法操》2018年連假該怎麼放？

明年3/31（六）補4/6（五）班、12/22（六）補12/31（一）班是「8周變形工時」勞動條3字第1050130120號函）， 但企業如欲比照本文第一段「彈性連休」的慣例，於明年4/21（六）補4/30（一）班以形成4/28~5/1連休， 可以"準用"勞動條3字第1050130120號函適用「8周變形工時」嗎？！

你說說看：「這2018年連假該怎麼放呢？」（報社資料照）

文／勞務顧問/小賀老師

『國定假日若遇週二或週四，將一律實施彈性放假，並在前一個週六補班補課一天，讓彈性放假制度化。』

以上是在103年江揆任內所拍板的，主要著眼於連續假期「可望刺激國內消費、帶動經濟成長，並可方便家庭團聚、規劃休閒旅遊」。 而當時『勞動基準法』與『紀念日及節日實施辦法』應放假天數仍有7天的差異，到今年度才趨於一致（勞工多一天勞動節）。

附圖是人事行政局公告的明年（107年）行事曆， 各位有發現甚麼特別的地方嗎？

明年4/4（三）~4/8（日）連休（3/31（六）補班）、12/29（六）~後年1/1（二）連休（12/22（六）補班）， 而明年5/1雖遇週二，但因勞動節非屬『政府機關應放假日』，因此4/30（一）並未提前於4/21（六）補班形成連休4天； 勞工明年5/1（二）依法休假一天當然沒問題，或是依照『台勞動二字第005056號函』經勞資協商調移也OK。

然而，對於願意讓員工連休的企業，就會產生一種狀況：

明年3/31（六）補4/6（五）班、12/22（六）補12/31（一）班是適用「8周變形工時」（勞動條3字第1050130120號函）， 但企業如欲比照本文第一段「彈性連休」的慣例，於明年4/21（六）補4/30（一）班以形成4/28~5/1連休， 可以「準用」勞動條3字第1050130120號函適用「8周變形工時」嗎？（但該函釋將勞動節明文排除在外）

還是應依『勞動條2字第1060130937號函』以4/21休息日加班勞資約定事後於4/30補休辦理？ 還是？黑人問號？

一樣是國定假日，一樣是為了形成連假而先補班，卻必須走兩種不同的程序 （一個要推選勞資代表召開勞資會議，一個要與勞工「個別」事後約定）， 如果該開會的沒開會、該協商的沒協商、或該開會的卻協商該協商的卻開會，程序不符遇到勞檢還是會被裁罰， 某種程度是否又在懲罰願意照顧員工的企業呢？

或許有人會認為「也才差那麼一天，無須放大處理」，然而5月1日勞動節與近750萬受僱勞工有關，是否形成連假影響真的不大嗎？

勞動部長官或可思考一下，比照政府機關休假的企業如遇到勞動節逢週二或週四時，應於前一週週六補班，以處理勞動條3字第1050130120號函產生的BUG……

現在離明年5/1還有一段時間， 凡事想在前頭，人民會覺得你有用心在做事。





本文經授權轉載自法操： 2018年連假該怎麼放？

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