民俗亂彈》丁酉年端午特輯（三）：道教逐瘟與端午競渡的斂毒習俗

端午與瘟疫有相當密切的關係，在醫藥不發達的時代除了盡人事，神明的保護也是相當重要的，道教儀式在傳統節日中發揮了怎樣的功效？

謝宗榮

過了霪雨菲菲的梅雨季節之後，時序即進入悶熱的陰曆五月，而五月初五日的「端午節」即是在這個月份中最受矚目的民俗節日，也是年中最重要的節日。端午節又稱為端陽節、重五節、五月節，是漢人社會一個相當古老的節日，它的起源很早，據考證早在屈原誕生之前，漢人就有過端午節的習俗了。在北半球，農曆五月的季節約在二十四節氣的「立夏」之後，也就是說正是暑氣開始高漲、蚊蚋爬蟲大量滋生的時節。因此在漢代之前，五月即被視為「惡月」，而五月五日則是「惡月惡日」，因此到了一日，就必須進行驅邪的活動。例如《風俗通義》一書中記載：漢代習俗在端午節當天，要用青、赤、黃、白、黑等五彩絲編成細索，繫在臂上，稱為「長命縷」，以之驅病去瘟，除邪毒止惡氣，而達到延年益壽的目的。時至今日，民間仍有用五色絲線編成的細繩繫在手腕上，來祈求吉祥的作法，正是漢代過端午節習俗的遺存。

根據六朝粱‧宗懍《荊楚歲時記》一書中的描寫：「五月，俗稱惡月，多禁，忌曝床薦席，及忌蓋屋。五月五日，謂之浴蘭節，四民並賜百草之戲，採艾以為人形，懸門戶上，以禳毒氣；以菖蒲或鏤或屑以泛酒。是日競渡，採雜藥。」時至今日，臺灣漢人社會在端午節時仍流傳著懸掛菖蒲榕艾、配戴香包、張貼五毒符以辟邪毒等俗。自清代即已存在的，透過龍舟「競渡」以祭江、驅水疫之文化，自1970年代以降，在政府推廣之下，更成為臺灣端午節各普遍而受矚目的民俗體育競賽。

二龍競渡之龍船為台灣傳統形式。（邱彥貴攝影）



舟船是人類社會自古以來主要的水上交通工具，藉由舟船的運輸可以從此岸到彼岸或是漂離自己所屬的境域，因此也被運用於民俗與宗教信仰中，成為重要的儀式媒體。由於在古代漢人社會的龍神信仰中，龍與水的關係密切，龍被認為是水中最主要的神獸而有龍神崇拜，因此便將龍神信仰與舟船結合，而有龍船、船舟的說法，並運用於以驅瘟逐疫、押送邪祟的習俗和儀式中，在端午節時進行龍舟競渡，就是起源於這種驅邪的信仰。由於端午節在歲時節氣中接近立夏，乃是一年之中暑氣開始熾盛的時節，許多瘟疫病毒也開始繁衍傳播，尤其是透過水為媒介，經常造成重大的病亡情形。因此中國古代在近水域的地方，就普遍發展出結合龍神信仰的龍舟競渡習俗，透過舟船化的龍神之力量，以競渡展現出來的陽剛之氣，來驅逐潛藏在水中的疫氣和邪毒。

目前臺灣各地所見的龍舟，在造形方面常見在船艏、船尾分別加上龍頭與龍尾，並在船身兩側船舨彩繪龍麟，而在建造完成後，必需經過開光點睛儀式，才能正式下水，進行祭江、競渡。但臺灣早期端午競渡所用的龍舟並沒有龍首和龍尾的裝飾，而是以傳統的木造舢舨為主，在舢舨船艏兩側繪上一對眼睛，並在船身兩側彩繪龍麟，目前宜蘭礁溪二龍村的龍舟仍保存這種傳統造型。1970年代為了增加龍舟競渡的可看性，才在舢舨加上龍首與龍尾而成為臺灣目前普遍可見的龍舟造型。

臺北龍舟為1970年代所發展出來的造形。（謝宗榮攝影）



龍船競渡果如一般人所以為的是為了紀念屈原、尋找屈原屍體嗎？還是更為普遍的「驅逐水疫」？筆者在20多年前偶然收藏到數張以「龍船」為主的舊版新印之大型版畫，其中一對兩幅版畫之原印版，初考應為清代以前流傳於江南至閩南沿海地區的式樣，圖像是在龍船之上搭乘了許多古代人物，其造形多作穿著明代服飾之官員，上方橫框內除了「收瘟斂毒」、「集福迎祥」題額之外，密密麻麻羅列了一堆不同職司的「官銜」。其中最令人矚目的即是「東方行瘟張元伯使者、南方行瘟劉元達使者、西方行瘟趙公明使者、北方行瘟史文業使者、中央行瘟鍾仕季使者」等五位，而這五位「行瘟使者」恰與臺南府城頗具盛名「五福大帝」、「五部靈公」相當雷同，其組合更早在六朝時的道經《女青鬼律》即已出現。其次為十二地支年的行瘟使者與十二月令行瘟使者，前者即與南台灣地區所興盛的十二值年瘟王頗有雷同之處。而這些「使者」，目前在南臺灣道士所行「王（瘟）醮」的「請神」與「和瘟」科儀中仍持續被「啟請」。

清代送瘟船版畫左幅。（楊永智版印、謝宗榮攝影）



清代送瘟船版畫右幅。（楊永智版印、謝宗榮攝影）



臺灣屬海島形地理環境，又位於亞熱地區，自明末以來即被視為「瘴癘之鄉」，因此西南沿海與澎湖地區自清初以來即有延請道士舉行「瘟醮」以驅逐瘟疫之俗，如清康熙五十六年（1717）陳孟林修《諸羅縣志》〈卷八‧風俗志〉：「斂金造船，器用幣帛服食悉備；召巫設壇，名曰王醮。三歲一舉，以送瘟王。醮畢，盛席演戲，執事儼恪跽進酒食；祭畢，乃送船入水，順流揚帆以去。或泊其岸，則其鄉多厲，必更禳之。相傳昔有荷蘭人，夜遇船於海岸，疑為賊艘，舉砲攻擊，往來閃爍；至天明，望見滿船皆紙糊神像，眾大駭；不數日，疫死過半。近年有輿船而焚諸水次者，代木以竹，五采紙褙而飾之。每一醮動數百金，少亦中人數倍之產；雖窮鄉僻壤，莫敢怯者。」這類記載一直到成書於日治初期的《安平縣雜記》，都不斷的出現在清代南部地區的方志中，也具體呈現於嘉義以南沿海地區的「送王船」之俗。

臺諺說：「未食五日節粽，破裘毋願放。」陰曆的端午節約在二十四節氣的立夏之後到芒種之間，正是暑氣漸興、蚊蚋毒蟲開始叢生之時，尤其是被統稱為「瘟疫」的病毒、細菌，在醫藥未發達的年代往往引起人們的恐慌。誠如明・謝肇淛（1567-1624）《五雜俎》所載：「閩俗最可恨者，瘟疫之疾一起，即請邪神香火奉祀於庭，惴惴然朝夕禮拜，許賽不已，一切醫藥付之罔聞。不知此病原鬱熱所致，投以通聖散，開闢門戶，使陽氣發洩自不傳染，而謹閉中門，香烟燈燭焄蒿蓬勃，病者十人九死，即幸而病癒，又令巫者作法事，以紙糊船送之水際。此船每以夜出，居人皆閉戶避之。」《安平縣雜記》也記載當時白龍庵送瘟船的情形：「近海庄民有王爺醮，十二年一次，用木製王船，禳醮三日，送船出海，任風飄流。間有王船停滯他庄海岸，則該庄亦要禳醮；不然，該庄民人定罹災禍，此有明驗也。……六月，白龍庵送船，每年由瘟王爺擇日開堂，為萬民進香。三天後，王船出海（紙製王船）。先一日殺生，收五毒諸血於木桶內，名曰千斤擔，當擇一好氣運之人擔出城外，與王船同時燒化。民人贈送品物、米包，名曰添載。是日出海，鑼鼓喧天，甚鬧。一年一次，取其逐疫之義也。」

因此，為了避免瘟疫之發生，除了基本的漢醫藥以及向保生大帝、神農大帝等醫藥神祈求之外，最興盛的反倒是延請道士舉行「瘟醮」，祈請行瘟使者不要行瘟，更進一步希望將可能的瘟疫帶走，而這些行瘟使者最為人熟悉的，就是盛行於臺灣西南沿海、澎湖地區的瘟神王爺、千歲爺了。如著名的臺南市西港區三年一科的「西港香」王醮，每在陰曆四月中旬舉行（三年一大科，其餘兩年亦有請王，未遶境）即是最佳的例子。此外，由於臺灣的環境氣候不同於唐山地區，自清初以來，原本在瘟疫發生之後所舉行的送瘟船儀式，也變成每年或隔數年舉行一次的循環式、預防式之防疫儀式。這類儀式恰恰與端午節的「競渡驅疫」形成異曲同工之妙。在南瀛台江地區送王船習俗中，所造之王船又被稱為瘟王船，也是龍船的化身，也正與端午競渡的龍舟相呼映，王船在建造完成之後以及龍舟在下水之前都需要開光點睛，所差別的主要是送王船之前多要舉行「和瘟」、「祭船」等道教科儀。

職是之故，在昔日經濟情況欠佳的地區，若無力建造瘟船以送瘟疫者，或即以焚化大型神禡版畫來代替送瘟船進行驅瘟逐疫。而從古代的道經所載，如《太上洞淵神咒經》：「道言：今世人病者，連子所為也，天遣十二種力士收之。自今聞太上三洞法師道士，救護病人，轉經行道。男女之人，作齋之家，若不助道士，令生人病復不瘥者，斬殺之，不恕矣。」（卷之四、殺鬼品）一直到當代烏紅兼行靈寶道壇、法派所傳承的「處理」（預防、驅趕）瘟疫的諸般科儀如「和瘟」、「祭船」等，在「知其名、知其形」即可令其畏懼的信仰心理之下，瘟醮之舉行也持續盛行至當代。而再加上漢人民間信仰素有「諂神媚鬼」之俗，行瘟使者也成為收瘟斂毒之神，甚至成為守護之神。

戰後由於政權之更替，昔日端午競渡驅疫、祭江的習俗被後來「政策性」的「附會」之說所逐漸取代，其原始意義也被許多人所遺忘了，獨留送瘟船之俗在道教逐瘟傳統與民眾心理需求之下，被一代代的保存下來！

本文經授權轉載自民俗亂彈 道教逐瘟與端午競渡的斂毒習俗