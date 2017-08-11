故事》生在臺灣的我們，聽過幾個臺灣與鯨魚的故事？

臺灣這座島嶼，常常被人比喻成一頭大鯨魚。但關於臺灣的鯨魚故事，你曾經聽聞過多少？除了鄭成功是個騎鯨少年及花蓮有許多的賞鯨船外，其實還有許多嫌少人知的歷史故事喔！

陳韋聿 EMERY

這個時代，象徵臺獨理念的「鯨魚旗」，似乎越來越常見到了。這面旗子的圖騰創意，來自西拉雅族畫家陳剛毅的油畫作品。在這些圖像裡，臺灣島彷彿也跟著鯨魚的動作飛躍起來，那樣的意象呼應著許多人的願望，自然要使它們受到歡迎。

陳致豪（老丹），臺獨鯨魚旗。（圖片來源：MataTaiwan）

把臺灣島描繪成鯨魚，並不從這面旗子與這幅油畫開始，實際上在更早之前，已有過類似的想像。

1996 年的第一屆總統直選，參選的彭明敏先生，就曾經把鯨魚標舉為其陣營的代表。或許是在那時，鯨魚（Hi-On，「海翁」）在臺獨運動的歷史當中，便有了特殊的意義。

不過，鯨魚也不見得一定就要與臺獨的政治理念有關。

2005 年，剛成立不久的臺南市臺灣文學館打算設計形象廣告，當時，他們也把橫躺在東亞海洋上的臺灣島，畫成了一頭大鯨魚。

寫過《倒風內海》的小說家王家祥，想像得就更浪漫、也更細緻了，他說：

多雨的臺灣東北部，是鯨魚的噴水口；豐饒的嘉南平原，則是肥美的魚肚。至於花蓮和臺東，應該是乾淨漂亮的鯨背……

究竟為什麼，我們的島會引發這許多關於鯨的聯想呢？多半是因為，地圖裡臺灣島的輪廓，看起來很像是一頭鯨魚吧。

荷蘭檔案館典藏，《福爾摩沙島與澎湖群島圖》。（圖片來源： 中央研究院地圖與遙測影像數位典藏計畫）



但是，在當時地圖測繪技術還不發達的年代裡，一些中國文人其實也常在他們的作品裡，把臺灣稱作「鯤島」。這裡的「鯤」，在古代神話裡，指的是一種海中大魚。後來的許多讀書人，則直觀地把「鯤」理解為鯨魚。臺灣島與鯨魚的形象連結，顯然是數百年前便已產生的事情。

類似「鯨鯢」這樣的詞彙，在古時候，也被用來借指那些不受陸地政權管控、在海上興風作浪的盜匪。因此，在清國統治的時代，時常聚集起反抗勢力的臺灣島，又跟鯨魚有些關係了。

例如，有個官員是這麼說的：臺灣島啊，在大清國的眼裡，其實只是一個「鯨鯢恣睢」之地。換句話說，這座島就是個醞禍釀亂的海盜窩啦。

另一方面，只要在臺灣島上發生了反抗官府的事件，那些帶頭搗蛋的傢伙，也常常在文人筆下，被譬喻為意義邪惡的「鯨鯢」──這麼一座被人們想像成鯨魚的小島，裡面又窩藏了很多被比擬成鯨魚的壞蛋。清代的臺灣，大概可以說成是一個「鯨魚之島」吧。

西拉雅族畫陳剛毅的畫作。（圖片來源：MataTaiwan）

一、

然而，如果先不要去管大清帝國與古板文人的想法，像鯨魚一樣遨遊於海洋上的草莽英雄，不是挺浪漫的嗎？

18 世紀的一個清國軍官，曾說往昔的鄭芝龍「鯨鯢海上」。在當時的語境裡，這句話的意思是說：像鄭芝龍這樣的海盜，在海洋上四處為禍，對國家造成了莫大的威脅。可是，從現代人的角度看起來，說鄭芝龍率領的海盜團夥，像鯨魚一樣主宰了整片大海，應該是個令人心生嚮往的冒險故事吧！

在明清易代的關鍵時刻裡，鄭芝龍的選擇是離開海洋，他的生命最終也抑鬱地結束在遙遠的北方大陸。這頭曾經揚威於海上的大鯨魚，或許做了一個並不適合其本性的抉擇。

而他那個名聲顯赫的兒子，倒是在很年輕的時候，便明白了這個道理，他遂與老爸分道揚鑣，繼續開展屬於自己的海上事業。

民間故事裡的鄭成功，是徹頭徹尾的鯨魚化身。中國人喜歡給英雄人物的出生編織一些祥瑞故事，襯托這些名字的不平凡。大皇帝是真龍下凡，大將軍是虎豹的化身。像鄭成功這樣的海上梟雄呢？自然要是一頭大鯨魚了。

故事是這麼說的：鄭成功出生於日本長崎平戶島上的那一天，忽然「天昏地黑，雨箭風刀，飛沙走石，鼓浪興波」，不得了的事情，眼看要發生了。只見海面上陡然出現了一條大鯨魚，牠的雙眼竟放出了燈火一般的光芒，頭上噴出的水柱落下來，宛若大雨一般。

這頭鯨魚在海裡面出沒翻騰，弄得浪濤洶湧，直鬧了三天三夜。鄰近地方的老百姓，都說他們從來都沒有看過這般壯闊的異象。那時，鄭成功的母親夢見自己也在圍觀鯨魚的人群裡，眼見那頭巨獸跳躍於海面上，越來越近，猛然撲向了自己的懷裡……

隔天，鄭成功誕生於這個世界上。

那之後，鄭成功的許多故事，也常與鯨魚聯繫在一起。傳說中，有個禪師曾斬釘截鐵地斷言：鄭成功就是「東海長鯨」的投胎轉世，而他的子子孫孫，自然也都該是「鯨種」。傳說中，當鄭成功率領大軍攻向臺灣的時候，駐守在安平的荷蘭人，竟遠遠望見海面上一個容貌奇偉的男子，穿著華麗的衣裳，騎著一頭鯨魚，直逼鹿耳門而來。傳說中，當鄭克塽及其政權敗亡以前，又有一頭鯨魚，不停地在海上發出哀鳴，最後擱淺在安平的海岸邊，默默死去……

（維基共享）。

二、

還有一個與臺灣歷史相關的人物，也與鯨魚的傳說有關，但比較默默無聞一些。他是清領時代晚期的臺灣鎮總兵，名字叫林向榮。

林向榮的敵人，名號倒是挺響亮的，即所謂「臺灣三大民變」的最後一個變亂領袖：戴潮春。

如眾所周知，在 19 世紀晚期發生的這場民變當中，戴潮春的軍隊首先攻進了彰化縣城，之後又向中臺灣的各個據點進逼。清政府的應變辦法，仍是緊急從海峽彼岸調兵遣將、前來增援。但是，在援軍抵達之前，清國的官員們也只好期待駐臺軍隊能夠力戰不輟，儘量保護住一些戰略要地。

作為彼時清國駐臺軍隊的領導人，林向榮責無旁貸，他自然得帶著部眾，在增援的帆船靠岸之前，擋住敵人的攻勢。而這位將軍也確實幹得不錯，在嘉義，他的軍隊成功地逐退對手，守住了城池。在鄰近的八掌溪，林向榮的軍隊雖然遭遇包抄，頗有一些傷亡，但倚賴著火炮，他們仍舊贏得了那場困難的野戰。

然而，在接下來一場救援斗六的戰役裡，林向榮不再有反敗為勝的好運了。數萬敵軍包圍著難以執行運補的斗六門，林將軍的部隊儘管左衝右突，竭力要殺出重圍，仍不能扭轉大局。在數個月的圍困過後，斗六城裡的糧食消耗殆盡，林向榮終於仰藥自盡，在絕境裡走向死亡。

── 然而，這個故事，與鯨魚有什麼干係呢？

據說戴潮春的軍師劉阿屘，曾經使用了這麼一個宣傳策略：他向參與變亂的群眾宣稱，與他們交戰的清軍將領林向榮，乃是「鯨魚精」的轉世。

所以說啦，在八掌溪附近的那場戰役，清軍之所以能夠獲勝，是因為林向榮這頭大鯨魚，跑到一個有水的地方作戰，當然是從容自在。但是現在，林向榮跑進了斗六城裡，劉阿屘當即作出這樣的預言：

魚入斗中，不久當自潰矣。

據說這個聽來有些胡鬧的占卜，後來真的起了作用。大批的老百姓因為信從劉阿屘的說法，沒有人願意投向官軍，因此促成了林向榮的敗滅。

劉阿屘這招，究竟是打哪來的主意呢？我們已無從知悉，不過，一個關於鯨魚的傳說，導致了一支軍隊的潰散，或許是臺灣島的鯨魚故事集裡，比較少被注意到的章節吧。

北斗街大眾廟新築紀念。據說戴潮春與其部眾的骨骸存放在這張照片的廟裡。（圖片來源： 北斗古文書老照片數位化建置計畫）

三、

人類對鯨魚的比附與想像是一回事。現實來說，早期的臺灣人，當然也是見過鯨魚的。很久很久以前，這座島嶼上必然就有許多的討海人，也曾在汪洋大海上與鯨魚相遇。就算不出海，其實鯨魚從幾百年前開始，就時常擱淺在臺灣的海岸旁邊，其頻率，可能比我們的普遍想像，還要高出不少。

19 世紀中葉來到臺灣的文人吳子光，便曾在他的文集裡，紀錄了一個鯨魚擱淺的事件。

他說，在今天苗栗通霄的海邊，曾有一條長達 30 公尺的「巨魚」，倒斃在沙灘上。有些好奇的人拿起了木棍，撐開牠大大的嘴巴，一路走進了魚肚子裡，內部幾乎有一個房間那麼大，真是令人吃驚。後來，附近的人們聽聞這個消息，都爭相跑來割取這條大魚的肉塊，花了數十天的時間，一尾鯨魚就這麼被肢解得乾乾淨淨。鯨魚的骨頭，還被拿去當成了小河邊架橋的材料呢！

類似這般鯨魚擱淺、引來人類分取骨肉的事件，其實在過去世界各地的沿海聚落裡面，頗為常見。肉食來源還不充足的年代，一頭鯨魚，大概可以讓許多家庭大肆飽餐，分食鯨魚是很自然的事情。鯨魚油同時是極好的燃料，在乾隆年間的漢人文獻裡，我們便可以看到那時臺灣沿海的民眾，懂得把擱淺的鯨魚油脂取下，作為燈油使用。

此外，堅實的鯨魚骨頭，還可以挪作多種用途。《澎湖紀略》說到，早期當地官廳的大門，就是以鯨魚骨作為建材。鯨魚的脊椎骨，也可以用作舂米的碓臼。

在日本時代留下來的一張明信片裡，我們也可以看到鵝鑾鼻神社的前方，擺著鯨魚顎骨做成的鳥居。不過，這裡的鯨魚骨頭產生於當時日人在南灣建立的捕鯨事業，並不是擱淺的鯨魚。

小漁村裡的這些鯨魚故事，大概不容易被生活在城裡的文人群體所記錄。關於苗栗通霄海邊那頭鯨魚的傳聞，也只是很湊巧地被吳子光書寫下來。可以想見，大概還有許多類似這樣的事情，曾經在臺灣四周圍的海岸邊，默默地發生吧。

而如果平埔族的先民能夠留下更多的歷史線索，我個人相信，那裡面一定會看見更多鯨魚的身影。都說南島民族擅於航海，那麼，總會有個噶瑪蘭族的少年，在龜山島畔看見鯨豚的飛躍。也總該有一些關於鯨魚的傳奇故事，流傳在他的部落裡面……

四、

說到臺灣的原住民，後來的我們，對於「高山族」的理解似乎稍稍多一些。

雖然「高山族」這幾個字，聽起來似乎與鯨魚不太有關。可是，在這套知識系統當中，被歸類在「高山族」的原住民，有些族群與海洋的關係其實是非常親近的。

東台灣的原住民裡面，撒奇萊雅族、阿美族、卑南族都有「海祭」。而其中一些關於海祭的神話傳說，就與鯨魚有點關係。

現在的我們之所以知道這些故事，得說到大名鼎鼎的日本總督府民政長官後藤新平，與他組織起來的「臨時臺灣舊慣調查會」。1909 年，這項大規模的調查計畫，也擴及到臺灣的原住民群體，「舊慣調查會」裡成立了「蕃族科」，同時找來了一些民間學者擔任委員，深入各個部落進行踏查，並且系統性地建立起一套關於原住民的知識體系。

1909 年以後，日本學者在東臺灣數個不同原住民部落所採集的「女人島」傳說。這幾種傳說的情節大抵相仿，其概念則可以略述如下：

一名男子外出工作時，意外地漂流海上，最終抵達一座僅有女人的小島，隨即遭到囚禁。男子好不容易逃出生天，來到女人島的海岸邊，在一頭大鯨魚的幫助下，終於返回自己的部落。為了報答鯨魚的恩情，男子的族人年年都向海裡的鯨魚獻祭，一直延續至今。

──「女人島」的象徵意義，臺灣先民與鯨魚的互動關係，或許都可以從故事裡看出一些端倪，這裡，我們不打算討論得更多。只是，在你到花蓮搭船賞鯨的時候，也曾知道東臺灣的原住民，有這麼一個關於鯨魚的故事嗎？也或許你會想像：人們是不是還有機會在太平洋的海面上，碰到那頭從女人島返航的大鯨魚呢？

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談起 17 世紀以前的臺灣，好像自然而然，就該把故事往史前人類推想。不過，鯨魚是哺乳類動物，而許許多多的動物，都比人類還要早存在於這個世界上。也許，鯨魚與臺灣島的連繫關係，還可以追溯到更久以前。

生物學家其實很早就從化石裡面掌握到：鯨魚的祖先是陸地上的生物，他們是慢慢演化到海裡去的。不過，一直要等到近幾十年，分子生物學越來越發達，新的化石證據也出現以後，學者們才比較肯定：鯨魚很可能是從偶蹄類動物演化而來的 ── 更直白地說，海裡頭的那些鯨魚，與臺灣的一些特有種生物，譬如長鬃山羊、臺灣野豬、平原上的梅花鹿，親緣關係十分接近。在現代生物學裡，他們都被歸屬於「鯨偶蹄目」。

浪漫一點地想，太平洋裡的鯨魚，以及臺灣島上的山豬，其實在幾千萬年前都是同一個直系祖先。聽起來，也像是某種遠古的神話。不過，這卻是只有生物學家能夠告訴我們的，關於鯨魚的真切故事。

五、

另外還有許多關於鯨魚的臺灣歷史故事，這篇長長的文章已不能盡述。其中一些故事，讀者可能會覺得比較熟悉。

比方說，日本時代建立於墾丁南灣的捕鯨業，在最近幾年就比較頻繁地被提起。今天去到南灣，會看到好多年輕人衝浪、戲水，不過，若你往南灣的最南側走去，會見到一條平直的、向海面延伸的人工棧道遺構。

你可以想像在數百年前，有許多大鯨魚的身體，就是沿著那條棧道被拖向海灘，繼而被屠殺、肢解。那樣的捕鯨事業在墾丁，從 1913 年開始，一直進行到 1960 年代末期才告結束。

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這篇文章一口氣說了許多鯨魚的事情，看來有點散漫。不過，我真正懷想的問題，其實只有一個：以上這些關於臺灣的鯨魚故事，你曾經聽聞過多少呢？

至少我自己是很無知的。

數年以前，當我真正開始蒐集這些故事的那時候，我知道的其實很少很少。關於臺灣島上的鯨魚傳說，我只聽過鄭成功是個騎鯨少年，花蓮有許多的賞鯨船，大約只是這樣而已。

直到今天，我仍然很喜歡臺灣島是一頭大鯨魚的這樣一個譬喻，同時也希望：這頭鯨魚能夠自在地泅泳於大海之中，隨心所欲地飛翔、騰越，在世人面前表現他最美麗的身姿。然而，在這些浪漫的想像以外，我們對於這座島嶼過往的鯨魚故事，又有多少認識呢？

這個問題，或許可以延伸得更遠一些：關於臺灣這座島，還有多少故事，是我們過去未曾聽聞的呢？

被比擬為一頭鯨魚的臺灣，未來可能還會創造出許多精彩的故事。在那之前，島嶼的過往，或許也存在著許多同樣動人的歷史，值得我們去探掘、去述說。這大約是，我會想說這些故事的理由吧。

本文經授權轉載自故事 生在臺灣的我們，聽過幾個臺灣與鯨魚的故事？