民俗亂彈》紅為陽、似生魂：穿紅衣自殺為厲鬼的考辨

民間傳言著紅衣自盡便會化為厲鬼，透過電影、電視的傳播，民眾多對此說深信不疑，到底這樣的說法從何而來，是不是有其文獻證據？

王見川

最近幾年，我在大學開通識必選修課程:「台灣的民俗與風物」，講述台灣的民間信仰、宗教、節慶、風俗習慣、古蹟等內容。每逢期末，常有同學做關於鬼的報告。其中內容屢屢涉及有女生穿紅衣自殺，變成厲鬼報仇的課題。

對於中國漢文化稍有常識者都知道到，紅色象徵喜慶，穿紅衣代表舉辦或出席歡慶喜樂活動。既然如此，女生穿紅衣自殺又怎麼會變成厲鬼呢？這個疑惑不只修課同學有，作為老師的我也困惑不已？這樣的習俗起於何時？根據何來？道理何在？

紅衣女鬼示意圖（電影繡花鞋宣傳劇照）

這些年因編近代張天師資料集，讀了不少筆記，終於在紀曉嵐（紀昀，1724—1805）的《閱微草堂筆記》得見相關記載，可以回答上述問題。在該書卷十三＜槐西雜誌＞說：

李廉夫…在揚州宿舅氏家，朦朧中見紅衣女子推入，心知鬼物，強起叱之。女子跪地，若有所陳，俄扔懶懶出門去。次日問主人，果有女縊此室，時為祟也。…俚巫言:凡縊死者，著紅衣，則其鬼出入房闥，中霤神不禁。蓋女子不以紅衣斂，紅為陽色，由似生魂故也。此語不知何本?然婦女信之甚深，故嫌憤死者，多紅衣就缢，以求為祟。此鬼紅衣，當亦由此云。（資料來源：紀曉嵐《閱微草堂筆記》卷十三＜槐西雜誌＞三，頁366-367，台南市漢風出版社，1999 年初版三印。）

《閱微草堂筆記》由《灤陽消夏錄》六卷、《如是我聞》四卷、《槐西雜誌》四卷、《姑妄聽之》四卷、《灤陽續錄》六卷組成。其中《槐西雜誌》，作於乾隆五十七年（1792）。《槐西雜誌》這個記載很重要，反映幾個訊息:

1、至晚在清中葉乾隆五十七年（1792）民間已有穿紅衣自縊而死，就能為祟。

2、這樣的說法是「俚巫」，即民間的巫所言。

3、道理是穿紅衣出入家戶時，「紅為陽、似生魂」，所以守護家中人的神——中霤神——不會因此攔阻，以致紅衣鬼可以暢行無阻，任意為祟。

關於中霤神

何婅《春渚祭聞》卷二＜雜記、中霤神＞有記載：「中霤實斯一家之神，而因右漁人。陳系香火之奉，則不可不盡呈敬⋯⋯每奉符至追者之門，則中霤之神仙收訊問，不許擅入。」

可見「穿紅衣自殺」成厲鬼復仇，淵源於二百多年前「穿紅衣自縊」可為祟的說法，其傳播者是民間的巫。

就其本源而言，我們可以說「穿紅衣自殺」成厲鬼復仇，是「穿紅衣自縊」可為祟說法的誤解。原先，僅限於穿紅衣自縊會為祟，後被傳言者擴大解釋，變成穿紅衣自殺會變厲鬼報仇，這一誤會也葬送不少冤魂。不知多少人因此枉死，迷信之害人，莫此為甚！對此，官方禁令，作用不大，惟有追問道理，或有破除之日。

【編按】：自縊為上吊。紅衣鬼的民俗性質與魔神仔-紅衣小女孩完全不同。

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本文經授權轉載自民俗亂彈 紅為陽、似生魂：穿紅衣自殺為厲鬼的考辨