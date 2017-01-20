法操》台灣冤案實錄：看看這份起訴書和上訴書

民國97年初，板橋地檢署偵辦一樁社會矚目案件，指交通部鐵工局官員在辦理高雄鐵路地下化時，涉嫌為「中興工程」取得總顧問標並圖利3億多元。檢察官當時總共起訴了局長等五人，最終五人全部無罪定讞。 回過頭來審視這案子，我們又能從他的起訴書、上訴書裡看到什麼？

江元慶（資深司法記者，作品《流浪法庭30年》催生「刑事妥速審判法」施行）

。檢察官辦案能力的外顯，不外乎表現在「起訴書」與「上訴書」。前者的能力，是舉出如山鐵證，讓被告望而俯首認罪、使法官審而一槌定音；至於後者，則是能在上訴理由廣徵博引，且引之有證，說服法官頷首稱是。

檢察官辦案能力的外顯，不外乎表現在「起訴書」與「上訴書」。（圖：取自網路）

民國97年初，板橋地檢署（今新北地檢署）偵辦一樁社會矚目案件，交通部鐵路改建工程局（鐵工局）官員在辦理高雄鐵路地下化時，涉嫌量身打造為「中興工程」取得總顧問標，圖利3億多元。

檢察官總共起訴了局長、段長、副總工程司等五人；其中，局長被具體求刑20年，其他四人則被求處判刑14年到19年（板橋地檢署起訴書，96年度偵字第28274號等）。從求刑之重，不難想見檢察官認為他們就是「貪官污吏」！

但是，這五人全部無罪定讞。為什麼會這樣？

攤開此案，檢察官當初起訴、上訴的內容，令人咋舌……

法官調查發現，交通部早在民國95年召開高雄鐵路地下化會議時，主持會議的次長何煖軒（今華航董事長）就已經做出裁示：「按照鐵工局建議方式」。法官指出，既然交通部早就達成決策，鐵工局官員依指令辦事，有何犯罪可言？

而且，法官越查越發現全案證據上有許多疑問，甚至因此指斥檢察官的部份起訴內容，是「倒果為因」、「起訴空泛」、「沒有具體陳明，也沒有提出證據」。（新北地方法院判決書，97年度矚重訴字第1號）

一審判決：五官員無罪。

對於法官在判決書裡使用這般字眼，檢察官提起上訴。但是，檢察官的上訴書讓人傻眼──檢察官的部份上訴理由竟然是抄來的！

二審法官指出，檢察官抄來的內容，是屬於行政院公共工程委員會的鑑定書。法官並且發現，檢察官在抄錄時，並沒有去仔細查看內容是不是和本案的事實相符；因為，公共工程委員會鑑定書的部份內容，根本和這個案子無關。（台灣高等法院判決書，103年度矚上重訴字第20號，判決理由六）

二審判決：檢察官上訴駁回。

根據民國100年5月19日施行的「速審法」規定，一、二審都獲判無罪的案件，除非判決有牴觸憲法、或違背司法院解釋、或違背判例才能夠上訴三審。

這個案子二審是在民國104年10月21日宣判，此時速審法已經施行了4年多，但是，檢察官還是提起了上訴。

四個多月後，最高法院判決：駁回檢察官上訴。五官員終於無罪定讞。

當初上訴二審時，檢察官在上訴書裡對被告有這麼一段深切的文字：

「……更應長存戒慎恐懼之心，竭盡心力避免浪費公帑，虛耗國家財政。……」

在這個案子裡，從檢察官的起訴書、上訴書來看，是誰應該：「長存戒慎恐懼之心」？

再看這個案子的後續發展，被檢察官起訴求刑20年的局長、被求刑18年的段長、被求刑16年的技術員當年都被羈押了36天，最後三人合計獲得了46萬8000元的刑事補償，又是誰應該：「竭盡心力避免浪費公帑，虛耗國家財政」？

起訴這個案子的檢察官還必須要知道一段故事：當年這名局長被收押後，立即被停職，當他復職後，並不是回復原先公務員第13職等的「局長」職，而是12職等的「技監」。一位受到國家栽培的官員、有著土木工程碩士的技術菁英，人生、前途遭到了重創。

回過頭來，當初偵辦這個案子的檢察官，我們能從他的起訴書、上訴書裡看到什麼？

檢察官，不要讓起訴書反而起訴了自己！

本文經授權轉載自法操 台灣冤案實錄：看看這份起訴書和上訴書