法操》【惡檢系列】瀆職收賄 中飽私囊：徐維嶽

徐維嶽一再利用辦案之便，向當事人索取賄款；對無辜民眾來說，進入訴訟程序就是一種處罰，徐維嶽卻以此逼當事人就範，其惡行重大，最終仍躲不過司法審判，有徐維嶽一案為前車之鑑，檢察官應引以為戒，不該讓一顆老鼠屎壞了一鍋粥。

文／法操司想傳媒

【檢察官謬誤】以辦案之便，濫權追訴與收取賄款

案例事實

前臺灣雲林地方法院檢察署檢察官徐維嶽，曾因涉犯瀆職罪、濫權追訴罪的罪名遭到起訴與彈劾。

民國93年立委選舉期間，徐維嶽為了辦案績效，找人誣陷雲林縣里長周世龍涉嫌賄選，並想藉此賺取1000萬檢舉獎金。徐維嶽利用職務權，指揮刑警及調查員，搜索周世龍住家，雖然沒有發現賄選的相關證據，但卻利用這機會逼迫周世龍承認有以500元買票的事實。

徐維嶽起訴周世龍賄選並求刑2個月，最後法院以證據不足判處無罪定讞；而周世龍不甘被迫承認賄選，就向承審法官檢舉徐維嶽誣陷，後來徐維嶽誣陷周世龍涉賄選案的行為，被起訴「濫權追訴罪」。

前臺灣雲林地方法院檢察署檢察官徐維嶽，曾因涉犯瀆職罪、濫權追訴罪的罪名遭到起訴與彈劾。（資料照，記者陳燦坤攝）

此外，徐維嶽還曾藉偵辦案件，向當事人以讓他躲過起訴的理由來索取賄款。但民國89年徐維嶽在偵辦歐振雄案時，雖收了錢卻辦事不力，歐振雄就檢舉徐維嶽索賄，並提供徐維嶽退還賄款時的錄影帶證據，這起索賄案才爆發出來。

另一起瀆職收賄案發生在民國90年，徐維嶽搜索一名男子住家時，發現金錢豹、熊鷹等保育類動物，因為該男正處假釋中，為了避免被撤銷假釋，就給了徐維嶽賄款新台幣150萬元。

這兩個案子一審時遭雲林地方法院判處無期徒刑以及褫奪公權終身，成為台灣史上第一個被以瀆職罪在一審重處的檢察官。徐維嶽一案，最高法院維持台南高分院更一審見解，判刑20年，併科罰金500萬元、褫奪公權10年，全案定讞。

徐維嶽在民國94年5月曾偵辦職棒簽賭案，但他的偵辦起訴書遭到檢察長退回。雲林地檢署認為簽賭案當時各項罪證不足，請另外兩名檢察官重新調查。雖然徐維嶽的起訴書，並未被地檢署接受，但其曾因為偵辦簽賭案而聲名大噪，許多球員當時並未涉案，卻因此斷送了職業生涯。

民國94年9月，徐維嶽被依瀆職罪起訴後，就遭法務部停職，他曾多次請求復職不成，之後又申請轉任律師也遭到最高行政法院在民國100年5月12日時駁回。

徐維嶽身為國家司法公權力的代表，卻為了辦案績效，誣陷周世龍賄選，嚴重打擊民眾對國家司法的信賴，也有損檢察官的尊嚴；更違反《檢察官倫理規範》第3條檢察官應以保障人權、維護社會秩序、實現公平正義、增進公共利益、健全司法制度發展為使命。

徐維嶽罔顧無辜民眾權利，貪圖個人一己之私，陷他人於牢獄之災，視法律於無物，違反《檢察官倫理規範》第5條規定：檢察官應廉潔自持，謹言慎行，致力於維護其職位榮譽及尊嚴，不得利用其職務或名銜，為自己或第三人謀取不當財物、利益。

徐維嶽一再利用辦案之便，向當事人索取賄款；對無辜民眾來說，進入訴訟程序就是一種處罰，徐維嶽卻以此逼當事人就範，其惡行重大，最終仍躲不過司法審判，有徐維嶽一案為前車之鑑，檢察官應引以為戒，不該讓一顆老鼠屎壞了一鍋粥。

本文經授權轉載自法操 【惡檢系列】瀆職收賄 中飽私囊：徐維嶽