」，他果真在 45 歲那年中舉人，成為澎湖史上唯一進士，史稱「開澎進士」。

《海南雜著》不僅在清朝一連印行了四刷，甚至在他卒於江西、移靈回澎後，還被北京的俄國東正教傳教士翻譯成俄文。1878 年，法國人正苦思如何拿下越南，剛好看到本書俄文版，於是就再翻譯成法文版。1993 年《海南雜著》翻成日文版，1999 年正式出版了越文版。蔡廷蘭的書歷經百餘年不衰，成就五種語言版本，是清朝台灣唯一一本海外見聞錄，而他本人堪稱是台灣第一位揚名國際文壇的作家。

澎湖高啟進老師在影片 7:27 處，對蔡廷蘭漂流越南有詳細介紹。

1873 年助越抗法有功，之後擔任台灣民主國大總統的劉永福

在劉永福擔任台灣民主國大總統的 10 多年前，他曾經在中越邊界統領黑旗軍，幫助越南阮朝嗣德帝對抗入侵河內的法軍。1895 年台灣割讓給日本後，劉永福在台南自立為台灣民主國大總統，但僅曇花一現，短短百餘天後，他就落跑逃往中國。

另外，根據劉克竑的文章，清末中國東南沿海流通貨幣中，越南錢十居六七，台灣也受這波潮流影響，在嘉義新港、雲林北港的遺址中，發現百餘枚的安南錢。最早一枚，是越南廣南國太祖時期 1600 年左右鑄造的太平通寶。

1885 年，中法戰爭裡的基隆與西貢

彰化鹿港洪棄生（1866－1928）針對 1885 年的中法戰爭，寫下《中西戰紀》，其中有些篇章，還是由他的側室陳珵撰寫。他在書中提到的方寇艦，大概是法蘭西艦的音譯，也就是後來死在澎湖的法國大將孤拔（Amédée Courbet）所率領的：

基隆即雞籠，山下有港，可泊戰艦，在臺北府東北六十里。滬尾一名淡水，淡水河由此出海，港口亦可入巨舟，在臺北府西三十里。方寇艦之突出馬尾也，損壞者駛回西貢修治，完全者游弋海上。至是，騷擾臺疆。兵備道劉璈守臺南，頗鎮靜；提督孫開華守滬尾，劉銘傳自領重兵守基隆。銘傳早呼籲於朝，謂『兵單援絕，困守絕地；孤拔且謀大舉，乞濟師！』欽差大臣左宗棠議以北洋戰艦五艘、南洋五艘援臺，俱未至；而是時臺灣兵、賦固足用也。十三日黎明，敵果至。口門有砲臺扼守，轉從口外西山上陸，迂向雞籠塞。

1887 年，劉銘傳購「駕時」、「斯美」二商輪停泊越南西貢

根據國家圖書館資料庫顯示，劉銘傳於 1887 年成立臺灣鐵路總局，派人考察南洋商務，設招商局於新加坡，購「駕時」（Cass） 、「斯美」（Smith）二輪，開闢通往上海、香港、西貢、新加坡、呂宋等海上航線。臺灣貿易，為之大進。

1900 年，丘逢甲、孫文都到西貢

苗栗銅鑼人丘逢甲，幼時曾在彰化永靖讀書。1895 年，31 歲的他因日人來台，逃到中國。1900 年 2 月，36 歲的他從廣東出發，經香港、西貢、高棉、新加坡、馬來半島、麻六甲、檳城、怡保、吉隆坡、印尼坤甸，遊遍南洋，留下著名作品《西貢雜詩》。看來，那時堤岸已經飄著粉味：

樓臺金碧國旂飄，吹角江頭虜氣驕。地極南交逢熱帶，人來西貢作花朝。椰林草屋蠻跳月，綠舫紅燈客守潮。走遍香車隄岸路，不曾辜負好春宵。

就在丘逢甲到西貢後不久，1900 年 6 月，革命家孫文也首次踏上越南西貢。之後，孫文曾數度前往越南，策畫革命事業。他在河內停留時，據說開過茶館。後來清朝對法國施壓，要求追緝孫文。據說，有次我們的國父曾藏匿在西貢堤岸芽菜工廠的木桶中裡。

1910 年，西貢堤岸。（photo from: wikipedia）

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本文經授權轉載自故事：你知道嗎？1945 年以前，臺灣與越南之間曾經發生過這些事（上）