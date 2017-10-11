自由開講》為何我們國家會養這種孬種軍人？

郭靜

西班牙的加泰隆尼亞舉行獨立公投之際，雖然西班牙政府強硬否決， 但恐無法挽回。



加泰隆尼亞面積三萬二千餘平方公里，和台灣差不多大小， 人口僅七百五十幾萬人，卻是西班牙最繁榮的地區， 有自己的語言文化，早已為自治區， 但是不滿西班牙政府的不公待遇，所以不斷推動公投爭取獨立。

西班牙的加泰隆尼亞舉行獨立公投之際，雖然西班牙政府強硬否決，但恐無法挽回。（美聯社）

台灣一些統派人士看到此報導，心理不是滋味， 有位備役上校自我恐嚇說：「 台灣獨立發展又能和大陸及世界各國和平相處，誰不歡迎， 問題是能獨？敢獨嗎？中共的反制會像西班牙這樣溫和嗎？ 敢獨立就要有犧牲的決心，但誰願意拋頭顱灑熱血？ 當兵吃點苦都不想了，還會找死嗎？」



堂堂一位備役上校，居然講這種話，像話嗎？ 這種軍人能保衛國家嗎？不幸的是， 台灣這種孬種的職業軍人又不少，尤其是那些「牆頭草」退將。 這些人在軍中時何等威風？每天早晚點名帶領弟兄高喊「反攻大陸， 殺朱拔毛」，蔣介石時代，更不時派突擊隊去偷襲人家， 派特務去顛覆人家，從不擔心人家的報復， 這些退役的軍人有說過甚麼話嗎？還不是整天高喊「偉大領袖」或「 誓死效忠」的鬼話？



一些退役軍人，一輩子生活在台灣，受台灣人供養的職業軍人， 卻也反對自己是主權獨立的國家，整天疑神疑鬼，擔心人家的報復， 世上怎麼有這種這麼孬種的職業軍人？為何敢自稱是「八百壯士」， 卻如此貪生怕死？黃埔軍人怎麼是這種德行？黃埔精神不是「 貪生怕死莫入此門，升官發財請走他路」嗎？ 為何這些人的言行卻正好相反？這樣的軍人不是孬種， 甚麼樣的人才是孬種？

不幸的是，台灣這種孬種的職業軍人又不少，尤其是那些「牆頭草」退將。（資料照，圖擷自網路）

這些人還說：「上戰場？誰上？恐怕一有風吹草動， 有能力的人早就落跑了，至於留下的人， 誰會為無端惹禍端的台獨而戰？獨立，成了愛台灣的神主牌。其實， 愛之適足以害之，這樣愛台灣只會害台灣。」 職業軍人不承認自己是主權獨立的國家，已經很不像話， 還嘲笑別人也可能和他們一樣孬種，兩蔣地下有知， 恐怕也會氣死吧？不為台獨而戰，難道是為統一而戰嗎？



法國外籍兵團來自全世界，尚且能為法國效忠， 為何我們國家會養這種孬種軍人，是否可悲？

（教師）



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