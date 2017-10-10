法操》當證人的眉眉角角，法庭作證小百科

出庭作證，能拿到的出庭費用真的不多，又常常需要舟車勞頓，還要請事假扣自己的薪水，但為了促進司法調查，幫助兩造瞭解事情的來龍去脈，讓糾紛因此得以釐清解決，不僅盡到國民作證的義務，同時也節省司法資源的浪費，促進社會公益。

文／法操司想傳媒

媒體報導，藝人黃建群日前因為曾擔任某建設公司股東，因公司與股東有糾紛，故被傳喚來作證。由於其在中國拍戲，為了出庭作證，花了一萬塊機票錢飛回台灣，但卻只領到540元的車買費。黃建群表示，他並不清楚與其他股東間的糾紛，他此次來開庭，只是來說他不知道而已。另外，也抱怨傳票上寫若傳喚不到，就要拘提、通緝或罰款，所以，只好還是回來盡證人的義務。

看到這裡，大家是不是也很好奇，又不是我跟別人的糾紛，難道我不可以不要出庭嗎？被傳喚當證人如果不到，是不是真的會被抓起來呢？可以請假嗎？不作證會被罰錢嗎？之前在【法操小教室】證人與鑑定人一文中，我們詳細介紹了證人的定義、資格、拒絕證言、證人不可無故不到場作證，還有證人具詰的相關規定。今天讓我們就證人作證的問題，幫助大家解答吧。

證人出庭有什麼好處和權利？

一、證人可以請求日費與旅費

證人可以請求法定之日費，每次為新台幣500元及旅費，旅費採的是實支實付。依相關法規規定，市內以搭乘公共汽車、大眾捷運系統為原則，長途以搭乘莒光號火車及公營汽車、輪船為原則。但身體殘障或行動不便者，市內得搭乘計程車。

那如果搭乘高鐵去作證，是否可以實支實付呢？經過法操小編致電去台北地方法院詢問之結果，地方法院人員表示，若搭乘高鐵，仍然可依高鐵的標準票價，拿去程票根以茲證明，申請來回交通費。而若搭乘台鐵，會直接支付莒光號的票價，無須出示票根。但未能確定法院實務是否都依此準則，畢竟有法條作為依據，各位讀者若將來有出庭作證的機會，可以致電去法院詢問，以確保自己的權益。

另外，根據同法規定，若證人因為住居所在國外，或因水陸交通阻隔無法通行，或指定到場之期日甚為急迫，而搭乘飛機者，經檢察官審核單程費用證明或收據後，是可以發給往返之交通費的。

二、證人的拒絕證言權

證人基於與被告有某些特殊身份，例如：配偶、直系血親、訂有婚約者等；又或者因為擔心自己所說的話會導致與自己有上述關係的人被訴追；保密義務，例如：公務員保密、專業人士業務保密義務等等，都可以據絕證言。

作證為國民應盡的義務

一、被合法傳喚，可不出庭嗎？

什麼是合法傳喚？法律規定，傳喚證人要用傳票，所以如果沒有收到傳票，只有電話的通知，是可以不用理會的。如果經過合法的傳喚，又無正當理由不出庭作證，會面臨3萬元以下的罰鍰，及拘提的可能（刑事訴訟法§178）。所以傳喚是合法的，收到傳票的話，就必須要出庭喔。

二、有事不可以請假嗎？

如果有正當理由，當然可以請假，但法院也未就何謂正當事由作解釋，經過法操小編致電去台北地方法院詢問結果，上班、上課，皆可做為正當的理由，只要在開庭前，寄請假單給法院即可。但若為案件的關鍵證人，法院仍有再傳喚的可能，若一直拒絕出庭，法院仍然可以依刑事訴訟法規定，處以罰鍰。

另外，向公司請假當證人，可以算公假嗎？根據勞工委員會（現勞動部），勞動二字第02276號函釋，證人出庭作證，不算公假，除非是因公司違反勞動相關法令經法院傳喚出庭作證，才能算公假。

三、法庭離我好遠喔，可以申請視訊作證嗎？

刑事訴訟法有傳聞證據禁止原則，傳聞證據指的是被告以外的人，在法庭之外的陳述。依照刑事訴訟法的規定，這些法庭外的陳述，除非有法律規定，不然事不能夠作為證據的。此規定是為了要讓辯護人或當事人能夠用當庭提問的方式，確保證人所說證言的可信性。

但現在科技進步、網路通訊發達，法院為解決空間和距離上的限制，在各法院設置遠距訊問視訊系統，讓證人可以到至就近至所在地法院應訊，免去了到外縣市法院舟車勞頓的時間。申請的方式，需先向審判的法院（設審判法院為A）提出申請許可後，由A法院發函給所在地法院（設所在地法院為B），請B法院代為送達傳票及傳喚，證人在收到B法院的傳票後，依據傳票上的時間、日期至B法院遠距法庭報到，由A法院與B法院網路連線，進行遠距訊問。證人仍然可以向所在地法院B聲請證人費與車馬費。

四、證人的具結義務

在正式作證前，通常證人需朗讀結文，代表自己陳述的內容和所知的事實相符，否則願受偽證罪之處罰。具結是為了確保證詞的真實性，依法應具結而未具結的話，其證言或鑑定意見，不得作為證據。

出庭作證，能拿到的出庭費用真的不多，又常常需要舟車勞頓，還要請事假扣自己的薪水，但為了促進司法調查，幫助兩造瞭解事情的來龍去脈，讓糾紛因此得以釐清解決，不僅盡到國民作證的義務，同時也節省司法資源的浪費，促進社會公益。

本文經授權轉載自法操 當證人的眉眉角角，法庭作證小百科