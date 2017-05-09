民俗亂彈》服務奉獻的魔法人生 澎湖法師的淬煉之路

澎湖地方公廟的乩童，和受天宮乩童一樣長期濟世度人，同時，還有另外一群人，也一樣付出青春、汗水與鮮血，義務服務宮廟與信眾，那就是澎湖的法師們。若說宮廟就是一間魔法學校，那麼魔法學校掌門人就是法師長，又俗稱福官頭。

周舜瑾

扶童是法師的重要職務。圖為烏崁靖海宮2014年千秋寶艦出廠試帆大典中，千歲乘船隨行。（洪子琦攝）

今年年初，澎湖案山蔡榮旺先生與世長辭，對一般人來說，他可能是常出現於廟口的老伯；對案山人來說，他是北極殿法師長；可是對澎湖來說，他的離去，意謂著又一個老法長的殞落與法教活文化的消逝。

日前適逢玄天上帝聖誕，看到宗翰 〈我將生命托付給祢：為見證玄天上帝所寫的一本書〉 一文，面對老法長的仙逝，筆者有深深的感觸。澎湖地方公廟的乩童，和受天宮乩童一樣長期濟世度人，同時，還有另外一群人，也一樣付出青春、汗水與鮮血，義務服務宮廟與信眾，那就是澎湖的法師們。

已故案山北極殿法師長蔡榮旺

澎湖宮廟．魔法學校

這些法師就是俗稱的「小法」，在澎湖又稱為福官、法官，「法師」則是對資深者與輩份較長者的尊稱。小法是澎湖宮廟最重要的儀式人員之一，社里的公廟多有專屬的義務性法團，俗稱「三壇」，乩童無法獨立作業，有乩童就必須有小法，其特色是以在地人為主，從學齡兒童開始培訓，基本科目有：金鼓、咒語、步罡、指法、噀水、開鞭、畫符、操演法器等，爾後還要持續精進法術，主持各種祀神儀式，服伺乩童、傳達神意等等。若說宮廟就是一間魔法學校，那麼魔法學校掌門人就是法師長，又俗稱福官頭。

小法的職能種類繁多，公共儀式如鎮符、安營、繞鏡、濟世、扶童、桌頭、犒軍、獻敬、操營結界、造橋過限、祭煞、開光、進錢補運、拆建廟宇、迎送客王、訓練新血等；個人性服務如安厝、安胎、化骨、收驚、收煞等。光從名稱來看，涵蓋了大部分日常與非日常性儀式，足見小法不僅對於宮廟運作有極大的重要性，也與社民生活息息相關。

從小法到法師：歲月淬煉的魔法之路

澎湖早期的傳統社會裡，擔任小法是極為榮耀之事，但受訓過程並不輕鬆，需接受七七四十九天的「坐禁」，持齋閉關，除了學習前述的科目，期間要接受師兄與法長們嚴格的教導，以及神明親自降駕測試。出館之後，正式成為社里的小法，要遵守行法度人的祖訓，亦是責任與義務的開始。每月例行性的濟世、扶童、犒軍，年度神明聖誕、安營鎮符，難得的拆建廟宇、迎送客王等相關大型祭典，小法們都不能缺席。在執行結武界或敕符儀式時，須承受法器穿皮、破額、割舌與刺背之痛。有時，還要接受民眾私請的安厝、收驚、洗淨，這些都是義務性服務，不收分文。且澎湖的法教儀式咒語多，指法與動作繁複，不比乩童輕鬆，無論狂風或烈燄，都要赤腳行法。一個孩童得從學齡到壯年，要累積足夠的年資與經驗，擁有良好的人品，才能成為人們口中的法師。可以說，從小法到法師，是一條經由歲月淬煉的魔法之路，而後，再從這些經驗豐富的法師裡，經人擇或神示選出法師長。

身為法師長，除了宮廟的祭典儀式外，在傳承法脈上責任更為重大，考驗法長的修為與領導能力，且一但獲選往往就擔任到年老力衰卸任或辭世為止，因此法師長的任期動輒20、30年以上是常有之事。

白坑玉聖殿法師長許天富（右方著黑衣戴帽者）持符令協助燒鉎鉈，以進行大洗淨。

服務奉獻的魔法人生

筆者在撰寫論文的過程裡，有幾位法長讓我印象深刻。

前案山北極殿法師長蔡榮旺先生，從1985擔任法長至2017年，他法界經驗豐富，不吝分享，經常是研究生訪問的對象。值的一提的是，他把昔日口耳相傳的儀式程序整理成條理分明的法度簿，以金屬條模擬與手繪圖記錄指法，還有宮廟文物、儀式相關法器一併收藏，分門別類，是案山法教博物館的推手，對法教文化保存是相當具有前瞻性的作法。

西嶼的外垵是典型的漁村，漁民出海除了參考中央氣象局，更要聽從溫王爺的指示。溫王宮幾乎每週都有大小法事，新船、舊船常常需要洗淨，法師長李冬至是我見過最忙的法長，沒有出海的日子他幾乎都在廟裡，每天凌晨4點準時請壇。國小沒畢業的他，因為學法練就了一手好書法，也熟稔各項儀式進行所需的樂器，連電子琴都無師自通，南管曲調，他也能唱上好幾段，冗長的咒語，全都倒背如流。西嶼鄉醫療不便，從前SARS流行期，每天都有民眾請冬至師畫保身符，他曾因此畫到右手肌腱發炎，差點握不了漁船的纜繩。

外垵溫王宮法師長李冬至正在進行送王儀式

2016年12月，潭邊東明宮入火，委由鼎灣開帝殿法師執行，老法長蔡再日在場邊吆喝、指導，年近90依然氣勢十足。蔡法長帶領的開帝殿法團，曾協助員貝、潭邊及台南分靈廟的入火安宮，備受推崇，他最為人熟知的是通曉八音、鑼鼓，指導過許多社區的傳統樂團。

湖西鄉白坑玉聖殿法長許天富，13歲開始習法，32歲擔任法師長至今已逾半世紀。許法長原為傳統建築大木匠師，退休後兼任過社區總幹事和宮廟委員，還有不時前來救助安厝、收驚、化骨的民眾，此外，他的木工手藝精巧，也承接刺球、釘椅、釘床等法器的製作，比退休前更忙碌。2005年，他以72歲高齡親自帶領8位小法與新乩進行七七四十九天的坐禁儀式。

除上所述，因篇幅所限，無法一一列舉，還有更多族繁不及備載和不願具名的法師們，他們大多自幼習法，長期服務人神，平日士農工商、照顧家庭，時常身兼甲頭鄉老、家族族長或宮廟委員，對於聚落運作與安定，有著無形的貢獻。這些法師們多才多藝，不僅熟稔宮廟事務，也通曉地方知識，可以說每一個法師，都是宮廟與地方文化的傳承者。

興仁懋靈殿法師長蔡志良正以舌血敕安營所需之物品。

赤腳行法兼行醫

關於澎湖法教的起源，目前尚無明確的定論，僅知隨先民從原鄉傳入，至遲至光緒年間的方志才有隻字片語的記載。法師們不僅是法師，也是社里中的赤腳醫生，但看一則明治43年（1910）6月5日《日日新報》的記載：

澎島漢醫，僅文澳蔡清溪，及媽宮城蔡惠，白砂島林春而已。除澎湖醫院外，公醫亦止中島一人。故住在鄉村海嶼等處者，雖中人之家，欲請一醫士，亦甚為難。因此罹病者，皆濫服一二古方，及女巫禱厭而已。……

到了1910年，澎湖島的漢醫僅三人，而公醫才一人而已，日治初期如此，尚且餘百年前的前清時期。

在筆者訪談的經驗裡，祖父母輩的長輩，在汽車還不普及的年代，生病時反倒經常先求助於社里中的法師，舉凡止血、驅邪、安胎、收驚、洗淨，甚至雞瘟、豬瘟，包羅萬象的疑難雜症，都可請法師先行初步處理。筆者家族中的長輩，包括筆者自己幼時，幾乎都有求請法師使用化骨符的經驗，每每都有神奇的效果，這些法師們赤腳行法又行醫的畫面，可說是70歲以上長輩們的集體記憶。

在當代社會，我們已經不再需要濫服一二古方，也不需要巫覡的禱厭了，但我們更毋需以科學驗證邏輯來看待法師所行之巫術，因為我們難以想像，如果沒有這些法師，澎湖先民要如何度過那段生存與醫療資源匱乏的艱辛歲月。

本文經授權轉載自民俗亂彈X獨立評論＠天下 服務奉獻的魔法人生 澎湖法師的淬煉之路