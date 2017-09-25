自由開講》卸責的最高境界：協辦就不會有疏失

周倪安

對於本週日由台大學生自行發起，抗議「中國新歌聲」活動矮化台灣地位、且嚴重侵犯學生上課權利的活動，台北市長柯文哲竟然認為台北市政府做為協辦機關，到現在為止沒有看到什麼疏失，本人在此強烈譴責柯市長有意忽視中國的統戰策略，以及在兩岸議題上的傾中立場。

如果柯文哲一而再、再而三地辜負這群勇敢保護台灣主權的年輕人的期待，未來他們肯定也會背離你。（記者廖振輝攝）

雖然柯市長表示這次活動是根據2010年所簽訂，「兩岸文化交流協議」的備忘錄所舉行，且已經連續辦了三年，並非屬於七月上海雙城論壇後的產物；然而，就算是郝龍斌時期所承諾的文化交流活動，也並不代表柯文哲市長可以放任中國隨意矮化台灣的主權地位，將我國最高學府的「國立台灣大學」貶低成「台北市台灣大學」。更不應以「只是協辦」的說法，規避市府對於中國各種統戰行徑的責任。

長期以來，中國在舉辦各種中台或國際活動時，均不斷透過節目名稱、參賽隊伍名稱等方法，吃盡台灣主權的豆腐；甚至就連活動會場在台灣時，也會禁止台灣人民揮舞中華民國國旗、台灣旗、以及其他相關標語。在國民黨時期，中央與地方首長都樂於遵守這項規定，幫助中國打壓台灣主權。原本以為柯文哲市長能夠正視這個問題，沒想到在世大運與這次台大事件中，柯市長竟然認為市府不但放任中國統戰策略，更變本加厲打壓台灣人民聲音的行為，並「沒有什麼疏失」！

這次的台大事件將會成為導火線，讓台灣人民開始檢視未來相類似活動時，柯文哲市長能不能堅守台灣主權的地位，還是只不過是在維持國民黨政權自我閹割的作風。在此，本人必須提醒柯文哲市長，當初是眾多反對服貿、反對中國入侵的年輕人，讓你能夠站上這個位子；如果你一而再再而三地辜負這群勇敢保護台灣主權的年輕人的期待，未來他們肯定也會背離你，像是唾棄親中的國民黨一樣。

（台聯組織部主任）

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