法操》繼續限制「彭愛佳」出境，有道理嗎？檢察官請街上路人公評？

翻遍我國刑事訴訟法，完全找不到「限制出境」這個詞，因為我國根本就沒有限制出境的規定。這究竟是怎麼一回事？！

文／法操司想傳媒

根據媒體報導，行政院前秘書長林益世被控收賄，高院判處13年半，其妻彭愛佳也因為涉嫌洗錢而被起訴。經過一、二審，彭愛佳皆獲得無罪的判決，但並未解除限制出境。林妻因工作緣故，需要出國採訪，所以向法院聲請解除限制出境的管制。

行政院前秘書長林益世（左）被控收賄，高院判處13年半，其妻彭愛佳（右）也因為涉嫌洗錢而被起訴。經過一、二審，彭愛佳皆獲得無罪的判決，但並未解除限制出境。（資料照，記者張嘉明攝）

限制出境，是現在刑事訴訟上極為常見的一種手法，作為羈押的替代手段。既然是羈押的替代手段，那限制出境有什麼問題呢？限制出境有法律依據嗎？限制出境的管制效果，何時會消失呢？偵查中下的限制出境管制，進入審判就會消失嗎？無罪判決後會消失嗎？還是等判決確定會就會消失呢？

限制出境無法律依據！

翻遍我國刑事訴訟法，完全找不到「限制出境」這個詞，因為我國根本就沒有限制出境的規定。目前實務上，限制出境大多都以刑事訴訟法第93條，限制住居的規定作為依據，有些人認為，限制出境只是限制住居的方法，有些人認為是限制住居的一種類型。

但大家知道限制住居的意思是什麼嗎？實務上限制住居，只要能提供一個可以收到傳票的地址，並可以到庭開庭即可，被限制住居的人，仍然可以從台北移到高雄，或台灣的任何地方。另外從憲法保障的本質來看，限制住居與限制出境，保障的自由權，並不相同。限制住居屬於居住自由的保障範圍；限制出境則是人民的遷徙自由。

限制出境的效果不會自己消失！

即便限制出境沒有法律依據，在實務仍行之有年，辜且不論限制出境的法源依據，限制出境在實務上操作仍有他的問題。最顯而易見的，就是限制出境何時會解除的問題。在實務上，限制出境並無令狀通知，許多人都是到要出國的那一刻，才發現自己被限制出境了。

過去，檢察官在偵查的過程中，對犯罪嫌疑人進行限制住居的管制，不論案件起訴與否，檢察官一概不會處理限制出境的處分，起訴後法官通常也不會去撤銷，被告限制出境的處分就會一直延續下去，經過一審、二審被告想出國時才發現自己被限制出境。但卻沒有檢察官或法官願意為這個限制出境處分負責。

現行的做法改變，司法機關與入出國移民署做機關間的協調，使用電腦連線的方式，在起訴後一段時間後，被告的限制出境就會解除。另外入出國移民法施行細則有規定，「移民署對於各權責機關通知禁止入出國案件，應每年清理一次」。

繼續限制彭愛佳出境，有道理嗎？檢察官請街上路人公評？

「羈押替代手段」是在有羈押原因，但無羈押必要時，所採取的手段與方法。而目前實務上，普遍認為「限制出境」是「羈押替代手段」限制住居的「手段」或類型。既然如此，我們就必須去審視「彭愛佳洗錢案」，是否有符合羈押的必要。一二審都獲得無罪判決，目前上訴到最高法院。雖然案件尚未判決確定，但一、二審皆被判無罪的她，是否還有符合羈押必要性的要件嗎？是否會逃亡？是否會串供呢？

從媒體報導中，我們可以看到，檢察官並非針對上述這幾點進行攻防，反而質疑彭愛佳，要她去問街上的路人，有誰認為她無罪？檢察官此舉簡直是「有嘴講別人無嘴講自己」，彭愛佳一、二審皆獲無罪判決，一、二審的法官是依全案的卷證做出判斷，若今天真的如檢察官所說，大家都認為彭愛佳有罪，那麼是否為檢察官舉證不力，導致法院無法形成有罪判決的確性呢？

再者，所有案件都有其構成的犯罪要件，依法審判、依法而治是法治國的基本，也是人權保障的根本。若法院的判決依據，都依照社會大眾的想像、社會大眾的認知，那麼設置法院的目的何在？檢察官設置的目的何在？

大家或許會認為，如果不限制出境，那麼犯罪的人逃跑怎麼辦？但台灣是海島國家，真的想要逃跑的人，仍是有他的辦法。且《法操》的立場認為，限制出境當然可以做為防逃的機制之一，但需要法律明文授權與規定，這是法治社會基本中的基本。





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