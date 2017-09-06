南風新生代》東南亞的閃耀明星：邁向智慧國家的新加坡

先進如新加坡，仍然持續有許多問題尚待克服，但新加坡的競爭力來自於從不懈怠及積極擁抱創新。當新加坡面臨交通、能源、長照等議題時，現階段的新加坡開始逐步運用最新的智慧生活、資通訊技術來提前因應或是改善品質，面臨類似問題的台灣，或許也能從新加坡的例子，思考可供我們運用、改進的靈感。

張進逸／南風四重奏計畫專案經理

2014年，新加坡不僅延續了為期十年的智慧城市計畫，更開始宣告新一輪的「智慧國家」計畫準備開跑，要將新加坡建構為全世界第一個智慧國家。新加坡缺乏足夠天然資源，腹地狹小，就連當年的獨立都是一場意外。在這樣的困境當中，新加坡向來擁抱創新、追求效率，以免喪失競爭力，被周邊大國所吞噬。

在迎接諸如大數據、人工智慧、智慧生活等等全新革命的來臨之時，新加坡不意外的又跑在許多國家的前頭。例如早稻田大學所做的「世界電子政府排行」裡，從2009年到2017年，新加坡除了2014年曾掉到第二之外，年年皆蟬連冠軍。又如同世界經濟論壇（World Economic Forum）所公布的「網路就緒指數（Networked Readiness Index），新加坡也是長年盤踞前三名，更在2016年時獲得第一名。我們從中可以看出新加坡的努力，以及面對未來變革的競爭力。

而當新加坡全力衝刺的同時，有些領域正好是我們台灣也正面臨的議題，所以藉由觀察新加坡的作為，也可以讓我們參考未來台灣應該如何規劃，面對未來的挑戰。

本文擬就新加坡於「交通」、「能源」、「長照」三個領域的方針，進行初步的探討。

大數據及無人車

新加坡自2016年起與日本的三菱重工合作，開發新世代的電子式道路收費系統（ERP: Electronic Road Pricing system），這項系統的主要功能在於可自由的設定需要的道路區間，只要車輛通過就自動予以收費，作為防制交通堵塞及改善空氣品質的手段。這項科技是利用衛星觀測技術以及廣域高速網路來管理，與過去在每輛車上安置感應系統以及定點的電子匣門不同，這項新世代的裝置能在搭載GPS系統的每輛車上設定任意的收費區間，依行駛距離來收費。而這項系統也不僅僅只是收費而已，同樣也會提供駕駛人如即時路況情報或是收費區間等資訊供參考。

新加坡與日本三菱重工合作開發的新世代電子式道路收費系統，主要功能在於可自由的設定需要的道路區間，只要車輛通過就自動予以收費，作為防制交通堵塞及改善空氣品質的手段。（維基共享）

當然系統不僅只有收費功能，過去所蒐集而來的交通大數據，也正是未來發展無人車系統的一大助力。透過過去的數據分析資料庫，得以讓AI學習新加坡的交通狀況，讓推行無人車政策如虎添翼。新加坡從2016年的8月開始導入無人計程車試行系統，讓廠商能以緯壹科技城（one-north）做為實驗區段，逐步的測試無人車的穩定性。此外，更在今年的二月通過了新的道路交通法，正式將無人車的實驗規範納入法律規定。在規定當中除了要求上路車輛要經測試合格外，也要求必須加入保險，以及試乘時段與區間，並且必須要有負責監控的人員隨車，若必要時得以馬上切換為人力手動操控。

從法令的整備到實際開始測試，可以看得出新加坡發展無人車的決心。依照預測，若無人車能夠普及，除了搭乘費用會大幅降低而使得購車必要性減低，進而讓車輛減少而達到減碳及改善交通目的之外，由於無人車之間可仰賴網路相互感應並試算最佳行駛策略，也有助於大幅提升交通安全性。對於新加坡這樣的小國而言，若達成如此理想，則現有的停車位及道路寬度都有望重新檢討，進而釋放出更多珍貴的空地做為其它產業升級運用。由這個角度來看，新加坡積極推進新世代感應系統及無人車測試可說是其來有自。

邁向自主發電及智慧節電

新加坡由於是高度發展的都市國家，當然也會面臨高度都市化所帶來的能源問題。近期當台灣因缺電問題而成為國家重大問題之時，新加坡已經達到供電極為安定的狀態，平均每戶每年停電的時間控制在一分鐘以下。新加坡目前主要是仰賴天然氣的火力發電，但由於本身資源有限，必須倚靠進口天然氣才能確保電力穩定，所以近年也開始透過完善智慧電網、增設綠建築以及推廣綠電與完善用電制度，確保未來能夠達到電力自主化的目標。

為了確保電力，除了發電量之外，如何有效的打造多樣性的發電方式，以及完善的節電措施，是讓制度是否可長可久的重要關鍵。在這一點上，以太陽能發電為例，新加坡積極的測試如何利用在水面舖設太陽能發電面板發電，並設下了在2020年時要達到2014年的18倍以上的發電量水準。而在家戶用電方面，目前已訂下將在2018年達成完全電力自由化的目標，也就是用戶可以依照自己的用電習慣，選擇對自己較有利的用電方案，並在節電的時候可以得到更多的優惠，預期可因此讓家戶用電費用減少5～15%之多。當然為了讓用戶能了解自己的用電情況，政府也有專用的APP可以讓用戶即時知道自己當月的用電情形，甚至知道自己在該區的用電比例。

新加坡由於本身資源有限，必須倚靠進口天然氣才能確保電力穩定，所以近年也開始透過完善智慧電網、增設綠建築以及推廣綠電與完善用電制度，確保未來能夠達到電力自主化的目標。（www.smartgridtechnology.net）

在綠建築方面，新加坡計畫在2030年的時候，全國必須要有80%的建築物符合政府所認證的綠建築標準。所謂的綠建築，並不是僅止於省電，而是能更聰明的管理整體的電力。例如搭配物聯網（IoT）技術，能夠即時監控建築物內哪一台機器的耗電量、根據氣候狀況即時調整空調溫度以符合最節能狀態、回收排熱過程中的溫水並供應冷凍機產生冷水等等循環措施，藉以讓整體的用電量進一步的下降。在策略上，我們可以看到新加坡同時往高度自主發電、節電、再生能源發展，並搭配智慧生活的技術齊頭並進，來逐步達成預定目標。

智慧生活與醫療長照

新加坡目前也面臨了極為嚴重的少子高齡化危機。根據2015年的統計，出生率已降到1.24，幾乎是世界各國的最低水準。在此同時預測在2030年的高齡化率會達到20.5%，而在2050年更會達到驚人的28.9%，在高齡化達到14%即可說是高齡社會、超過21%即為超高齡社會的定義下，新加坡正以極為快速的步調面臨未來高齡化的問題。也因此，醫療與長照議題，當然也會被視為是新加坡的重大國家問題。

新加坡目前試著把智慧生活和長照做有效的整合。例如電信公司SingTel所推出的「The Smart Living Solution」服務，就能讓居住者除了能遠端操控門鎖開關之外，還可以確認家中老人的狀態。此外，為了讓獨居老人不因為一人居住，而突發狀況時無法求助，政府另外推出「SoundEye」系統，可透過小型麥克風及超音波感測裝置與紅外線感測裝置，能夠感應老人的體溫及偵測聲音，特別是設置在老人容易發生事故的洗手間、浴室、廚房等地方，若老人發生狀況例如滑倒驚叫等，可以第一時間馬上發訊通知家人或是看護，而且能夠即時通話。

新加坡目前試著把智慧生活和長照做有效的整合。例如SingTel所推出的服務，就能讓居住者除了能遠端操控門鎖開關之外，還可以確認家中老人的狀態。（HDB）

此外，新加坡還希望能將智慧生活與個人健康做積極連結，例如發表的Smart home計畫，便是結合物聯網的力量，希望讓居住者的健康狀態、舒適程度能夠簡單的數值化。例如杯子可以感測所裝盛的液體是什麼，所以能夠計算出喝下去的糖份或咖啡因有多少；叉子可以從使用的速度來計算用餐的速度，記錄使用者的用餐習慣；甚至連身上穿的衣服都能感測穿著者的心跳速率，呼吸深淺度，透過這類種種的措施，完整的記錄每一個人的健康狀況，並能在APP上顯示出來，而且還可進一步與整體使用者的情況作比較。由這些措施以及新技術開發，可以看出新加坡在邁向高齡化社會階段時，已經開始努力嘗試引進智慧生活的方式，改善未來可能面臨的社會問題，以及提升國民的生活品質。

即便先進如新加坡，仍然持續有許多問題尚待克服，但新加坡的競爭力來自於從不懈怠及積極擁抱創新。當新加坡面臨交通、能源、長照等議題時，現階段的新加坡開始逐步運用最新的智慧生活、資通訊技術來提前因應或是改善品質，面臨類似問題的台灣，或許也能從新加坡的例子，思考可供我們運用、改進的靈感，讓台灣人民也可獲得更好的生活品質、更加先進的未來。