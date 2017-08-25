透視北京》柯文哲有必要單獨見國台辦交流局局長嗎？

兩岸交流貴在平等互利，柯文哲以為給了黃文濤面子，但能得到什麼？十九大後國台辦肯定有一波大變化，許多人也將如龔清概、鄭立中般的落馬，柯文哲千萬不要因為短期的兩岸政治利益，喪失了台灣的國家尊嚴與利益，如此從長期來看絕對是得不償失。

范世平／國立師範大學政治學研究所教授

當19日晚上世大運開幕式才因反年改團體鬧場而搞得柯文哲焦頭爛額時，隔天中午柯文哲竟然還有時間與中國世大運代表團的「團長顧問」：國台辦交流局局長黃文濤，及其副局長董碧幽、處長馬振杰見面。

一、某台媒過度渲染黃文濤與柯文哲的見面

某台灣親中媒體稱黃文濤此次來台，是蔡英文去年就職總統以來，國台辦訪台最高層級官員，稱這是中國對蔡政府以具體行動釋出善意。事實上，過去以來中國只要有大型的代表團來台，國台辦交流局基於職務都需隨團來台， 一方面協助他們處理在台事務，另一方面也避免他們出現政治上的錯誤。所以這次世大運有這麼多中國選手來台，黃文濤來台一點也不意外。說是什麼中國對蔡英文的善意，也實在言過其實。習近平連吳敦義在20日當選國民黨主席都破例沒發賀電了，會忽然沒頭沒腦的對蔡英文釋出善意？

該媒體轉述中國涉台人士指出，黃文濤能成行，有藉此探測兩岸關係水溫的意味；小英如能善用當前兩岸氛圍，進一步在兩岸論述或政策上釋出善意，例如在「中華民國憲法」基礎上表述「兩岸非國與國關係」等，將有助於緩解現階段冰封的兩岸關係。事實上，這些說法都是老調重彈了，蔡英文能表述的早就表述了，不能表述的她現在民調偏低，更沒辦法表述，否則獨派豈會坐視？所以此一中國涉台人士的說法既不具新意，也沒展現善意。

過去以來中國只要有大型的代表團來台，國台辦交流局基於職務都需隨團來台， 一方面協助他們處理在台事務，另一方面也避免他們出現政治上的錯誤。所以這次世大運有這麼多中國選手來台，黃文濤來台一點也不意外。（記者朱沛雄攝）

二、某台媒高調吹捧黃文濤來台

當台灣各界都高度關注世大運開幕典禮遭反年改團體鬧場時，該媒體卻高調而大幅報導黃文濤與柯文哲見面，顯得唐突。而該媒體更鉅細靡遺的介紹黃文濤，還予以吹捧，說他曾任國台辦研究局長，了解台灣政商社會民情，也在台灣擁有豐沛人脈，許多台商和台灣朋友私下都叫他一聲「濤哥」。

這種操作手法讓人覺得真像是國台辦的「置入性行銷」。 黃文濤只是中共一個「正局級」幹部，在中國不是什麼大官，台灣媒體有需要如此歌功頌德嗎？這樣對中共官員阿諛奉承，台灣民眾的感想會是正面的嗎？

三、中共會在此時討論「雙城論壇」？

該媒體報導指出，根據某「知情人士」透露，黃文濤在與柯文哲見面時，就明年滬台雙城論壇及兩市體育交流進行初步討論。該「知情人士」還指出，今年雙城論壇成功舉辦，柯文哲的兩岸論述扮演重要角色，明年雙城論壇將移師台北，屆時陸方由誰出席？層級為何？柯文哲是否需要提出進一步兩岸論述？廣受各界矚目。

事實上，「雙城論壇」才剛辦過，有必要現在就討論明年由誰出席嗎？十九大之後不會有人事變動嗎？柯文哲有可能一邊因世大運忙得不可開交，另一邊還有心思討論明年「雙城論壇」的兩岸論述嗎？何況這次會面根本沒有上海方面的人士參加，要如何討論滬台體育交流。所以這位「知情人士」的說法根本不合邏輯，而且漏洞百出。

四、中共帶來祝福，卻拒絕參加開幕式？

該媒體報導，根據某「知情人士」透露（怎麼一個會面，搞得這麼神秘，還要靠知情人士來放話？），黃文濤在與柯文哲見面時，帶來中方對世大運的祝福。但事實上中國隊卻是參加世大運的各國代表隊中，唯一主動拒絕參加開幕式的。這使得中國對於世大運的祝福，顯得「口惠而實不至」，顯得如此誠意不足。

根據某「知情人士」透露，黃文濤在與柯文哲見面時，帶來中方對世大運的祝福。但事實上中國隊卻是參加世大運的各國代表隊中，唯一主動拒絕參加開幕式的。（中央社）

五、黃文濤跳過陸委以矮化蔡政府

這次黃文濤等國台辦官員來台，刻意跳過過去對口的陸委會，只與柯文哲與國民黨等單位接觸。這明顯的是給蔡英文難堪，因為蔡英文不承認九二共識，所以就不像馬政府時期可以進行兩岸官方接觸。因此刻意把陸委會當作空氣，予以視而不見。

中國如此做也是在分化台灣，把柯文哲與蔡英文差別對待，達到殺雞儆猴之效。

六、柯文哲應與蔡政府一致對外

柯文哲應該正告黃文濤，我們中央政府與地方政府是一體的，如果要見面必須由我國陸委會人員陪同，否則目前世大運正忙，不方便見。 目前，我看不出柯文哲有非見黃文濤不可的急迫感，反而是黃文濤想藉由世大運來拉抬自己的身價。因為這麼多國家的代表團來台北，柯文哲有單獨見嗎？沒有。

這次中國隊的團長是中國大學生體育協會副主席薛彥青，副團長是中國教育部港澳台事務辦公室副主任趙靈山，祕書長是中國教育部國際合作與交流司國際組織處處長聶瑞鱗。柯文哲有見他們嗎？沒有。因此，這次參加世大運的144個代表團，柯文哲只見了一個團的隊職人員，而且只有黃文濤等人，這是一種禮遇。因此，既然不是柯文哲有求於黃文濤，反而是柯文哲給黃文濤面子，給黃文濤特殊安排，所以柯文哲大可提出要求，否則不見。可惜柯文哲完全沒掌握此一主場優勢。

既然不是柯文哲有求於黃文濤，反而是柯文哲給黃文濤面子，給黃文濤特殊安排，柯文哲大可提出要求，否則不見。可惜柯文哲完全沒掌握此一主場優勢。（中央社）

當前民進黨內要求必須自行提名台北市市長候選人的呼聲甚高，姚文智也準備許久，許多綠營支持者認為柯文哲為參加「雙城論壇」，提出一大堆中國愛聽的說法，什麼「兩岸一家親」，「床頭吵床尾和」，都是背離民進黨的論述，柯文哲已經在兩岸議題走自己的路，不代表民進黨。而如今，中國看重柯文哲，柯就現實的與民進黨執政的中央政府保持距離，那柯文哲要如何說服綠營的支持者，在明年的市長選舉支持他？即便蔡英文支持他參選連任，要如何杜黨內的悠悠之口？

七、柯文哲何必自降身價的被消費？

黃文濤的身分等同我國的陸委會聯絡處處長，柯文哲的身分等同於北京市委書記蔡奇，請問我們的陸委會聯絡處長如果隨參訪團赴北京開會，會要求與蔡奇見面嗎？蔡奇會見嗎？

兩岸交流貴在平等互利，柯文哲以為給了黃文濤面子，但能得到什麼？十九大後國台辦肯定有一波大變化，許多人也將如龔清概、鄭立中般的落馬，柯文哲千萬不要因為短期的兩岸政治利益，喪失了台灣的國家尊嚴與利益，如此從長期來看絕對是得不償失。