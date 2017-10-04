胡，怎麼說》想像的不同國慶，你的是那一天？

中國國民黨立委賴士葆問:國慶日，你快樂嗎？

行政院長賴清德答:後天下之樂而樂!

行政院長賴清德（左）3日到立法院備詢，藍委盧秀燕（右）拿出國旗和口罩送給賴清德，並邀請他一起唱國歌。（記者羅沛德攝）

中國國民黨發起「一塊挺國旗」紙撲滿募款活動，號召用一塊錢將國旗撲滿存滿後回捐國民黨；時代力量立委徐永明痛批，國民黨藉國慶跟民眾要錢，利用愛國心充實黨庫，比金光黨還扯！

再一週就是雙十節國慶日了，以上兩件事，都發生在昨天，可說是「國慶效應」在發作，也反映了當今台灣的政治現象。

賴士葆的質詢有點扯還不算太扯，他大約還活在過去「薄海歡騰，普天同慶」的快樂時代，在那國民黨威權統治年代，所謂光輝的十月，尤其雙十國慶日，學生們都被迫快樂、被迫快樂遊行慶祝國慶。

國民黨員高舉黨旗、國旗。（記者張菁雅攝）

那時問:國慶日，你快樂嗎？回答時心裡反問的是，你能說「不」嗎？你敢說「不」嗎？

賴揆的答復是妙答，「後天下之樂而樂」，可以照他說的老百姓沒有快樂前，他不表快樂，同時也有想像空間，主張獨立政治志業未成，何以言樂？

比「一塊」挺國旗更扯，更是可恥、可惡百倍的事，在十月一日發生，急統派黨徒在台北街頭遊行，慶祝中華人民共和國國慶，他們竟公然要滅亡我們的國家，無論我們國家叫台灣或中華民國。

由「白狼」張安樂所率領的中華統一促進黨1日下午於台北車站附近舉行大遊行，慶祝中共國慶。遊行隊伍身著中國五星旗上衣、手持五星旗走上街頭。（記者羅沛德攝）

國慶是重要政治圖騰，認同那一天國慶，就是認同那一「國」，日期會說話！10月1日，急統派、投降派，擁抱的是中華人民共和國；10月10日，現狀派、中華民國派及台灣派的交集；？月？日，台灣共和國派的國慶何年何月何日生？