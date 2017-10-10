媒體
自由首頁 即時 報紙 影音 體育 娛樂 評論 時尚 3C 汽車 健康 玩咖 食譜 地產 專區

自由時報APP
看新聞又抽獎

立即下載

TOP
自由評論網 > 媒體

法操》當證人的眉眉角角，法庭作證小百科

出庭作證，能拿到的出庭費用真的不多，又常常需要舟車勞頓，還要請事假扣自己的薪水，但為了促進司法調查，幫助兩造瞭解事情的來龍去脈，讓糾紛因此得以釐清解決，不僅盡到國民作證的義務，同時也節省司法資源的浪費，促進社會公益。
2017-10-10 12:28

文／法操司想傳媒

媒體報導，藝人黃建群日前因為曾擔任某建設公司股東，因公司與股東有糾紛，故被傳喚來作證。由於其在中國拍戲，為了出庭作證，花了一萬塊機票錢飛回台灣，但卻只領到540元的車買費。黃建群表示，他並不清楚與其他股東間的糾紛，他此次來開庭，只是來說他不知道而已。另外，也抱怨傳票上寫若傳喚不到，就要拘提、通緝或罰款，所以，只好還是回來盡證人的義務。

看到這裡，大家是不是也很好奇，又不是我跟別人的糾紛，難道我不可以不要出庭嗎？被傳喚當證人如果不到，是不是真的會被抓起來呢？可以請假嗎？不作證會被罰錢嗎？之前在【法操小教室】證人與鑑定人一文中，我們詳細介紹了證人的定義、資格、拒絕證言、證人不可無故不到場作證，還有證人具詰的相關規定。今天讓我們就證人作證的問題，幫助大家解答吧。

證人出庭有什麼好處和權利？

一、證人可以請求日費與旅費

證人可以請求法定之日費，每次為新台幣500元及旅費，旅費採的是實支實付。依相關法規規定，市內以搭乘公共汽車、大眾捷運系統為原則，長途以搭乘莒光號火車及公營汽車、輪船為原則。但身體殘障或行動不便者，市內得搭乘計程車。

那如果搭乘高鐵去作證，是否可以實支實付呢？經過法操小編致電去台北地方法院詢問之結果，地方法院人員表示，若搭乘高鐵，仍然可依高鐵的標準票價，拿去程票根以茲證明，申請來回交通費。而若搭乘台鐵，會直接支付莒光號的票價，無須出示票根。但未能確定法院實務是否都依此準則，畢竟有法條作為依據，各位讀者若將來有出庭作證的機會，可以致電去法院詢問，以確保自己的權益。

另外，根據同法規定，若證人因為住居所在國外，或因水陸交通阻隔無法通行，或指定到場之期日甚為急迫，而搭乘飛機者，經檢察官審核單程費用證明或收據後，是可以發給往返之交通費的。

二、證人的拒絕證言權

證人基於與被告有某些特殊身份，例如：配偶、直系血親、訂有婚約者等；又或者因為擔心自己所說的話會導致與自己有上述關係的人被訴追；保密義務，例如：公務員保密、專業人士業務保密義務等等，都可以據絕證言。

作證為國民應盡的義務

一、被合法傳喚，可不出庭嗎？

什麼是合法傳喚？法律規定，傳喚證人要用傳票，所以如果沒有收到傳票，只有電話的通知，是可以不用理會的。如果經過合法的傳喚，又無正當理由不出庭作證，會面臨3萬元以下的罰鍰，及拘提的可能（刑事訴訟法§178）。所以傳喚是合法的，收到傳票的話，就必須要出庭喔。

二、有事不可以請假嗎？

如果有正當理由，當然可以請假，但法院也未就何謂正當事由作解釋，經過法操小編致電去台北地方法院詢問結果，上班、上課，皆可做為正當的理由，只要在開庭前，寄請假單給法院即可。但若為案件的關鍵證人，法院仍有再傳喚的可能，若一直拒絕出庭，法院仍然可以依刑事訴訟法規定，處以罰鍰。

另外，向公司請假當證人，可以算公假嗎？根據勞工委員會（現勞動部），勞動二字第02276號函釋，證人出庭作證，不算公假，除非是因公司違反勞動相關法令經法院傳喚出庭作證，才能算公假。

三、法庭離我好遠喔，可以申請視訊作證嗎？

刑事訴訟法有傳聞證據禁止原則，傳聞證據指的是被告以外的人，在法庭之外的陳述。依照刑事訴訟法的規定，這些法庭外的陳述，除非有法律規定，不然事不能夠作為證據的。此規定是為了要讓辯護人或當事人能夠用當庭提問的方式，確保證人所說證言的可信性。

但現在科技進步、網路通訊發達，法院為解決空間和距離上的限制，在各法院設置遠距訊問視訊系統，讓證人可以到至就近至所在地法院應訊，免去了到外縣市法院舟車勞頓的時間。申請的方式，需先向審判的法院（設審判法院為A）提出申請許可後，由A法院發函給所在地法院（設所在地法院為B），請B法院代為送達傳票及傳喚，證人在收到B法院的傳票後，依據傳票上的時間、日期至B法院遠距法庭報到，由A法院與B法院網路連線，進行遠距訊問。證人仍然可以向所在地法院B聲請證人費與車馬費。

四、證人的具結義務

在正式作證前，通常證人需朗讀結文，代表自己陳述的內容和所知的事實相符，否則願受偽證罪之處罰。具結是為了確保證詞的真實性，依法應具結而未具結的話，其證言或鑑定意見，不得作為證據。

出庭作證，能拿到的出庭費用真的不多，又常常需要舟車勞頓，還要請事假扣自己的薪水，但為了促進司法調查，幫助兩造瞭解事情的來龍去脈，讓糾紛因此得以釐清解決，不僅盡到國民作證的義務，同時也節省司法資源的浪費，促進社會公益。

本文經授權轉載自法操 當證人的眉眉角角，法庭作證小百科

法操FOLLAW

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

快加入！新聞送上來！

iOS

Android

LINE加入好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
本文相關： 法操 證人 法庭作證 視訊作證 請假 合法傳喚 拒絕證言權
最新文章
熱門文章
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.

手機版 | 電腦版

自由時報
版權所有 不得轉載
© 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.