法操》鞭數十，驅之別院？

酒駕、性侵等問題在社會新聞版上頻頻被討論，民眾人人自危。也因此，上個月有民眾於公共政策網路參與平臺上提案，建議修法針對酒駕累犯、性侵犯及等加以鞭刑。才剛提案便引起網友熱烈回響，並迅速達到聯署提案門檻，目前相關機關也確定將於12月1日召開會議討論鞭刑問題。

文／法操司想傳媒





據新聞報導，台中一名顏姓女子於昨日凌晨酒駕撞死陳姓機車騎士，並與車上兩位乘客一同謊稱第三人「小胖」駕駛。新聞一出引發各界回響，除了感嘆陳姓騎士無端斷送甜點師生涯外，同時也對目前酒駕刑責是否適當、及是否應該修法引入鞭刑等問題多有討論。

在金錢豹酒店上班的女子顏子娠涉嫌酒駕撞死人還肇逃。（取自臉書，記者許國楨翻攝）

酒駕、性侵等問題在社會新聞版上頻頻被討論，民眾人人自危。也因此，上個月有民眾於公共政策網路參與平臺上提案，建議修法針對酒駕累犯、性侵犯及等加以鞭刑。才剛提案便引起網友熱烈回響，並迅速達到聯署提案門檻，目前相關機關也確定將於12月1日召開會議討論鞭刑問題。

鞭刑鞭刑，到底行不行？各方怎麼看？

俗話常說：「治亂世用重典。」是在討論刑事問題上一直以來都有的主張。其中，是不是要對特定犯罪的罪犯、累犯等實施鞭刑等身體刑，便是最常被提出來討論的問題。同時，台灣到底適不適合使用鞭刑也一直都有不同的意見，正反雙方激烈交鋒。

支持鞭刑的一方認為：由於鞭刑會給予犯罪者強烈的身體上痛苦，使行為人記得刑罰的恐怖，達到避免二度觸犯刑罰的效果；同時，當民眾知道觸犯某種刑責可能會受到鞭刑時，便能產生殺雞儆猴的作用，達到有效防制犯罪的目的。也有支持者以新加坡為例，認為當地的低犯罪率與鞭刑有密切關連，因此台灣也該引進。

相反的，反對鞭刑的一方認為：根據聯合國禁止酷刑公約、及兩公約等國際公約的規範，鞭刑在內的「身體刑」屬於公約中所稱的「酷刑」，各國政府不應採用鞭刑作為刑事處罰手段。同時，在我國刑法中並未有鞭刑的相關規定，若要立法引入鞭刑，無疑開民主倒車。目前法務部及民間司改會均採取類似的立場，反對鞭刑入法。

支持？反對？我們繼續看下去！

鞭刑究竟該不該加入現有的刑法規範？是只有特定案件才有鞭刑的適用？還是適用在整部刑法？目前都還在討論階段，也有許多立法技術上的問題需要突破。因此，《法操》在此並不做出明確的結論，而期盼社會大眾能夠更了解鞭刑的議題，並進行良性的討論。就讓我們繼續看看，相關機關會做出怎樣的正式回應吧！

本文經授權轉載自法操：鞭數十，驅之別院？