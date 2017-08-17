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故事》耶穌的十二使徒中，拿著剝皮刀的那位是？

當耶穌的十二使徒們並立在教堂時，教會為了讓他們的身份一目了然，就從各人的故事中找出代表性的元素作為他們的象徵符號，除了能標示每個使徒的身份，也能讓信眾藉此懷想他們的事蹟。而其中有一位用「剝皮刀」當標誌的使徒，會是誰呢？
作者： 故事
2017-08-17 10:24
 | 2017-08-17 10:24

每日一冷

（維基共享）

對基督宗教有點認知的讀者應該都知道，耶穌生前在追隨他的人之中點選了十二使徒：彼得、安得烈、雅各、約翰、腓力、巴多羅買、馬太、多馬、小雅各、西門、達太、猶大；身為對外傳教者，這十二位使徒擁有醫病與驅鬼的能力，也被後人認為在門徒中格外出眾。

相對於隔壁棚佛陀的十大弟子、孔子的四科十哲，耶穌的十二使徒被視為是基督宗教初代教眾的代表（耶穌：「耶～我有十二位，我贏惹！」，孔子：「老夫只是不想把七十二位都排出來好嗎？」，佛陀：「你們都太執著數字了～」）

當使徒們並立在教堂中，教會為了讓他們的身份一目了然，就從各人的故事中找出代表性的元素作為他們的象徵符號，除了能標示每個使徒的身份，也能讓信眾藉此懷想他們的事蹟。

本週的冷知識週刊要來跟大家介紹其中一位用剝皮刀當標誌的使徒：巴多羅買

聖巴多羅買像。頭上光圈點出其超然身份，手中剝皮刀則暗示著他的人生經歷。（圖片來源：https://goo.gl/kHT2MX）

巴多羅買是誰？

在米開朗基羅的壁畫〈最後的審判〉中，天堂聖眾裡有一個特別的使徒，手上拿著一張人皮，他就是本篇的主角──聖巴多羅買／拿但業（Bartholomew the Apostle / Nathanael [註1]）。

一手剝皮刀一手人皮的聖．巴多羅買。（維基共享）

根據《新約聖經》的計載，巴多羅買是加利利（現今以色列北部的一個地區〉的居民，他聽到稱號彌賽亞（救世主）的耶穌時，一開始感到十分懷疑，但在親眼見到耶穌的言行後，巴多羅買就當場折服，稱他是神的兒子並拜他為師，耶穌：「我又收服一個門徒啦～（高舉右手）」。

後來巴多羅買也和其他十一人一起，成為耶穌基督親自點選的十二門徒。

順道一提，如果有讀者覺得巴多羅買的名字很難唸，那提到他的另一個中文譯名，想必讀者們會很有共鳴，那就是：

「巴索羅繆」

巴索羅繆·大熊的凝望。（圖片來源：https://goo.gl/i6TRNY）

沒錯，「巴多羅買」的 Bartholomew 就是《海賊王》中「王下七武海」的「バーソロミュー」名字由來，不過這位使徒拿著剝皮刀的原因我們稍後會介紹，絕對不是因為他的職業是海賊唷！

「泥豪～泥要信教嗎？」（握刀）。（圖片來源：https://goo.gl/ZZ5RZa）

巴多羅買如何成聖？

「看哪，這是個真以色列人，他心裡是沒有詭詐的。」－《約翰福音》中，耶穌對巴多羅買的評價。

基督宗教的傳統中，巴多羅買被認為具有誠實、坦率的美德；一般相信他與其他十一位使徒一起跟隨耶穌，見證了耶穌的受難和復活，並在使徒的聚會中體驗了聖靈的降臨。

據說，後來的巴多羅買前往亞美尼亞印度宣揚耶穌的福音（這兩個地方差有點多，一個在西亞高加索山、一個在南亞喜馬拉雅山下，但總之可以知道他是往東走就對了），但在傳教過程中遭到攻擊，最後被剝皮而死 [註2]，為了紀念巴多羅買的遜道，天主教（羅馬公教）將其殉道之日 8 月 24 日訂為「聖巴托羅繆日」。

聖巴多羅買殉道圖。（圖片來源：https://goo.gl/1ZMig5）

巴多羅買殉道。我們可以在圖中看到他的左手正被血淋淋地剝皮。（圖片來源：https://goo.gl/1ZMig5）

為了紀念他的事蹟，許多藝術家在描繪巴多羅買時都會用剝皮刀當作標誌（不然每個聖徒都長得差不多，教友們也是很難辨認），甚至讓他拿著自己的皮（真是讓人情何以堪啊……）。

羅馬拉特朗聖若望大殿的聖巴多羅買像，手裡正展開自己的人皮。（維基共享）

面帶微笑的聖巴多羅買拿著自己的皮，生前的血腥結局在成聖後似乎都顯得雲淡風輕了。（維基共享）

誰最尊崇巴多羅買？

看完了巴多羅買的故事，最後讓我們來看這位使徒的兩大信仰圈。

眾所皆知，基督宗教是信仰耶和華為唯一真神的一神教，但中世紀時也有尊崇「守護聖徒」的風氣：信徒們會因自己的家鄉、行業而選擇和自己較有關連的聖徒，希望他們能代自己向耶穌基督轉達自己的祈禱。

會特別尊崇聖巴多羅買的信徒，當然就是亞美尼亞教會的會眾。因為前段故事提到，巴多羅買在殉道前曾在該地傳教，亞美尼亞國內普遍認為認為福音事由巴多羅買所帶來的。

亞美尼亞使徒教會的總堂。（維基共享）

不過，除了地區教會之外，聖巴多羅買也被「某行業」視為守護聖徒；聰明的你，猜猜看是什麼行業吧！

聖巴多羅買：「動腦時間到囉～」（設計對白）。（圖片來源：https://goo.gl/JjYCCQ）

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你猜到了嗎？

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答案就是：皮革業！！！

（圖片來源：https://goo.gl/e72VgY）

巴多羅買真是情何以堪啊啊啊啊啊啊啊～～

（圖片來源：https://goo.gl/RgaUqW）

[Mr.Namaste]

[註1] 在《新約聖經》中，「巴多羅買」和「拿但業」分別出現在不同的福音書中；但傳統上，許多神學家將此視為同一人物的兩個名字。

[註2] 巴多羅買的殉道方式眾說紛紜，包括斬首、倒釘十字架等，但都和剝皮有關。

本文經授權轉載自故事X每日一冷 耶穌的十二使徒中，拿著剝皮刀的那位是？

故事：寫給所有人的歷史

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