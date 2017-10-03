胡，怎麼說》加、庫獨立公投過關，台灣呢?

西班牙加泰隆尼亞獨立公投、伊拉克庫德族獨立公投，接連以逾九成同意票過關。加、庫未來能否建國成功？還有很多難關阻力。看看人家、想想自己，台灣人可說百感交集！

加、庫獨立公投過關，蘇格蘭也準備重啟，世界似乎興起一股公投獨立潮。加泰隆尼亞尋求脫離西班牙，成為獨立主權國家，庫德族自治區要從伊拉克分離，建立新國家。兩個獨立運動有同也有不同。

兩個獨立公投人民支持度都很高，加泰隆尼亞90%、庫德族92%，國家構成三要素領土、主權、人民，公投過關可說已齊備，但也都面臨西、伊兩國政府的強烈反對，以及國際社會的冷眼。

加泰隆尼亞獨立公投，以逾九成同意票過關。（法新社）

西、兩國都把境內獨立運動「內政化」，加泰隆尼亞公投過關後尋求歐盟支持，但歐盟認為不合法、不承認，主張依西國憲法處理；伊拉克則對庫德公投擺出威迫、封鎖等「內部平叛」姿態。

軍事上，因西方國家武裝庫德族對抗IS，庫德族民兵「不死軍」戰力很強，伊拉克軍不敢輕易攖其鋒；加泰隆尼亞自治政府則未擁軍事武力。

不過，庫德族3000萬人口，主要分布在土耳其、伊朗、伊拉克、敘利亞四國，舉行獨立公投的是伊拉克庫德自治區，只佔庫德族總人口的兩成多，其他三國為了避免境內庫德族呼應獨立，都反對庫德獨立建國，美國等大國也不承認獨立公投。公投過關後，庫德族獨立建國的難題及挑戰才剛開始。

庫德族也要從伊拉克分離，建立新國家。（法新社）

加泰隆尼亞的歷史、文化、語言、經濟力等，足可成為獨立主權國家，但西班牙強烈反對、歐盟不支持，宣布獨立後，路仍將很坎坷。

每個國家、每個民族，各有不同歷史、不同命運，台灣獨立不必類比加、庫獨立公投，值得省思的是，九成以上人民支持，也不保證獨立是一條平坦道路。

堅定台灣已是獨立主權國家，堅決反對中國的「一個中國」將台灣「內政化」，做好公投法理準備，在必要時才展現台灣人民總意志。這應是一條務實台獨之路。