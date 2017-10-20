法操》貪汙檢察官變身貪汙律師？

近年政府致力於推動司法改革，就是為了改變民眾對司法的觀感，提升民眾對司法的信任。而問題司法官未來是否可以轉任律師，事關司法體系的運作及形象，也將影響民眾對司法的看法。

文／法操司想傳媒

根據媒體報導，前南投地檢署檢察官王朝震，任內收賄被判刑入獄，出獄後，想改當律師。2014年出獄後以具律師資格，向台南律師公會申請入會執業，台南律師公會以犯貪污罪不適任律師為由否決，但王朝震獲一、二審法官認同，判台南律師公會敗訴，應同意王朝震入會。

前檢察官王朝震（右）。（記者王俊忠翻攝）

貪檢轉律師，依法判決？

台南高分院認為，依律師法規定，不得擔任律師的條件需經律師懲戒委員會懲戒除名，但王朝震未被懲戒除名，台南律師公會以自律自治精神拒絕王入會，無異創造法律未規定的律師公會審查權，違反律師法規定，也增加對律師的執業限制、侵害憲法保障的人民工作權，認定南律公會主張沒有依據。

司法官轉任律師的規定在律師法第3條：「中華民國人民經律師考試及格並經訓練合格者，得充律師。曾任法官、檢察官，前項考試以檢覈行之。」司法官可以依這項規定取得律師資格，轉任律師。

而針對「問題司法官轉任律師」的情形，確實無相關規定。台南高分院以台南律師公會的主張沒有法律依據為由，判決台南律師公會敗訴。這個判決結果，依照法律規定進行判斷，並沒有任何錯誤。

維護律師信譽，期待政府修法

然而，這起事件正好凸顯「問題司法官轉任律師是否恰當？」的問題。若讓喪失信譽的司法官，執業擔任律師，形同「讓律師成為問題司法官的回收桶」，而律師是參與司法體系運作費常重要的一環，如此很可能使民眾對司法體系的公正性產生質疑。

近年政府致力於推動司法改革，就是為了改變民眾對司法的觀感，提升民眾對司法的信任。而問題司法官未來是否可以轉任律師，事關司法體系的運作及形象，也將影響民眾對司法的看法。因此，《法操》在此建議立法院儘快修改律師法，避免相關爭議一再發生。





本文經授權轉載自法操： 貪汙檢察官變身貪汙律師？